Apple confirma «Welcome home» el 13 de octubre: HomePad, HomePod mini 2 y Apple TV en el punto de mira

Apple vuelve a poner una fecha en el calendario y, esta vez, las pistas apuntan directamente a nuestra casa. La compañía ha anunciado una cita para el 13 de octubre de 2026 bajo el lema «Welcome home», una invitación que encaja con los rumores sobre una renovación de sus dispositivos para el hogar inteligente.

Los nombres que más suenan son el HomePad o Home Hub, una pantalla doméstica que lleva tiempo protagonizando filtraciones, el HomePod mini 2 y un nuevo Apple TV 4K. La fecha ya es oficial, aunque Apple todavía no ha desvelado qué productos presentará: esa distinción es importante antes de dar por cerrada la lista.

Si se cumplen las previsiones, la novedad irá más allá de actualizar un altavoz y un reproductor multimedia. Los tres dispositivos serían compatibles con la nueva Siri con inteligencia artificial, que podría convertirse en el elemento común de esta nueva etapa del ecosistema doméstico de Apple.

Apple confirma el 13 de octubre con el lema «Welcome home»

A finales de septiembre ya circulaba una información que situaba la presentación de los nuevos productos domésticos de Apple el 13 de octubre. El anuncio de la compañía despeja ahora la duda sobre el día elegido y refuerza el interés por una cita que podría tener al hogar como protagonista.

La confirmación ha llegado acompañada de un breve vídeo promocional compartido por Greg Joswiak. El mensaje «Welcome home», que podemos traducir como «Bienvenido a casa», ofrece una pista sobre la temática, aunque no identifica por sí mismo los dispositivos que llegarán.

Las invitaciones a la prensa describen una «Apple Experience» en Tribeca, Nueva York, a las 09:00 de la costa este estadounidense. Esa hora corresponde a las 15:00 en la España peninsular; por ahora, el formato de la convocatoria no permite asegurar que vayamos a tener una keynote tradicional retransmitida en directo.

Por tanto, lo que tenemos confirmado es la cita y su lema, mientras que el HomePad, el HomePod mini 2 y el Apple TV 4K siguen formando parte de las expectativas. Puedes consultar el vídeo oficial del anuncio publicado en X para ver el adelanto con el que Apple ha empezado a calentar el ambiente.

Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI — Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026

El HomePad sería la gran novedad: pantalla cuadrada y dos formas de instalarlo

El dispositivo más llamativo de la posible presentación sería el conocido como HomePad o Home Hub. Ambos nombres se utilizan para referirse al rumoreado centro doméstico con pantalla, pero todavía habrá que esperar para saber qué denominación comercial escogerá Apple si finalmente lo anuncia.

Según la información disponible, incorporaría una pantalla cuadrada de 6 pulgadas. El formato lo diferenciaría de los altavoces HomePod actuales y aportaría una superficie visual a un producto concebido para integrarse en el hogar, con la nueva Siri como una de las claves de su propuesta.

Apple estaría preparando dos versiones pensadas para ubicaciones diferentes: una destinada a colocarse sobre un escritorio o una encimera, y otra diseñada para instalarse en la pared. Esa elección permitiría adaptar el dispositivo al espacio disponible y al lugar desde el que resulte más cómodo consultarlo.

En la configuración de sobremesa, la pantalla estaría sostenida por un brazo metálico sobre una base con altavoz integrado. Son detalles que siguen pendientes de confirmación y que encajan con la estrategia que ya repasamos al hablar de los tres dispositivos con los que Apple quiere reforzar su presencia en el hogar inteligente.

HomePod mini 2 y Apple TV 4K: dos renovaciones esperadas con Siri como nexo

Junto a la pantalla doméstica, las previsiones apuntan al HomePod mini 2, una actualización especialmente esperada por la antigüedad del modelo original. El pequeño altavoz de Apple se estrenó en 2020, de modo que han pasado aproximadamente seis años desde su llegada.

El otro candidato es un nuevo Apple TV 4K, cuya generación más reciente se presentó en 2022. Una renovación pondría al día otro de los dispositivos de Apple que llevan varios años sin un relevo de hardware, aunque el anuncio del evento todavía no confirma sus especificaciones.

Lo que uniría a estas dos actualizaciones con el HomePad sería la compatibilidad con la nueva Siri basada en inteligencia artificial. Si los rumores se materializan, el asistente dejaría de ser una novedad asociada únicamente a otros equipos de la compañía y pasaría a tener una presencia renovada en sus productos domésticos.

Quedan por conocer los precios, la disponibilidad y las características definitivas de cada dispositivo, además de si los tres compartirán realmente presentación. El 13 de octubre será la próxima fecha que habrá que seguir para comprobar cuánto de esta esperada renovación del hogar de Apple termina convirtiéndose en realidad.