Apple presenta el nuevo iPad Air con chip M4: Más potencia, más memoria y mejor conectividad desde 649€

Apple ha anunciado el nuevo iPad Air con M4, una actualización que supone un salto importante en rendimiento, inteligencia artificial y conectividad, manteniendo el mismo precio de partida. El nuevo modelo llega en dos tamaños, con más memoria unificada y preparado para sacar el máximo partido a iPadOS 26.

El iPad Air con M4 promete hasta un 30 % más de rendimiento frente al iPad Air con M3 y hasta 2,3 veces más potencia que el modelo con M1, consolidándose como una de las opciones con mejor relación calidad-precio dentro del catálogo de Apple.

Chip M4: rendimiento supersónico en productividad y gráficos

El corazón del nuevo iPad Air es el chip M4, fabricado con tecnología avanzada y diseñado para ofrecer un rendimiento notable tanto en tareas profesionales como en entretenimiento.

Integra una CPU de 8 núcleos y una GPU de 9 núcleos. En comparación con el iPad Air con M3, ofrece hasta un 30 % más de rendimiento, y frente al modelo con M1 alcanza hasta 2,3 veces más velocidad. En tareas de renderizado 3D profesional con trazado de rayos por hardware, el salto es aún más notable: más de 4 veces más rápido que el iPad Air con M1.

La GPU del M4 incorpora trazado de rayos por aceleración de hardware y sombreado de malla de segunda generación, lo que mejora iluminación, reflejos y sombras en juegos y aplicaciones 3D avanzadas. Apps como Pixelmator Pro o Final Cut Pro aprovechan este extra de potencia para acelerar composición de imágenes y edición de vídeo.

12 GB de memoria unificada y más potencia para IA

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de memoria unificada hasta los 12 GB, un 50 % más que la generación anterior. Además, el ancho de banda de memoria alcanza los 120 GB/s, lo que permite ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma más fluida.

El Neural Engine de 16 núcleos es hasta 3 veces más rápido que el del M1 y está optimizado para tareas de IA en el dispositivo, como transcripción de clases, análisis de vídeo, búsqueda avanzada en imágenes o funciones inteligentes en apps como Goodnotes u Onform.

También potencia herramientas profesionales como la Máscara de Eliminación de Escena en Final Cut Pro, que permite eliminar fondos de vídeo de forma más eficiente.

Conectividad avanzada con N1, C1X y Wi-Fi 7

El nuevo iPad Air incorpora el chip inalámbrico N1, diseñado por Apple, que añade compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Esto mejora la velocidad, estabilidad y rendimiento en redes de 5 GHz, así como en funciones como AirDrop y Punto de Acceso Personal.

Los modelos Wi-Fi + Cellular integran además el módem C1X, también diseñado por Apple, que ofrece hasta un 50 % más rendimiento de datos y un consumo energético hasta un 30 % inferior respecto al iPad Air con M3.

Estos modelos son compatibles con redes 5G, GPS integrado y eSIM, permitiendo activar y transferir planes de datos de forma digital, algo especialmente útil para estudiantes, profesionales en movilidad o viajeros frecuentes.

Dos tamaños y cuatro acabados

El iPad Air con M4 está disponible en versiones de 11 y 13 pulgadas. El modelo de 11 pulgadas prioriza la portabilidad, mientras que el de 13 pulgadas ofrece mayor espacio para multitarea y productividad.

Se puede elegir entre cuatro colores: azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial, con configuraciones de almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB.

iPadOS 26: ventanas avanzadas y diseño Liquid Glass

El nuevo iPad Air llega con iPadOS 26, que introduce el diseño Liquid Glass, un material visual translúcido que reacciona en tiempo real y da mayor protagonismo al contenido.

Entre las novedades destaca un sistema de ventanas más potente e intuitivo, que facilita organizar apps y cambiar entre ellas. La nueva barra de menús permite acceder a funciones deslizando desde la parte superior.

La app Archivos mejora con una vista de lista optimizada y personalización avanzada de carpetas, incluyendo accesos directos desde el Dock. Además, la app Vista Previa permite editar y anotar PDF e imágenes con el Apple Pencil o el dedo.

iPadOS 26 también mejora la gestión del audio, permitiendo grabaciones locales de alta calidad mientras se ejecutan tareas en segundo plano.

Compatibilidad con Apple Pencil Pro y Magic Keyboard

El iPad Air con M4 es compatible con el Apple Pencil (USB-C) y el Apple Pencil Pro. Este último añade gestos como apretar y rotar, además de integración con Buscar para localizarlo fácilmente.

El Magic Keyboard, disponible en blanco y negro, ofrece una experiencia de escritura cómoda, con trackpad de precisión y una fila de 14 teclas de función. Se acopla magnéticamente mediante Smart Connector y cuenta con puerto USB-C integrado para carga.

Más valor para quienes actualizan desde modelos anteriores

Los usuarios que actualicen desde un iPad Air con M1 notarán hasta 2,3 veces más rendimiento y mejoras sustanciales en gráficos y multitarea. También disfrutarán de 12 GB de memoria unificada y 120 GB/s de ancho de banda.

Además, el nuevo modelo ofrece conectividad más rápida gracias al N1 y C1X, y mantiene precios competitivos desde 649 € para el modelo de 11 pulgadas.

Compromiso medioambiental

El nuevo iPad Air forma parte del plan Apple 2030 para lograr la neutralidad en carbono. Está fabricado con un 30 % de materiales reciclados, incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería.

El 40 % de la electricidad utilizada en su producción proviene de fuentes renovables. El embalaje está compuesto por fibra 100 % reciclable.

Precio y disponibilidad en España

Las reservas comienzan el 4 de marzo y estará disponible el 11 de marzo en España y otros 35 países.

Precios oficiales:

iPad Air 11″ Wi-Fi desde 649 €

iPad Air 11″ Wi-Fi + Cellular desde 819 €

iPad Air 13″ Wi-Fi desde 849 €

iPad Air 13″ Wi-Fi + Cellular desde 1.019 €

Precios para educación:

11 pulgadas desde 579 €

13 pulgadas desde 779 €

Accesorios: