Apple Music Replay ’25 ya está aquí: Una experiencia más personal para revivir tu año musical

Apple Music estrena hoy la nueva edición de Replay ’25, una experiencia completamente renovada que ofrece a los usuarios una mirada mucho más profunda, precisa y personalizada de su evolución musical durante este año. Esta versión amplía las métricas tradicionales e incorpora nuevas perspectivas para que cada oyente pueda descubrir cómo han cambiado —o se han mantenido— sus gustos musicales a lo largo de 2025.

Junto con Replay ’25, Apple Music y Shazam publican también sus esperadas listas de fin de año, encabezadas por el fenómeno global “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars, la canción más reproducida en Apple Music, la más identificada en Shazam, la más sonada en radio y la que más letras consultadas registró en 2025.

Un recorrido más completo por tu año musical

Replay ’25 se convierte en una ventana detallada al comportamiento musical de cada usuario, destacando hábitos de escucha conectados con:

Descubrimiento : nuevos artistas que captaron su atención.

: nuevos artistas que captaron su atención. Lealtad : músicos a los que los oyentes vuelven constantemente.

: músicos a los que los oyentes vuelven constantemente. Reencuentros: artistas que reaparecen en la rotación anual.

A estas categorías se suman estadísticas más precisas para entender el viaje musical del año, como:

Minutos totales escuchados.

Número total de artistas reproducidos.

Racha más larga escuchando a un mismo artista.

Géneros predominantes.

Por primera vez, Replay está totalmente integrado en la app de Apple Music, ofreciendo un resumen mucho más visual, dinámico y fiel de la conexión musical de cada usuario con sus artistas, álbumes y canciones favoritas.

Replay ’25 para artistas: métricas más potentes y una visión global

La nueva edición también introduce herramientas exclusivas para artistas y equipos musicales, con estadísticas diseñadas para reflejar su impacto mundial y facilitar contenido compartible.

Entre las nuevas métricas se incluyen:

Datos de crecimiento de la audiencia.

Resúmenes comparativos año a año.

Además, se actualizan y amplían las estadísticas ya conocidas:

Oyentes totales.

Países, ciudades y minutos reproducidos.

Canciones más escuchadas y más identificadas en Shazam.

Emisiones de radio, posiciones en listas y presencia en playlists.

Replay All Time y Replay Mensual: tu historia musical completa

Replay ’25 no se limita al resumen anual. Los usuarios pueden explorar sus hitós mensuales, así como acceder a todas las playlists generadas desde que se unieron a Apple Music. También pueden entrar en Replay All Time, una lista histórica que muestra las canciones más reproducidas desde el primer día de suscripción.

El nuevo panel de Replay, que reúne resúmenes anuales, mensuales y las playlists All Time, ya está disponible directamente desde la pestaña Inicio de Apple Music.

The Replay Gallery: arte y música unidos en Miami

Para celebrar Replay ’25, Apple Music presenta The Replay Gallery durante Miami Art Week, una exposición inspirada en los momentos musicales más influyentes del año. La muestra reúne obras multiformato de artistas como Angel Otero, Calida Rawles, Gabriel Moses, Henry Taylor, Jeremy Deller o Tommy Malekoff.

La exposición juega con la intersección entre creatividad, identidad y escucha activa, invitando al público a reflexionar sobre cómo la música conecta mundos digitales y humanos.

Las canciones más destacadas de 2025 según Apple Music

El cierre de 2025 llega cargado de grandes lanzamientos de Bad Bunny, Taylor Swift, Morgan Wallen o Drake, pero ninguna canción tuvo tanto impacto global como “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars, número uno en:

Top Canciones 2025: global

Top 100: Shazam

Top 100: global radio

Top 100: letras

También brillan artistas emergentes como Gracie Abrams (“That’s So True”, n.º 6) o Alex Warren (“Ordinary”, n.º 7). Morgan Wallen lidera el número de entradas con 12 canciones en el Top 100, mientras Tyler, The Creator —Artista del Año 2025— entra por primera vez en el ranking con “Sticky”.

Kendrick Lamar y SZA: el dúo que marcó 2025

El sello TDE dominó el año con el enorme protagonismo de Kendrick Lamar y SZA. Kendrick cierra 2025 con cinco canciones en el Top 25, mientras SZA suma tres más. Sus colaboraciones compartidas, como “luther” (n.º 2) y “30 For 30” (n.º 10), se convierten en algunos de los momentos musicales más influyentes del año.

Lola Young, la revelación global del año

La británica Lola Young experimentó un ascenso meteórico gracias al éxito de “Messy”, segunda canción más identificada en Shazam en 2025 y tercera en radio global. Además, terminó el año como la artista británica mejor posicionada en las listas.

En Shazam destacan también himnos virales como “Shake It To The Max (FLY) [Remix]” de MOLIY o “Anxiety” de Doechii. Incluso clásicos como “Iris” de Goo Goo Dolls regresaron al ranking.

Demon Hunters y el fenómeno KPop de 2025

El KPop tuvo un año excepcional gracias a “Golden”, de Demon Hunters, que alcanzó:

n.º 15 en Top Canciones global

n.º 4 en Top 100: letras

n.º 4 en Top 100: canta

La canción lideró el Daily Top 100 durante 70 días consecutivos, la cifra más alta de 2025.

Lo mejor de las listas en España: Apple Music y Shazam 2025

En España, las canciones que definieron el año en Apple Music incluyen:

Alleh & Yorghaki, «capaz (merengueton)” W Sound, Beéle & Ovy On the Drums, «La Plena (W Sound 05)” Bad Bunny, «BAILE INoLVIDABLE» Beéle, “mi refe» KAROL G, «Si Antes Te Hubiera Conocido» Bad Bunny, “NUEVAYoL» Bad Bunny, «VOY A LLeVARTE PA PR» Beéle, «no tiene sentido» Bad Bunny, “DtMF» Quevedo, «GRAN VÍA»

Y en Shazam España, los temas más identificados fueron:

Alleh & Yorghaki, «capaz (merengueton)» Lola Young, “Messy» ROSÉ & Bruno Mars, “APT.» Lady Gaga & Bruno Mars, «Die With A Smile» W Sound, Beéle & Ovy On the Drums, «La Plena (W Sound 05)”

Los artistas más buscados en Shazam España este año fueron Bad Bunny, Beéle, Myke Towers, Anuel AA y Rauw Alejandro.