Apple Music por fin permite crear carpetas en iPhone con iOS 26

Durante años, los usuarios de Apple Music en Mac han disfrutado de la posibilidad de crear carpetas para organizar sus listas de reproducción.

Esta función, que facilitaba enormemente la gestión de bibliotecas musicales extensas, nunca había llegado al iPhone… hasta ahora. Con la llegada de iOS 26, Apple ha escuchado a la comunidad y finalmente ha habilitado esta esperada opción en su aplicación móvil.

Cómo crear carpetas en Apple Music desde iPhone

Para empezar a usar esta nueva función, asegúrate de tener instalado iOS 26 en tu dispositivo. Una vez actualizado, sigue estos pasos para crear carpetas en Apple Music desde el iPhone:

Abre la app Apple Music. Toca en la pestaña Biblioteca y selecciona Playlists. Pulsa el icono + situado en la esquina superior derecha. Elige la opción Nueva carpeta. Asigna un nombre a la carpeta.

Si más adelante quieres cambiar el nombre, solo tienes que abrir la carpeta, pulsar los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionar Renombrar.

Cómo añadir listas de reproducción a una carpeta

Una vez creada la carpeta, puedes empezar a llenarla con tus listas de reproducción favoritas:

Localiza la lista que quieras mover.

Mantén pulsado sobre ella hasta que aparezca el menú de opciones.

Selecciona Mover a y elige la carpeta correspondiente.

De esta forma, podrás organizar mejor tu biblioteca musical y tener todas tus playlists agrupadas por género, estado de ánimo o cualquier criterio que prefieras.

Sincronización con Mac y otros dispositivos

Las carpetas creadas en iPhone se sincronizan automáticamente con Apple Music en Mac y en otros dispositivos vinculados a tu cuenta de Apple. Así, tu organización se mantiene unificada en todo tu ecosistema, sin importar desde dónde accedas a tu música.

La llegada de las carpetas no es el único cambio que incorpora Apple Music en esta versión. Con iOS 26 también se han añadido nuevas funciones como la fijación de canciones y listas en la parte superior, lo que facilita un acceso más rápido al contenido más reproducido por el usuario. En conjunto, estas mejoras hacen que la experiencia musical en iPhone sea más completa y personalizada.