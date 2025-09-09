Apple presenta nuevas almohadillas de espuma para los AirPods Pro 3

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Más allá de las mejoras en sonido y sensores, una de las novedades más destacadas de los AirPods Pro 3 está relacionada con la comodidad y la personalización.

Apple ha introducido unas nuevas almohadillas con espuma integrada que mejoran tanto la experiencia de uso como el rendimiento de la cancelación activa de ruido.

Hasta ahora, muchos usuarios recurrían a accesorios de terceros para conseguir un mejor aislamiento acústico mediante almohadillas de espuma. Con los AirPods Pro 3, Apple ha decidido incorporar esta opción de manera oficial.

Estas almohadillas combinan una fina capa de espuma con la clásica base de silicona, logrando un ajuste más firme y confortable en el oído. Además, este diseño potencia la cancelación activa de ruido, que ahora es hasta dos veces más efectiva, permitiendo disfrutar de la música o el silencio en entornos ruidosos.

Cinco tamaños para un ajuste perfecto

Por primera vez, los AirPods Pro 3 llegan con un total de cinco tamaños de almohadillas: XXS, XS, S, M y L. Esto supone un salto importante respecto a las tres opciones disponibles en generaciones anteriores.

La incorporación del tamaño XXS es especialmente relevante para quienes tienen canales auditivos más pequeños, ya que mejora notablemente el ajuste y evita incomodidades tras largas sesiones de uso.

Apple asegura que, gracias a la combinación de las almohadillas de espuma con su sistema de audio computacional avanzado, los AirPods Pro 3 pueden eliminar más ruido ambiente que nunca. Esto se traduce en una experiencia más inmersiva, tanto al escuchar música como al mantener llamadas o concentrarse en entornos de trabajo.

Es importante tener en cuenta que las nuevas almohadillas con espuma están diseñadas exclusivamente para los AirPods Pro 3 y no son compatibles con versiones anteriores.