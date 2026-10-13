Apple presenta HomeView: pantalla inteligente con Siri AI y reconocimiento facial que no llegará aún a España

Apple acaba de presentar uno de sus productos para el hogar más ambiciosos de los últimos años.

Se llama Apple HomeView y es una pantalla inteligente de 7 pulgadas que combina altavoz, asistente de inteligencia artificial, videollamadas y un centro de control para todos los dispositivos conectados de la casa. La idea es tener un único dispositivo que pueda servir tanto para escuchar música o seguir una receta como para comprobar quién llama a la puerta.

Sin embargo, la noticia tiene una importante contrapartida para nuestro país: Apple HomeView no se venderá inicialmente en España ni en el resto de la Unión Europea. Apple explica que esta decisión está relacionada con la falta de disponibilidad de Siri AI en iOS dentro del territorio comunitario.

En los países donde sí se comercializará, las reservas empiezan el 13 de octubre, las entregas están previstas para el 13 de noviembre y el precio parte de 299 dólares (unos 257 € al cambio), sin precio oficial en euros para España.

Una pantalla de 7 pulgadas que quiere encontrar su sitio en cualquier habitación

El HomeView se sitúa a medio camino entre un altavoz inteligente y una tableta fija para el hogar. Incorpora una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas sobre una base semiesférica que alberga el sistema de sonido, unidas por una bisagra de acero inoxidable que permite ajustar la inclinación.

Es un diseño pensado para encimeras de cocina, mesillas de noche o muebles del salón.

La versión de sobremesa se ofrece en plata, blanco estrella, rosa y gris espacial, con un cable USB-C a juego. Apple también ha desarrollado una variante específica para colocar en la pared, disponible en plata y gris espacial, que conserva la pantalla y las funciones principales, pero adapta su diseño y acústica a esa instalación.

La pantalla utiliza True Tone para ajustar su apariencia a la iluminación ambiental. Su brillo puede variar entre 500 nits y tan solo 0,3 nits, algo especialmente útil si se coloca junto a la cama y no queremos una pantalla deslumbrante durante la noche.

También cambia automáticamente la cantidad de información que muestra según la distancia a la que se encuentra el usuario. Desde el otro extremo de la habitación presenta datos sencillos y fáciles de leer; al acercarnos, la interfaz ofrece más detalles y controles. Esta adaptación puede marcar la diferencia frente a utilizar una tableta convencional como panel domótico.

Reconoce hasta seis personas y adapta la experiencia a cada una

Una de las funciones más interesantes es el reconocimiento facial de hasta seis usuarios. HomeView identifica a la persona que tiene delante y cambia la pantalla de inicio para mostrar sus aplicaciones, widgets y contenidos personales. De este modo, un mismo dispositivo puede servir a toda la familia sin mezclar la información de cada miembro.

El sistema ofrece acceso individual a aplicaciones como Mensajes, FaceTime, Calendario, Recordatorios y Buscar. Apple asegura que los datos privados de cada usuario solo se muestran cuando el dispositivo reconoce su rostro y se cumplen las condiciones de seguridad, entre ellas la presencia de un iPhone o iPad asociado y desbloqueado recientemente.

Los contenidos compartidos siguen siendo accesibles para todos. Por ejemplo, un álbum de fotos familiar puede convertirse en un marco digital común, mientras que las listas musicales o la organización del día cambian según quién esté delante de la pantalla.

Esta combinación de uso compartido y personalización intenta resolver uno de los problemas habituales de las pantallas inteligentes: son dispositivos que están en espacios comunes, pero en los que cada persona quiere consultar información distinta. Para configurar el equipo y sus funciones multiusuario se necesita un iPhone o iPad compatible con el software más reciente.

Siri AI convierte la pantalla en un asistente conversacional

El protagonista del software es Siri AI, la nueva generación del asistente de Apple impulsada por Apple Intelligence y el chip A18 del HomeView. La compañía promete conversaciones más naturales, respuestas a preguntas sobre prácticamente cualquier tema y una mejor comprensión de lo que aparece en pantalla.

Cuando se vincula un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, Siri AI puede utilizar el contexto personal de cada usuario. Esto permite, por ejemplo, consultar una cita del calendario, recuperar información de Mensajes, encontrar una lista de Apple Music o realizar acciones entre aplicaciones sin tener que navegar por varios menús.

Las conversaciones iniciadas en HomeView pueden continuar en la aplicación Siri de otros dispositivos Apple mediante la sincronización privada con iCloud. También se puede personalizar la expresividad y el ritmo de la voz del asistente, aunque estas opciones requieren dispositivos compatibles y, inicialmente, están limitadas al inglés.

No obstante, Apple aclara que incluso los usuarios que no tengan un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence podrán aprovechar las preguntas generales, las conversaciones naturales y el descubrimiento musical de Siri AI. La función estará disponible en beta con el software HomeView 27.2 y algunas capacidades basadas en servidores estarán sujetas a límites de uso diarios; Apple prevé cobrar por ampliar el acceso a determinadas funciones en el futuro.

Un marco de fotos, una pantalla de información y hasta Snoopy

HomeView permite elegir distintas esferas o pantallas de inicio que combinan información práctica y elementos decorativos. Algunas muestran datos de un vistazo, mientras que otras buscan convertir el dispositivo en un objeto visualmente atractivo cuando no lo estamos utilizando.

La esfera Fotos utiliza efectos de profundidad similares a los retratos para destacar a las personas de las imágenes. Si se selecciona un álbum compartido, familiares y amigos pueden añadir fotografías que aparecerán después en el HomeView, convirtiéndolo en un marco digital que se actualiza continuamente.

Otra esfera, llamada Flow, responde a la presencia y al movimiento para crear una composición visual dinámica. Es una forma de aprovechar la pantalla incluso cuando nadie está consultando activamente sus aplicaciones.

Y hay un guiño muy reconocible para los aficionados a Apple: Snoopy también tiene su propia esfera, con animaciones relacionadas con la hora, el tiempo meteorológico, los acontecimientos deportivos y distintas celebraciones. Es un detalle menor en términos de productividad, pero puede aportar personalidad a un dispositivo pensado para permanecer siempre a la vista.

Sonido espacial, Apple Music y entretenimiento en toda la casa

Apple ha puesto bastante énfasis en la calidad de sonido de la versión de sobremesa. Incorpora dos transductores de rango completo en la pantalla, un woofer orientado hacia abajo y dos radiadores pasivos con cancelación de fuerzas en la base, una configuración que busca combinar claridad en las voces y graves contundentes.

El procesamiento de audio computacional analiza continuamente la reproducción para ajustar el volumen y la respuesta de graves. Además, la compañía anuncia compatibilidad con Audio Espacial, aunque habrá que comprobar en pruebas reales hasta qué punto un dispositivo de este tamaño puede crear una escena sonora envolvente.

La versión de pared utiliza una arquitectura acústica diferente, con dos transductores y procesamiento adaptado a su ubicación. Por tanto, aunque ambos modelos comparten buena parte de las funciones, no hay que asumir que ofrecen exactamente el mismo sonido.

HomeView permite escuchar Apple Music, consultar letras y carátulas animadas, reproducir Apple Podcasts y disfrutar de contenidos de Apple TV y aplicaciones compatibles de terceros. Con Handoff se puede continuar una canción acercando el iPhone a la pantalla, y el audio multiestancia permite combinarlo con HomePod mini 2, otros HomePod y altavoces compatibles con AirPlay.

FaceTime, recetas y otras funciones para el día a día

El dispositivo integra FaceTime con Encuadre Centrado, una función que mantiene a los participantes dentro de la imagen mientras se mueven por la habitación. Puede resultar especialmente cómoda para hablar con familiares desde la cocina o el salón sin tener que sujetar un teléfono.

También permite leer y responder mensajes mediante la voz o el teclado en pantalla. Con Intercom se pueden enviar avisos a una habitación concreta o a toda la vivienda, utilizando otros HomeView, altavoces HomePod y dispositivos personales compatibles.

En la cocina, HomeView puede transformar recetas de Internet en instrucciones paso a paso, ayudar a llevar la cuenta de los ingredientes y controlar temporizadores sin necesidad de tocar la pantalla. Son funciones que parecen especialmente útiles cuando tenemos las manos ocupadas preparando la comida.

La aplicación Buscar permite localizar dispositivos y objetos personales compatibles, o consultar la ubicación de familiares que hayan decidido compartirla. Además, las Actividades en Directo muestran información puntual como temporizadores, música en reproducción y mensajes del intercomunicador.

