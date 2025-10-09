Apple explica el truco para limpiar los arañazos del iPhone 17 Pro… ¡y funciona!

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Desde el lanzamiento de la serie iPhone 17, varios visitantes de las Apple Store han reportado la aparición de arañazos y marcas en la parte trasera de los dispositivos expuestos. Estas imperfecciones eran especialmente visibles en el cristal posterior y en la zona del módulo de cámara, lo que generó preocupación entre los potenciales compradores y aficionados de la marca.

Los visitantes notaron estos defectos en las unidades de exhibición de manera casi inmediata, lo que llevó a Apple a investigar el origen del problema para evitar que su imagen de calidad y cuidado en el detalle se viera afectada.

Los soportes MagSafe, los principales responsables

Según ha confirmado la propia compañía, el origen de las marcas se encuentra en los soportes MagSafe utilizados en algunas tiendas. Estos accesorios, que sostienen los iPhone en posición vertical para que los clientes puedan probarlos, cuentan con anillos metálicos que con el tiempo se desgastan, provocando un traslado de material al cristal del teléfono.

Apple ha aclarado que no se trata de arañazos reales, sino de transferencias de material desde el soporte hacia el dispositivo, algo que puede eliminarse fácilmente mediante limpieza. Aun así, ha reconocido que tanto los iPhone 17 como los iPhone 16 expuestos se han visto afectados en mayor o menor medida.

Para resolver el problema, la compañía está reemplazando los soportes MagSafe desgastados en sus tiendas y revisando los materiales empleados para evitar futuros incidentes.

En los últimos días, algunos clientes han notado una modificación en los expositores: Apple ha comenzado a colocar anillos de silicona alrededor de los bordes de los soportes MagSafe para reducir el contacto directo del metal con la superficie del teléfono.

Esta pequeña pero efectiva mejora ayuda a prevenir nuevas marcas en los modelos expuestos, aunque no elimina los daños existentes en los dispositivos que ya se encuentran rayados.

La medida se ha implementado en varias tiendas, incluido el nuevo Apple Store de Ginza (Japón), uno de los primeros en estrenar esta solución.

La nueva rutina de limpieza en las Apple Store

Además de actualizar los soportes, Apple ha instruido a sus empleados de tiendas para limpiar regularmente los iPhone de exposición con una nueva mezcla especial. Según fuentes internas citadas por Bloomberg, la empresa ha indicado que deben mezclar una pequeña cantidad de sal con la solución de limpieza habitual, lo que mejora la eliminación del material adherido sin dañar el cristal.

Aunque la compañía no ha revelado la proporción exacta de la mezcla, algunos usuarios han experimentado por su cuenta y han conseguido resultados similares utilizando agua con sal marina para eliminar las marcas en sus propios dispositivos.

¿Funciona realmente el método de agua con sal?

Dylan McDonald de 9to5Mac explica que logró eliminar por completo las marcas en su iPhone 17 Pro utilizando una sencilla mezcla casera de agua y sal marina. Según explicó, esta combinación fue más efectiva que el alcohol isopropílico o el agua sola.

Otros usuarios también recomiendan elegir el modelo en color natural, ya que en este tono las posibles marcas son menos visibles. No obstante, los resultados pueden variar dependiendo del tipo de marca y del tiempo que haya pasado desde su aparición.