Apple acusa a un ex-empleado de vender secretos del Apple Watch a Oppo

Apple ha presentado una demanda en el Distrito Norte de California contra Chen Shi, ex empleado que, tras dejar la compañía, se incorporó a oppo. Según la denuncia, Shi habría sustraído secretos comerciales relacionados con el desarrollo del Apple Watch y compartido esa información con su nuevo empleador.

Entre enero de 2020 y junio de 2025, Shi trabajó en Apple como Arquitecto de Sistemas de Sensores con una remuneración elevada y acceso privilegiado a documentación sensible. Su rol le permitía conocer diseños, especificaciones internas, documentación de desarrollo y el hoja de ruta de producto del apple watch.

Lo que Apple afirma que ocurrió

Apple sostiene que, durante su salida de la empresa, Shi se dedicó a recopilar información sensible y mantuvo docenas de reuniones de uno a uno con miembros del equipo técnico del Apple Watch para enterarse de la investigación y desarrollo en curso.

Tres días antes de irse, habría descargado 63 archivos desde una carpeta protegida de Apple y los transfirió a una unidad USB.

Señales de ocultación según la demanda

Tras la descarga de archivos, la denuncia afirma que Shi buscó cómo borrar un macbook y si era posible detectar la apertura de archivos en una unidad compartida. Además, habría enviado un mensaje a responsables de OPPO indicando que “recogería tanta información como fuera posible” para compartirla, con especial interés en métodos de medición de ritmo cardíaco.

De acuerdo con Apple, Shi comunicó que regresaba a china para cuidar a sus padres mayores, sin mencionar que ya había aceptado un puesto en OPPO. Hoy, según la demanda, lidera en OPPO un equipo centrado en el desarrollo de tecnología de sensorización.

¿Qué secretos comerciales están en riesgo?

La denuncia pone el foco en información sobre diseño del Apple Watch, documentos de desarrollo, especificaciones internas y plan de producto. Apple considera que son activos estratégicos con valor competitivo y que su divulgación puede causar daños sustanciales a su negocio de wearables.

Apple pide una medida cautelar que prohíba a OPPO y a Shi usar o divulgar los secretos industriales de la compañía. Además, reclama restitución, indemnización por daños, daños punitivos y el pago de honorarios legales.

Si el tribunal admite la versión de Apple, podrían dictarse medidas cautelares amplias y, eventualmente, compensaciones económicas. También es posible que se exijan controles adicionales sobre el uso de información técnica en equipos relacionados. Por ahora, todo queda sujeto a lo que se pruebe en el procedimiento judicial.