Apple permitirá reemplazar Siri con otros asistentes usando el botón lateral del iPhone

Apple ha confirmado un cambio importante en la forma de interactuar con el botón lateral del iPhone: los usuarios de Japón podrán asignar asistentes de voz de terceros en lugar de Siri al mantenerlo pulsado.

Esta novedad aparece detallada en un nuevo documento publicado en el blog para desarrolladores de la compañía y, aunque por ahora será exclusiva para el mercado japonés, podría marcar el inicio de una apertura histórica en iOS que podría llegar a la Unión Europea.

Una nueva opción descubierta en iOS 26.2 beta

Días antes de la confirmación oficial, el análisis de la beta 3 de iOS 26.2 reveló fragmentos de código que anticipaban esta función. Entre los elementos encontrados destacan:

La aparición de una app interna llamada SystemVoiceAssistant , que parece servir como intermediaria para gestionar qué asistente de voz se activa.

Estos indicios ya apuntaban a que Apple estaba trabajando en permitir que el botón físico dejara de estar asociado exclusivamente a Siri por primera vez.

Reasignación del botón lateral: una función limitada a Japón

El documento publicado por Apple confirma que esta nueva funcionalidad estará disponible solo en Japón inicialmente. A través del marco App Intents, los desarrolladores podrán añadir accesos directos que permitan lanzar su asistente directamente desde el botón lateral del iPhone.

La compañía explica que, del mismo modo que un usuario puede asignar accesos al botón de Acción en los últimos iPhone Pro, en Japón también podrán colocar acciones personalizadas en el botón lateral, siempre que la app sea un asistente conversacional basado en voz.

Requisitos para que las apps de terceros funcionen con el botón lateral

Apple detalla en su guía los pasos que los desarrolladores deben seguir para habilitar esta opción:

Añadir la capacidad com.apple.developer.side-button-access.allow dentro del archivo de entitlements del proyecto.

dentro del archivo de entitlements del proyecto. Crear una App Intent que cumpla con el esquema de activación del asistente.

que cumpla con el esquema de activación del asistente. Implementar el método perform() para dirigir al usuario a la pantalla donde se inicia la interacción por voz.

para dirigir al usuario a la pantalla donde se inicia la interacción por voz. Comenzar una sesión de audio inmediatamente usando frameworks como AVFoundation, ya que el usuario espera que el asistente responda al instante al pulsar el botón.

Además, Apple incluye ejemplos de cómo debería estructurarse este flujo dentro de las aplicaciones compatibles.

¿Cuándo estará disponible esta funcionalidad?

A pesar de no confirmarlo directamente, todo indica que la posibilidad de sustituir Siri mediante el botón lateral llegará con iOS 26.2, ya que los cambios en el sistema comenzaron a verse justo en la última beta difundida por la compañía.

La limitación geográfica —solo Japón por ahora— podría deberse a factores regulatorios, de idioma o a una primera fase de pruebas antes de expandirlo a más países.

Un movimiento que podría cambiar el ecosistema de asistentes de voz

Si esta función se extiende a otros mercados, supondría un punto de inflexión importante. La integración profunda de Siri en iOS ha sido durante años uno de los elementos más cerrados del sistema operativo. Permitir que el botón lateral invoque asistentes como ChatGPT, Gemini, Alexa u otros desarrollos locales abriría:

un nuevo nivel de competencia en asistentes,

una personalización que los usuarios llevan años solicitando,

y un cambio significativo en la experiencia de uso del iPhone.

De momento, la gran pregunta es si Apple limitará esta opción a Japón durante mucho tiempo o si se tratará solo del primer paso hacia una disponibilidad global.