Apple rompe récords en su cuarto trimestre fiscal de 2025: ingresos históricos y fuerte impulso de iPhone y servicios

Apple ha cerrado su cuarto trimestre fiscal de 2025 con resultados financieros que superan las expectativas del mercado y consolidan un año histórico para la compañía.

La firma de Cupertino registró ingresos trimestrales de 102.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 8 % interanual, y beneficios por acción diluidos de 1,85 dólares, un crecimiento del 13 % ajustado respecto al año anterior.

Un trimestre récord impulsado por iPhone y servicios

El CEO de Apple, Tim Cook, celebró el mejor trimestre de septiembre en la historia de la compañía, destacando el papel protagonista de la nueva familia iPhone 17, que incluye los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air.

A este éxito se suman los AirPods Pro 3, la nueva gama de Apple Watch, y los MacBook Pro e iPad Pro con el potente chip M5, conformando la que Cook calificó como “la alineación de productos más extraordinaria jamás presentada por Apple”.

Los servicios digitales también fueron un pilar clave: el App Store, iCloud, Apple Music y Apple Pay impulsaron los ingresos hasta alcanzar un máximo histórico en la división de Servicios, contribuyendo significativamente al crecimiento total de la compañía.

Récord anual: más de 416.000 millones de dólares en ingresos

El CFO Kevan Parekh confirmó que el trimestre cerró un año fiscal récord, con 416.000 millones de dólares en ingresos globales y un crecimiento de dos dígitos en los beneficios por acción (EPS).

Además, destacó que la base instalada de dispositivos activos ha alcanzado un nuevo máximo histórico en todas las categorías —iPhone, Mac, iPad, Apple Watch y servicios—, reflejo del altísimo nivel de satisfacción y fidelidad de los clientes.

El mercado reacciona con optimismo: las acciones se disparan

Tras la publicación de los resultados, las acciones de Apple (AAPL) se dispararon en el mercado after-hours, reflejando la renovada confianza de los inversores.

Antes del anuncio, los títulos cerraron a 271,40 dólares, y posteriormente subieron de forma notable durante la conferencia con analistas, que destacaron el récord de ingresos en iPhone y Servicios.

Este aumento marcó la tercera vez en quince años que las acciones de Apple experimentan un salto tan pronunciado tras la publicación de resultados, tanto en porcentaje como en valor absoluto.

El cambio de tendencia contrasta con los trimestres anteriores, cuando el mercado reaccionaba con cautela ante los informes financieros de la compañía.

El ecosistema Apple, más fuerte que nunca

Los analistas coincidieron en que los resultados refuerzan la solidez del ecosistema Apple, que combina ventas de hardware con ingresos recurrentes procedentes de servicios digitales.

En un contexto de desaceleración del gasto del consumidor, la empresa ha logrado mantener un crecimiento constante y una posición de caja sólida, demostrando la resiliencia de su modelo de negocio.

La ampliación de la base de usuarios activos impulsa la fidelización y asegura un flujo de ingresos sostenible a largo plazo, especialmente a medida que Apple continúa integrando hardware, software y servicios bajo una misma experiencia fluida.

Dividendo para los accionistas y perspectivas futuras

El consejo de administración de Apple ha aprobado un dividendo en efectivo de 0,26 dólares por acción ordinaria, que se abonará el 13 de noviembre de 2025 a los accionistas registrados al cierre del 10 de noviembre.

La compañía entra así en el último trimestre del año con un impulso sólido, cifras récord y una perspectiva optimista. Con un ecosistema más robusto que nunca, Apple refuerza su posición como líder indiscutible del sector tecnológico global.