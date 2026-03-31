Apple elimina apps de IA que crean aplicaciones: ¿Qué está pasando?

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Apple ha comenzado a retirar aplicaciones basadas en “vibe coding” de la App Store, una decisión que ha generado debate en el sector tecnológico. Entre las afectadas se encuentra Anything, una herramienta que permitía crear aplicaciones mediante inteligencia artificial utilizando lenguaje natural, sin necesidad de saber programar.

La compañía ha confirmado que la retirada no responde a una prohibición específica de este tipo de apps, sino al incumplimiento de normas ya existentes dentro de su plataforma.

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Qué es el “vibe coding” y por qué está en auge

El concepto de “vibe coding” hace referencia a la creación de software mediante instrucciones en lenguaje natural, apoyándose en modelos de inteligencia artificial. Este enfoque permite que cualquier usuario pueda generar apps, páginas web o herramientas simplemente describiendo lo que quiere construir.

Aplicaciones como Anything han popularizado este modelo, facilitando la creación y publicación de apps directamente desde un iPhone. De hecho, según sus creadores, la plataforma ya había sido utilizada para lanzar miles de aplicaciones en la App Store.

La norma clave: la Guideline 2.5.2

El motivo principal detrás de estas retiradas es la conocida regla 2.5.2 de Apple. Esta normativa establece que las aplicaciones deben ser autocontenidas y no pueden ejecutar código externo que altere su funcionalidad una vez instaladas.

En concreto, Apple prohíbe que una app:

Descargue o ejecute código que cambie sus funciones

Modifique el comportamiento de otras aplicaciones

Acceda a datos fuera de su contenedor asignado

Esta restricción entra en conflicto directo con el funcionamiento de muchas apps de vibe coding, que generan y ejecutan código dinámicamente a partir de instrucciones del usuario.

El caso de Anything: de éxito a eliminación

La app Anything había llegado a la App Store en noviembre sin problemas aparentes. Además, había conseguido levantar 11 millones de dólares (unos 10,1 millones de euros) en financiación, alcanzando una valoración cercana a los 100 millones de dólares (aproximadamente 92 millones de euros).

Sin embargo, la situación cambió en los meses siguientes. Apple comenzó bloqueando actualizaciones de la app desde diciembre, lo que ya indicaba posibles problemas de cumplimiento con las normas.

Finalmente, el 26 de marzo, la compañía decidió eliminar completamente la aplicación de la App Store.

Intentos de adaptación que no han sido suficientes

El equipo de Anything intentó adaptar su aplicación para cumplir con las reglas de Apple. Una de las propuestas fue permitir que las apps generadas mediante IA se previsualizaran en un navegador web en lugar de ejecutarse directamente dentro de la app.

Aun así, Apple bloqueó la actualización y mantuvo su decisión de retirar la aplicación, lo que sugiere que los cambios no eran suficientes para cumplir con la normativa.

No es un caso aislado

Anything no ha sido la única afectada. Apple también ha puesto trabas a otras aplicaciones de vibe coding como Replit o Vibecode, bloqueando sus actualizaciones en iOS.

Esto apunta a una estrategia más amplia por parte de Apple para limitar este tipo de herramientas dentro de su ecosistema, al menos en su forma actual.

¿Bloqueo a la innovación o protección del usuario?

Apple sostiene que estas decisiones están motivadas por la necesidad de proteger la seguridad y la privacidad de los usuarios. Permitir que una app ejecute código dinámico podría abrir la puerta a comportamientos maliciosos o a cambios no controlados en la funcionalidad.

Sin embargo, desde el punto de vista de los desarrolladores, estas restricciones pueden suponer un freno a la innovación, especialmente en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando la forma en que se crea software.