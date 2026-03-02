Tablets

Apple presenta el nuevo iPad Air con chip M4: Más potencia, más memoria y mejor conectividad desde 649€

Pantalla de tablet con video llamada y notas de presentación sobre informe de tendencias de moda.

Apple ha anunciado el nuevo iPad Air con M4, una actualización que supone un salto importante en rendimiento, inteligencia artificial y conectividad, manteniendo el mismo precio de partida. El nuevo modelo llega en dos tamaños, con más memoria unificada y preparado para sacar el máximo partido a iPadOS 26.

El iPad Air con M4 promete hasta un 30 % más de rendimiento frente al iPad Air con M3 y hasta 2,3 veces más potencia que el modelo con M1, consolidándose como una de las opciones con mejor relación calidad-precio dentro del catálogo de Apple.

Chip M4: rendimiento supersónico en productividad y gráficos

El corazón del nuevo iPad Air es el chip M4, fabricado con tecnología avanzada y diseñado para ofrecer un rendimiento notable tanto en tareas profesionales como en entretenimiento.

Integra una CPU de 8 núcleos y una GPU de 9 núcleos. En comparación con el iPad Air con M3, ofrece hasta un 30 % más de rendimiento, y frente al modelo con M1 alcanza hasta 2,3 veces más velocidad. En tareas de renderizado 3D profesional con trazado de rayos por hardware, el salto es aún más notable: más de 4 veces más rápido que el iPad Air con M1.

La GPU del M4 incorpora trazado de rayos por aceleración de hardware y sombreado de malla de segunda generación, lo que mejora iluminación, reflejos y sombras en juegos y aplicaciones 3D avanzadas. Apps como Pixelmator Pro o Final Cut Pro aprovechan este extra de potencia para acelerar composición de imágenes y edición de vídeo.

 

12 GB de memoria unificada y más potencia para IA

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de memoria unificada hasta los 12 GB, un 50 % más que la generación anterior. Además, el ancho de banda de memoria alcanza los 120 GB/s, lo que permite ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma más fluida.

El Neural Engine de 16 núcleos es hasta 3 veces más rápido que el del M1 y está optimizado para tareas de IA en el dispositivo, como transcripción de clases, análisis de vídeo, búsqueda avanzada en imágenes o funciones inteligentes en apps como Goodnotes u Onform.

También potencia herramientas profesionales como la Máscara de Eliminación de Escena en Final Cut Pro, que permite eliminar fondos de vídeo de forma más eficiente.

 

Conectividad avanzada con N1, C1X y Wi-Fi 7

El nuevo iPad Air incorpora el chip inalámbrico N1, diseñado por Apple, que añade compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Esto mejora la velocidad, estabilidad y rendimiento en redes de 5 GHz, así como en funciones como AirDrop y Punto de Acceso Personal.

Los modelos Wi-Fi + Cellular integran además el módem C1X, también diseñado por Apple, que ofrece hasta un 50 % más rendimiento de datos y un consumo energético hasta un 30 % inferior respecto al iPad Air con M3.

Estos modelos son compatibles con redes 5G, GPS integrado y eSIM, permitiendo activar y transferir planes de datos de forma digital, algo especialmente útil para estudiantes, profesionales en movilidad o viajeros frecuentes.

Edición de video en iPad mostrando escenas de danza giratoria con interfaz de usuario del software de edición.

 

Dos tamaños y cuatro acabados

El iPad Air con M4 está disponible en versiones de 11 y 13 pulgadas. El modelo de 11 pulgadas prioriza la portabilidad, mientras que el de 13 pulgadas ofrece mayor espacio para multitarea y productividad.

Se puede elegir entre cuatro colores: azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial, con configuraciones de almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB.

 

iPadOS 26: ventanas avanzadas y diseño Liquid Glass

El nuevo iPad Air llega con iPadOS 26, que introduce el diseño Liquid Glass, un material visual translúcido que reacciona en tiempo real y da mayor protagonismo al contenido.

Entre las novedades destaca un sistema de ventanas más potente e intuitivo, que facilita organizar apps y cambiar entre ellas. La nueva barra de menús permite acceder a funciones deslizando desde la parte superior.

La app Archivos mejora con una vista de lista optimizada y personalización avanzada de carpetas, incluyendo accesos directos desde el Dock. Además, la app Vista Previa permite editar y anotar PDF e imágenes con el Apple Pencil o el dedo.

iPadOS 26 también mejora la gestión del audio, permitiendo grabaciones locales de alta calidad mientras se ejecutan tareas en segundo plano.

 

Compatibilidad con Apple Pencil Pro y Magic Keyboard

El iPad Air con M4 es compatible con el Apple Pencil (USB-C) y el Apple Pencil Pro. Este último añade gestos como apretar y rotar, además de integración con Buscar para localizarlo fácilmente.

El Magic Keyboard, disponible en blanco y negro, ofrece una experiencia de escritura cómoda, con trackpad de precisión y una fila de 14 teclas de función. Se acopla magnéticamente mediante Smart Connector y cuenta con puerto USB-C integrado para carga.

Tableta con gráficos coloridos y texto sobre visualización de datos para storytelling estratégico.

 

Más valor para quienes actualizan desde modelos anteriores

Los usuarios que actualicen desde un iPad Air con M1 notarán hasta 2,3 veces más rendimiento y mejoras sustanciales en gráficos y multitarea. También disfrutarán de 12 GB de memoria unificada y 120 GB/s de ancho de banda.

Además, el nuevo modelo ofrece conectividad más rápida gracias al N1 y C1X, y mantiene precios competitivos desde 649 € para el modelo de 11 pulgadas.

 

Compromiso medioambiental

El nuevo iPad Air forma parte del plan Apple 2030 para lograr la neutralidad en carbono. Está fabricado con un 30 % de materiales reciclados, incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería.

El 40 % de la electricidad utilizada en su producción proviene de fuentes renovables. El embalaje está compuesto por fibra 100 % reciclable.

Presentación de exhibición sobre cimática en una tablet, con diapositivas y videollamada en pantalla.

 

Precio y disponibilidad en España

Las reservas comienzan el 4 de marzo y estará disponible el 11 de marzo en España y otros 35 países.

Precios oficiales:

  • iPad Air 11″ Wi-Fi desde 649 €
  • iPad Air 11″ Wi-Fi + Cellular desde 819 €
  • iPad Air 13″ Wi-Fi desde 849 €
  • iPad Air 13″ Wi-Fi + Cellular desde 1.019 €

Precios para educación:

  • 11 pulgadas desde 579 €
  • 13 pulgadas desde 779 €

Accesorios:

  • Magic Keyboard 11″ por 329 € (299 € educación)
  • Magic Keyboard 13″ por 349 € (329 € educación)
  • Apple Pencil Pro por 149 € (139 € educación)
  • Apple Pencil USB-C por 89 € (79 € educación)

Deja un comentario