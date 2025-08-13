Apple niega trato de favor a OpenAI tras críticas de Elon Musk

Según el empresario, su compañía xAI “tomará medidas legales inmediatas” por lo que considera una violación antimonopolio.

A través de un comunicado oficial remitido a Bloomberg, Apple negó cualquier trato de favor hacia OpenAI o cualquier otra aplicación:

“Ofrecemos miles de apps a través de rankings, recomendaciones algorítmicas y listas curadas por expertos con criterios objetivos. Nuestro objetivo es ofrecer un descubrimiento seguro para los usuarios y oportunidades valiosas para los desarrolladores.”

Apple insiste en que colabora con muchos desarrolladores para dar visibilidad a sus apps en categorías en constante evolución.

El contexto: la alianza Apple–OpenAI

En la WWDC 2024, Apple anunció una alianza estratégica con OpenAI para integrar ChatGPT en el ecosistema de Apple. Aunque ambas compañías señalaron que no había un beneficio monetario directo, OpenAI obtuvo mayor exposición y ChatGPT se promocionó dentro del App Store.

Apple ha confirmado que planea integrar modelos de IA de Google y Anthropic en su plataforma Apple Intelligence. Las declaraciones de Musk no mencionaron que otras aplicaciones de IA como DeepSeek y Perplexity también alcanzaron el número uno en el App Store a lo largo de este año.

La disputa entre Musk y Apple refleja la creciente tensión en el sector de la inteligencia artificial, donde la visibilidad en las tiendas de aplicaciones puede determinar el éxito de una plataforma. Mientras Apple defiende la neutralidad de su algoritmo y curación editorial, Musk acusa parcialidad y amenaza con acciones legales. Queda por ver si esta controversia se resolverá en los tribunales o en el ámbito mediático.