Hasta nueve cámaras de seguridad en una misma pantalla

La domótica es otro de los pilares del HomeView. Desde su pantalla se pueden encender luces, ajustar termostatos, cerrar cerraduras, bajar persianas y consultar cámaras, utilizando controles táctiles o las órdenes de voz de Siri AI. Una esfera modular permite colocar los accesorios favoritos en primer plano.

Para quienes tienen varias cámaras, la función Home Camera puede mostrar hasta nueve transmisiones de vídeo simultáneas. Así se puede vigilar de un vistazo la entrada, el jardín o distintas habitaciones sin cambiar continuamente de cámara.

Con una suscripción compatible de iCloud+, el sistema puede reconocer personas, rostros conocidos, mascotas, paquetes y vehículos en las grabaciones de cámaras compatibles. También ofrece descripciones de vídeo generadas con inteligencia artificial, aunque algunas funciones requieren un iPhone o iPad con Apple Intelligence y pueden tener límites según el plan contratado.

HomeView funciona con los dispositivos de Apple Home Collection, la nueva gama desarrollada junto a LG y Schneider Electric, además de accesorios compatibles con Apple Home y Matter. También reconoce los sonidos de alarmas de humo y monóxido de carbono para enviar avisos a dispositivos personales, una ayuda complementaria que no sustituye a los detectores de seguridad.

Privacidad reforzada con el chip A18 y Secure Exclaves

Un dispositivo que incorpora cámara, micrófonos y reconocimiento facial plantea preguntas evidentes sobre la privacidad. Apple asegura que el HomeView utiliza Secure Exclaves del chip A18, entornos de ejecución aislados que procesan determinados datos de imagen y sonido separados del resto del sistema.

Según la compañía, la información analizada dentro de estos entornos no es accesible para el software de HomeView, las aplicaciones ni Apple. El reconocimiento de usuarios y las condiciones adicionales para mostrar información personal están diseñados para evitar que un miembro de la familia vea los mensajes o el calendario de otro.

Las peticiones de Siri AI pueden procesarse localmente o mediante Private Cloud Compute. Apple sostiene que, cuando se utiliza esa infraestructura, los datos no se almacenan ni quedan disponibles para la propia empresa o terceros.

En materia medioambiental, Apple destaca el uso de aluminio 100 % reciclado en la base y la carcasa del modelo de pared, además de tierras raras recicladas en los imanes y oro y estaño reciclados en las placas diseñadas por la compañía. El embalaje está fabricado con materiales de fibra según sus criterios de medición.

Precio y disponibilidad: por qué no llegará de momento a España

El Apple HomeView cuesta 299 dólares (aproximadamente 257 €) en Estados Unidos, tanto en su versión de sobremesa como en la versión de pared. Esta conversión es orientativa: Apple no ha anunciado un precio oficial para España porque el producto no se comercializará inicialmente en la Unión Europea.

Las reservas comienzan el 13 de octubre en Estados Unidos, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Reino Unido. En Singapur arrancarán el 15 de octubre, mientras que Sudáfrica tendrá disponibilidad a través de distribuidores autorizados. Las primeras unidades llegarán a los mercados anunciados el viernes 13 de noviembre de 2026.

El modelo de pared admite tres soportes específicos de Schneider Home: Power Mount USB-C Wall Connector, desde 59,95 dólares (unos 52 €); Power Mount AC Wired, desde 79,95 dólares (unos 69 €); y Power Mount PoE Wired, previsto para principios de 2027 por 129,95 dólares (unos 112 €). Los precios convertidos no incluyen necesariamente impuestos ni reflejan futuros precios europeos.

La explicación oficial para la ausencia en España es que Siri AI no está disponible actualmente en iOS dentro de la Unión Europea. Apple afirma que trabaja con las instituciones europeas para encontrar una solución, pero no ofrece fecha de lanzamiento en nuestro mercado. Siri AI debutará en inglés en Estados Unidos, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido, con francés de Canadá previsto para una actualización posterior.

En definitiva, HomeView reúne muchas de las funciones que se esperaban de una pantalla inteligente de Apple: reconocimiento personal, un asistente conversacional, sonido cuidado, videollamadas y un panel doméstico completo. Pero para los lectores españoles la conclusión es clara: por ahora es un producto anunciado para otros mercados, sin disponibilidad ni precio confirmados en España.