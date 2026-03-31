Apple, Microsoft y Amazon bajo la amenaza de Irán

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La guerra moderna acaba de cruzar una línea inédita. Ya no se libra únicamente en el terreno físico, sino también en centros de datos, plataformas cloud y sistemas de inteligencia artificial.

Un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha señalado directamente a algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo como objetivos “legítimos”, marcando un punto de inflexión en la relación entre tecnología y conflictos armados.

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Una lista que sacude a Silicon Valley

El IRGC ha identificado a 18 compañías, en su mayoría estadounidenses, como responsables indirectas de facilitar operaciones militares mediante el uso de tecnologías avanzadas. Entre ellas figuran gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta o NVIDIA. También aparecen nombres como Intel, Cisco, Oracle, Dell, HP, IBM o Palantir Technologies.

La lista no se limita al sector tecnológico. Incluye además a JPMorgan Chase, Tesla, General Electric y Boeing, ampliando el foco hacia infraestructuras económicas clave.

El papel de la inteligencia artificial en la guerra

El detonante de esta amenaza es el creciente uso de inteligencia artificial en operaciones militares. Según diversas informaciones, herramientas avanzadas permiten procesar grandes volúmenes de datos para identificar objetivos con mayor rapidez y precisión.

Empresas como Palantir Technologies han reconocido el potencial de estas tecnologías en conflictos recientes, mientras que el ejército estadounidense ha confirmado el uso de IA para navegación de drones, análisis de inteligencia y selección de objetivos, aunque mantiene supervisión humana en las decisiones finales.

Esta evolución ha llevado a algunos expertos a calificar el actual escenario como la primera guerra impulsada por inteligencia artificial a gran escala, lo que abre un debate global sobre su regulación.

Centros de datos: de infraestructura neutral a objetivo estratégico

Uno de los aspectos más preocupantes es el cambio de paradigma: infraestructuras civiles como centros de datos o regiones cloud pasan a considerarse objetivos militares.

El IRGC sostiene que estas plataformas son esenciales para ejecutar operaciones de precisión, lo que justificaría su inclusión como blancos legítimos. Aunque esta interpretación no encaja claramente en el derecho internacional humanitario, introduce un riesgo real para instalaciones tecnológicas en regiones sensibles.

En países del Golfo, donde muchas de estas compañías tienen presencia física, se han emitido advertencias para evacuar zonas cercanas a instalaciones tecnológicas.

Inversiones multimillonarias en riesgo

El contexto resulta especialmente delicado si se tienen en cuenta las enormes inversiones en curso. Microsoft ha comprometido alrededor de 15.000 millones de dólares (unos 13.800 millones de euros) para expandirse en Emiratos Árabes Unidos, mientras Amazon prevé invertir 5.000 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros) en un hub de inteligencia artificial en Arabia Saudí.

Por su parte, Oracle, Cisco y NVIDIA trabajan junto a OpenAI en un ambicioso campus de IA en la región.

Las previsiones apuntan a que el gasto global en infraestructuras de este tipo podría superar los 600.000 millones de dólares en 2026 (unos 552.000 millones de euros), con una parte significativa destinada a Oriente Medio.

Ataques reales y escalada del conflicto

La amenaza no se queda en lo teórico. Desde finales de febrero, Irán ha lanzado cientos de misiles y miles de drones contra objetivos en la región. Algunos informes apuntan a ataques dirigidos específicamente contra centros de datos en países como Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, algo sin precedentes en la historia militar.

Además, se baraja la posibilidad de que los primeros ataques se produzcan en el ciberespacio, un terreno donde Irán cuenta con capacidades avanzadas y que permitiría golpear infraestructuras sin recurrir a ofensivas físicas directas.

Una tensión creciente entre negocio, reputación y seguridad

Para las empresas afectadas, la situación plantea un dilema complejo. Por un lado, alejarse de proyectos vinculados a defensa podría afectar a ingresos clave en plena expansión de la inteligencia artificial. Por otro, mantener esos vínculos podría deteriorar su imagen en mercados internacionales.

La inclusión de compañías no tecnológicas demuestra además que el conflicto podría extenderse a toda la infraestructura económica estadounidense, aumentando el impacto potencial.

El caso G42 y el papel del Golfo en la IA global

Un elemento especialmente revelador es la presencia de G42, la única empresa no estadounidense en la lista. Este actor se ha consolidado como una pieza clave en la estrategia de inteligencia artificial de Oriente Medio, con alianzas con compañías estadounidenses y un papel relevante en el desarrollo regional.

Su inclusión sugiere que no solo se cuestiona a las empresas tecnológicas occidentales, sino también el propio auge de la IA en el Golfo como parte del tablero geopolítico.