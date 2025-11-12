Apple mantiene el lanzamiento del iPhone Fold y el iPhone Air 2 para septiembre de 2026 según un analista

Apple sigue avanzando en el desarrollo de sus próximos dispositivos de nueva generación, y según el reconocido analista Jeff Pu, tanto el esperado iPhone Fold como el iPhone Air 2 mantienen su hoja de ruta inicial para debutar en septiembre de 2026.

A pesar de los rumores recientes que apuntaban a un posible retraso hasta 2027, el experto asegura que los planes de la compañía permanecen sin cambios.

Esta información contradice los informes publicados por The Information, que afirmaban que Apple había decidido posponer ambos lanzamientos debido a ajustes en el diseño y la incorporación de nuevas funciones. Sin embargo, los datos de Pu ofrecen una visión más optimista para los seguidores de la marca.

Apple mantiene su calendario para 2026

En su informe, Jeff Pu indica que el desarrollo del iPhone 18 Fold avanza según lo previsto y que el dispositivo será presentado en septiembre de 2026. Aunque el analista no profundiza tanto en el caso del iPhone Air 2, sus previsiones también lo sitúan dentro del mismo periodo de lanzamiento.

Por el contrario, The Information sostiene que Apple habría decidido retrasar el iPhone Air 2 a 2027 para introducir una segunda cámara trasera, lo que obligaría a rediseñar el cuerpo ultradelgado del teléfono. La compañía estaría buscando un equilibrio entre el diseño minimalista del primer iPhone Air y un sistema de cámaras más completo que lo acerque a la experiencia fotográfica de los modelos Pro.

El iPhone Fold, una nueva categoría dentro del ecosistema Apple

De acuerdo con Pu, el futuro iPhone Fold contará con una pantalla de 5,3 pulgadas cuando esté plegado y un panel de 7,8 pulgadas al desplegarse, lo que lo situará como un híbrido entre smartphone y tablet. Este dispositivo se perfila como uno de los mayores saltos tecnológicos en la historia del iPhone, y competirá directamente con modelos plegables de marcas como Samsung, vivo y Huawei.

El teléfono integrará el chip A20 Pro y una memoria RAM de 12 GB, garantizando un rendimiento superior. Además, incorporará un módem 5G Apple C2 de nueva generación, lo que sugiere una mejora significativa en conectividad y eficiencia energética.

Un apartado fotográfico sin precedentes

Uno de los aspectos más llamativos del iPhone Fold será su configuración de cámaras. Según Pu, el dispositivo incluirá una cámara frontal de 18 MP disponible tanto en modo plegado como desplegado, aunque otras fuentes como JPMorgan sugieren que Apple podría sorprender con una cámara selfie de 24 MP bajo la pantalla, una tecnología inédita hasta ahora en la compañía.

En la parte trasera, se espera la presencia de dos sensores principales de 48 MP (gran angular y ultra gran angular), con un diseño similar al de los modelos actuales, pero optimizado para el formato plegable. Todo apunta a que Apple apostará por un sistema de cámaras avanzado, equilibrando calidad y eficiencia en un cuerpo más complejo mecánicamente.

Diseño premium con materiales de última generación

El iPhone Fold combinará materiales de titanio y aluminio en su estructura, ofreciendo resistencia y ligereza a la vez. Este diseño coincide con informes previos que describían el dispositivo como dos iPhone Air apilados, lo que refuerza la idea de una estética ultradelgada y minimalista.

Otra sorpresa sería el regreso del Touch ID en lugar de Face ID, una decisión que podría deberse al formato plegable del terminal, donde la integración del reconocimiento facial podría resultar más compleja. Con ello, Apple apostaría por una solución práctica y segura para desbloquear el dispositivo en cualquier posición.

El futuro del iPhone Air 2

Respecto al iPhone Air 2, aunque su desarrollo no ha sido detallado por Pu, las filtraciones indican que Apple pretende mantener su concepto de smartphone ultradelgado, pero con mejoras fotográficas y un diseño aún más refinado. Este modelo seguiría enfocado en ofrecer una experiencia premium a menor coste que los iPhone Pro, siendo ideal para quienes priorizan la estética y la ligereza.

La inclusión de una segunda cámara trasera y la optimización del grosor del chasis serían los motivos principales detrás de su posible retraso, aunque los ingenieros de Cupertino seguirían trabajando para tenerlo listo a tiempo para 2026.

Conclusión: un 2026 clave para la innovación de Apple

Si las predicciones de Jeff Pu se cumplen, el año 2026 será uno de los más ambiciosos en la historia de Apple. El lanzamiento conjunto del iPhone Fold y el iPhone Air 2 marcaría el inicio de una nueva etapa en el catálogo de la compañía, apostando por la diversificación del diseño y la tecnología.

Mientras el Fold abriría las puertas a una nueva categoría de iPhones con pantalla flexible, el Air 2 consolidaría la tendencia hacia dispositivos más finos y ligeros. En ambos casos, Apple buscará combinar innovación, elegancia y rendimiento para mantener su liderazgo en el mercado global de smartphones.