Apple lo vuelve a hacer: Anuncia ingresos y beneficios en máximos históricos

Apple ha inaugurado su ejercicio fiscal 2026 con unos resultados que baten récords en múltiples frentes. En su primer trimestre fiscal, finalizado el 27 de diciembre de 2025, la compañía logró los mayores ingresos trimestrales de su historia, junto con su mejor beneficio por acción (EPS) hasta la fecha.

La empresa alcanzó unos ingresos de 143.800 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 16 %. Al mismo tiempo, el beneficio diluido por acción se situó en 2,84 dólares, un 19 % más que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras reflejan no solo un fuerte ciclo de producto, sino también la solidez del ecosistema de la marca.

El iPhone y los servicios impulsan el crecimiento

Uno de los grandes motores del trimestre ha sido el iPhone, que registró el mejor trimestre de su historia en ingresos. La demanda fue especialmente alta y permitió establecer récords en todas las regiones geográficas donde opera la compañía.

Junto al smartphone, el negocio de Servicios también alcanzó un máximo histórico de facturación, con un crecimiento del 14 % interanual. Este segmento incluye suscripciones, almacenamiento en la nube, pagos, garantías extendidas y plataformas digitales, y se ha convertido en una pieza clave para la estabilidad de los ingresos.

Según explicó Tim Cook, consejero delegado de la compañía, estos resultados superaron ampliamente las expectativas internas. Además, destacó que la base instalada de dispositivos activos ya supera los 2.500 millones en todo el mundo, una cifra que atribuye al alto nivel de satisfacción y fidelidad de los clientes.

Márgenes sólidos y beneficio por acción en máximos

La rentabilidad también mostró una evolución muy positiva. El crecimiento del 19 % en el beneficio por acción marca un nuevo récord histórico para la empresa.

El director financiero, Kevan Parekh, subrayó que la combinación de un negocio récord y unos márgenes robustos permitió alcanzar estos resultados. Durante el trimestre de diciembre, la compañía generó cerca de 54.000 millones de dólares en flujo de caja operativo.

Fuerte retorno de capital a los accionistas

Gracias a esa elevada generación de caja, la empresa pudo devolver casi 32.000 millones de dólares a sus accionistas en forma de dividendos y otras fórmulas de retorno de capital.

El consejo de administración declaró además un dividendo en efectivo de 0,26 dólares por acción. Este dividendo se pagará el 12 de febrero de 2026 a los accionistas registrados al cierre de mercado del 9 de febrero de 2026.

Presentación de resultados y seguimiento para inversores

La compañía anunció que ofrecerá la retransmisión en directo de la conferencia de resultados del primer trimestre fiscal de 2026. Esta presentación financiera se celebrará el 29 de enero de 2026 a las 14:00 (hora del Pacífico) a través de su web de relaciones con inversores.

La grabación del evento estará disponible en diferido durante aproximadamente dos semanas, lo que permitirá a analistas e inversores revisar con detalle las explicaciones de la dirección sobre el rendimiento del trimestre y las perspectivas futuras.

Un ecosistema cada vez más grande y rentable

Más allá de los números trimestrales, estos resultados ponen de relieve la fortaleza del ecosistema de la marca. Una base de más de 2.500 millones de dispositivos activos crea oportunidades constantes de ingresos recurrentes en servicios, software y accesorios.

El crecimiento simultáneo en hardware y servicios muestra una estrategia equilibrada: por un lado, productos muy demandados; por otro, una capa de servicios que monetiza esa base instalada y aporta estabilidad financiera.

Para el mercado tecnológico, este inicio de año fiscal confirma la capacidad de la compañía para seguir creciendo incluso a gran escala, apoyándose en la fidelidad de sus usuarios y en la integración de sus productos y servicios.