Apple Intelligence usará Gemini: Esto dice Tim Cook sobre la privacidad de tus datos

La alianza entre Apple y la IA de Google ha generado dudas entre algunos usuarios, especialmente en lo relativo a la privacidad de los datos. Con la integración de modelos Gemini en la nueva generación de funciones de Apple Intelligence, muchos se preguntaban si su información acabaría en manos de terceros.

El propio Tim Cook ha salido a aclararlo durante la presentación de resultados del primer trimestre fiscal de 2026 de la compañía. Su mensaje es claro: la colaboración con Google no implica compartir datos de usuarios ni rebajar los estándares de privacidad de Apple.

Qué ha dicho Tim Cook sobre privacidad y Gemini

Durante la llamada con inversores, Cook explicó que la colaboración permitirá desbloquear nuevas experiencias y acelerar la innovación en inteligencia artificial, pero manteniendo intacta la filosofía de privacidad de la empresa.

Según el directivo, las funciones de IA seguirán ejecutándose principalmente:

En el propio dispositivo del usuario

En la infraestructura de Private Cloud Compute de Apple

Y todo ello respetando lo que la compañía define como estándares de privacidad líderes en la industria.

En otras palabras, aunque se utilicen modelos de Gemini, los datos de los usuarios permanecen dentro del ecosistema de Apple.

Un acuerdo millonario para impulsar la IA de Apple

Diversos informes apuntan a que el acuerdo entre Apple y Google tendría un coste cercano a 1.000 millones de dólares anuales. El objetivo sería reforzar las capacidades de Apple Intelligence y, en particular, ofrecer una versión más avanzada de Siri que llegaría a lo largo de este año.

Lo relevante es que Apple busca mejorar su IA sin sacrificar su posicionamiento histórico en materia de privacidad, uno de sus principales argumentos de marca frente a la competencia.

Cómo funciona Private Cloud Compute

Private Cloud Compute es la pieza clave de esta estrategia. Se trata de la infraestructura de Apple pensada para procesar tareas de IA que resultan demasiado complejas para ejecutarse directamente en el dispositivo.

A diferencia de muchos servicios de IA en la nube, este sistema:

No almacena historiales de conversaciones

No crea perfiles de usuario a partir de las consultas

Trata cada solicitud como un evento aislado

Es decir, cada interacción se procesa de forma independiente.

Anonimización y procesamiento local primero

El sistema prioriza siempre el procesamiento en el dispositivo. Muchas tareas de IA se resuelven localmente sin necesidad de enviar datos a la nube.

Cuando una consulta requiere más potencia y se recurre a la nube:

Las solicitudes se anonimizan antes de procesarse

Se eliminan identificadores que puedan vincular la petición a un usuario concreto

No se envían datos a los servidores de Google

Así, incluso cuando entra en juego la potencia de Gemini, la información personal no se comparte con Google.

Un enfoque híbrido con la privacidad como prioridad

Este modelo híbrido permite a Apple beneficiarse de modelos de IA avanzados sin asumir los riesgos habituales asociados a la computación en la nube.

Según el analista Ming-Chi Kuo, la colaboración con Google podría ser una solución temporal mientras Apple desarrolla su propia infraestructura de IA a gran escala. Sin embargo, las declaraciones de Cook dejan claro que, sea cual sea la hoja de ruta, la privacidad seguirá siendo un pilar central.

Privacidad como elemento diferenciador en la carrera de la IA

En un momento en el que la inteligencia artificial se integra cada vez más en la vida diaria, la gestión de datos personales se ha convertido en un factor crítico. Apple parece apostar por una estrategia en la que la IA potente y la protección de la privacidad no sean incompatibles.

La compañía intenta así diferenciarse en un mercado donde muchos modelos dependen fuertemente de la recopilación y análisis masivo de datos de usuarios.

Conclusión: Gemini sí, pero bajo las reglas de Apple

La integración de Gemini en Apple Intelligence supone un salto en capacidades de IA, pero no un cambio en la política de privacidad de Apple. Según la propia empresa:

Los datos se procesan localmente siempre que sea posible

La nube de Apple actúa como intermediaria segura

Google no recibe datos personales de usuarios

Para quienes temían una cesión de datos a terceros, el mensaje de Apple es contundente: la privacidad sigue siendo parte esencial de su ADN.