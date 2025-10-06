Apple prepara una función para usar smartwatches de otras marcas con el iPhone

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Hasta ahora, la integración entre el iPhone y el Apple Watch ha sido perfecta, pero los usuarios que prefieren relojes inteligentes de otras marcas siempre han sufrido limitaciones en la sincronización y en la gestión de notificaciones.

Esto podría cambiar pronto, ya que Apple está trabajando en una nueva función que mejorará la compatibilidad con smartwatches de terceros dentro de iOS.

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Una novedad detectada en iOS 26.1 beta

El medio Macworld ha encontrado referencias en el código de iOS 26.1 beta 1, lanzado el pasado lunes, que revelan importantes cambios internos destinados a ampliar la compatibilidad de los iPhone con accesorios de terceros.

Entre ellos destaca una nueva función llamada “Notification Forwarding” (Reenvío de notificaciones), que permitiría enviar alertas del iPhone directamente a otros dispositivos que no sean de Apple.

Según la información descubierta, esta función permitirá reenviar notificaciones del iPhone a un único accesorio externo. En otras palabras, el usuario podrá recibir alertas en un reloj inteligente de otra marca, pero no de forma simultánea con el Apple Watch.

En el código de la beta se detalla que, al activar el reenvío de notificaciones, las alertas dejarán de mostrarse en el Apple Watch para evitar duplicidades. Esta característica podría habilitarse directamente desde el menú de Ajustes del iPhone una vez que la función esté disponible públicamente.

Nuevos frameworks para mejorar la conexión con accesorios

Además de Notification Forwarding, el código de iOS 26.1 hace referencia a nuevos frameworks dedicados al emparejamiento y comunicación con accesorios externos. Uno de ellos, denominado “AccessoryExtension”, parece estar en desarrollo y apunta a ofrecer un método más sencillo y universal para emparejar dispositivos como relojes, pulseras inteligentes, auriculares o incluso gafas conectadas.

Aunque estas novedades aún no están activas en la beta actual, los cambios en la estructura del sistema operativo indican que Apple está preparando una base sólida para ampliar el ecosistema más allá de sus propios dispositivos.

Una respuesta a la presión regulatoria europea

Si bien Apple no ha anunciado oficialmente esta nueva función, muchos analistas creen que podría ser una respuesta a las recientes exigencias de la Unión Europea en materia de interoperabilidad.

La Comisión Europea adoptó este año decisiones clave dentro del Digital Markets Act (DMA), obligando a grandes empresas tecnológicas a garantizar la compatibilidad entre sus dispositivos y los de terceros. En el caso de Apple, una de las normas impone que los smartwatches de otras marcas puedan mostrar notificaciones del iPhone, lo que encaja perfectamente con la función “Notification Forwarding” descubierta.

Por este motivo, es muy probable que la característica se implemente inicialmente en los mercados europeos, antes de expandirse a otras regiones.

Qué significa esto para los usuarios

La llegada de esta función supondría un cambio importante en el ecosistema iOS. Hasta ahora, los usuarios que querían una integración total con su iPhone estaban prácticamente obligados a usar un Apple Watch. Con el nuevo sistema de reenvío de notificaciones, podrían optar por relojes inteligentes de marcas como Garmin, Fitbit, Huawei, Samsung o Amazfit sin perder conectividad con su iPhone.

Esto también abre la puerta a que accesorios de terceros se integren más profundamente con iOS, lo que podría mejorar la competencia en el mercado de wearables y ofrecer más opciones a los consumidores.

Disponibilidad y lanzamiento

Aunque iOS 26.1 se espera para octubre, Apple aún no ha confirmado si “Notification Forwarding” estará activa en esa versión o si llegará más adelante mediante una actualización posterior (posiblemente iOS 26.2 o 26.3).

De momento, los indicios en el código son claros: Apple está preparando una gran mejora en la interoperabilidad de su ecosistema, lo que podría marcar un punto de inflexión en su relación con los dispositivos de terceros.