Apple reconoce el fallo de pantalla de algunos iPhone Duo y ofrece sustituir los afectados

Apple ha reconocido un problema en la pantalla interior de algunas unidades del iPhone Duo y ofrece sustituir los dispositivos afectados. La compañía sostiene que la incidencia se limita a un pequeño número de teléfonos, después de las primeras quejas por grietas y líneas en el panel plegable.

La respuesta aclara cómo deben actuar los compradores que sufran esta avería, aunque deja abiertas dos preguntas: cuántas unidades están afectadas y cuál es la causa exacta. El análisis del mecanismo realizado por iFixit apunta a una posible zona de presión bajo la pantalla.

Apple reconoce el problema, pero no publica una cifra de afectados

Apple ha respondido a las quejas por roturas de la pantalla interior del iPhone Duo. En su comunicado a 9to5mac habla de un «pequeño número» de unidades, una descripción que acota su valoración del problema, aunque no permite calcular una tasa de fallos.

La acogida del iPhone Duo entre los primeros usuarios ha sido increíblemente positiva, y estamos viendo propuestas muy interesantes de desarrolladores que están actualizando rápidamente sus apps para aprovechar su singular formato. Somos conscientes de un problema que afecta a la pantalla interior de un pequeño número de unidades del iPhone Duo. Si los usuarios experimentan problemas con la pantalla de su iPhone Duo, deben ponerse en contacto con AppleCare para solicitar una sustitución.

La compañía asegura que la mayoría de los dispositivos no están afectados y que, en las unidades con este defecto, los síntomas parecen aparecer con rapidez. El mensaje llega después de las primeras fotografías y testimonios que circularon tras el estreno comercial del teléfono.

Apple también habla sobre la acogida del producto: describe como muy positiva la respuesta inicial y destaca que los desarrolladores están adaptando sus aplicaciones al formato plegable. Ese balance general forma parte de su respuesta, pero no explica técnicamente qué está ocurriendo en las pantallas dañadas.

Los afectados pueden pedir una sustitución sin tener AppleCare+

La indicación de Apple es que quienes sufran problemas con la pantalla del iPhone Duo contacten con AppleCare para gestionar una sustitución. Esa es la vía que señala la compañía para los dispositivos afectados por esta incidencia.

Hay una aclaración importante: no es necesario haber contratado AppleCare+ para acceder al reemplazo por este problema. AppleCare, como canal de asistencia, y AppleCare+, como plan de cobertura adicional, no deben confundirse al interpretar el anuncio.

Quienes hayan comprado el teléfono a través de un operador también deben dirigirse directamente a AppleCare, según la información facilitada sobre el procedimiento. Así, el canal de compra no cambia la recomendación de contactar con el servicio de Apple.

La bisagra sigue bajo sospecha y falta confirmar la causa

Los testimonios describen un patrón llamativo: resistencia al abrir el teléfono, un crujido y líneas visibles en la pantalla interior. Algunas imágenes muestran daños junto al pliegue y una franja luminosa que se extiende hacia la parte derecha del panel.

El desmontaje de iFixit aporta una posible explicación. Sus imágenes del interior y su simulación plantean que la barra de soporte central podría no descender lo suficiente al cerrar el dispositivo, concentrando presión sobre la pantalla cerca de la zona donde se han reportado roturas.

Por ahora se trata de una hipótesis mecánica, no de un diagnóstico confirmado por Apple. La coincidencia entre una zona de presión potencial y el lugar de los daños ayuda a orientar la investigación, pero no demuestra que todas las incidencias tengan el mismo origen.