Apple filtra por error su futuro: nuevos HomePod mini, Apple TV, iPads, Vision Pro y más en camino

Apple vuelve a estar en el centro de la atención tras la filtración accidental de información sensible sobre sus próximos dispositivos. Según reveló Aaron Perris, colaborador de MacRumors, la compañía lanzó y retiró rápidamente una herramienta de software que incluía identificadores de hardware aún no anunciado.

Entre los productos mencionados se encuentran nuevos modelos de Studio Display, Apple TV, Apple Watch, Apple Vision Pro, iPad mini, HomePod mini y más. Aunque nada está confirmado oficialmente, estas pistas ofrecen un anticipo de lo que Apple podría estar preparando para los próximos meses.

Dispositivos filtrados en el software de Apple

La herramienta retirada incluía referencias a una amplia gama de productos que aún no han visto la luz. Entre los más destacados se encuentran:

Un nuevo HomePod mini con chip S9 o superior.

con chip o superior. Un nuevo Apple TV impulsado por el A17 Pro .

impulsado por el . Un Studio Display con chip A19 Pro .

con chip . Un iPad mini con chip A19 Pro .

con chip . Un iPad económico con procesador A18 .

con procesador . Un Apple Vision Pro con chip M5 .

con chip . La próxima generación de relojes: Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3, todos con el chip S11.

Esta lista sugiere que Apple está preparando tanto actualizaciones incrementales como cambios más significativos en su ecosistema de dispositivos.

Lo que dicen los analistas

Mark Gurman, en su boletín Power On de Bloomberg, señaló que los hallazgos coinciden con lo que ya había reportado previamente. Según sus fuentes, nuevos modelos de Apple TV y HomePod mini llegarán este otoño, mientras que los iPad actualizados se esperan para 2026.

Además, Apple estaría trabajando en monitores renovados, lo que da más peso a la referencia al Studio Display con chip A19 Pro.

En el caso del Apple Vision Pro, Gurman añadió que la compañía aún prueba versiones con el chip M4, pese a que el código apuntaba a un modelo con M5. Esto indicaría que Apple baraja distintas configuraciones internas antes de su lanzamiento.

Actualmente, el Vision Pro funciona con un chip M2, por lo que cualquier mejora, sea con M4 o M5, representará un salto generacional, aunque Gurman matiza que sería una actualización relativamente menor.

Qué esperar de la próxima generación de dispositivos Apple

Si bien la filtración no garantiza que todos estos productos lleguen al mercado en el corto plazo, las pistas confirman la hoja de ruta de Apple hacia una actualización generalizada de su catálogo. El HomePod mini y el Apple TV parecen ser las apuestas más inmediatas, con lanzamientos previstos para este mismo año.

Los iPad y el Studio Display se perfilan como productos para el próximo ciclo anual, mientras que los Apple Watch y el Vision Pro apuntan a mejoras de rendimiento que reforzarán la posición de la compañía en wearables y realidad mixta.

Todo esto refuerza la idea de que Apple continúa diversificando su ecosistema y asegurando que cada dispositivo reciba un salto de potencia con la llegada de nuevos chips como el A17 Pro, A18, A19 Pro, S11 y la serie M4/M5.