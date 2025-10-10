Día Mundial de la Salud Mental: Apple lanza retos, meditaciones y premios exclusivos

💻 ¡Días naranja! ¡Descuentos hasta el 60% en tecnología en PcComponentes! [ Saber más ]

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, Apple ha compartido una serie de consejos y recursos para ayudar a los usuarios a cuidar su bienestar emocional mediante el uso del Apple Watch, el iPhone y el servicio de entrenamiento Fitness+.

Además, entrenadores de meditación de Apple Fitness+ como JoAnna Hardy, Jonelle Lewis y Christian Howard han ofrecido recomendaciones prácticas para mejorar la conexión personal y reducir el estrés en el día a día.

Mindfulness con el Apple Watch: relajarse y conectar con el presente

El Apple Watch se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan cuidar su salud mental. Su app Mindfulness anima a los usuarios a dedicar unos minutos diarios a la reflexión o la respiración consciente. Solo hay que abrir la aplicación e iniciar una sesión para conectar con el momento presente, reducir la ansiedad y mejorar la concentración.

Además, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Apple ofrece un premio exclusivo de edición limitada a quienes registren al menos 10 minutos de mindfulness o meditación utilizando cualquier app compatible con la app Salud del iPhone.

Seguimiento del bienestar mental desde el iPhone

El iPhone permite llevar un control completo del estado emocional a través de la app Salud y la app Mindfulness del Apple Watch. Los usuarios pueden registrar su estado de ánimo diario y reflexionar sobre cómo se sienten para identificar patrones y factores que afectan su bienestar, como el ejercicio, el sueño o la exposición a la luz natural.

También es posible realizar evaluaciones de salud mental para conocer el riesgo actual de sufrir depresión o ansiedad, todo ello de manera privada y segura.

Apple incluye además la posibilidad de mantener un diario personal en el iPhone, donde se pueden registrar pensamientos y emociones, además de sumar automáticamente el tiempo dedicado a escribir como minutos de mindfulness en la app Salud. Los recordatorios automáticos ayudan a crear una rutina saludable de autorreflexión.

Apple Fitness+: meditaciones y programas para reducir el estrés

Durante la semana del 6 al 12 de octubre, Apple ofrecerá en Fitness+ una meditación gratuita de 10 minutos guiada por el entrenador Christian Howard, centrada en la respiración diafragmática. Esta técnica ayuda a liberar tensiones físicas, reducir el estrés y mejorar la concentración.

Las meditaciones de Apple Fitness+ abarcan múltiples categorías:

Respiración, Sueño, Sonido, Calma, Resiliencia y Enfoque , para fomentar la relajación y la energía.

, para fomentar la relajación y la energía. Propósito, Amabilidad y Gratitud , que fortalecen los sentimientos de conexión y empatía.

, que fortalecen los sentimientos de conexión y empatía. Conciencia, Creatividad y Sabiduría, pensadas para quienes buscan inspiración y claridad mental.

Además, Fitness+ ofrece un programa de seis episodios centrado en la gestión del estrés y la ansiedad, ideal para quienes desean mejorar su bienestar emocional y aprender a mantener la calma en momentos difíciles.

Consejos de bienestar mental de los entrenadores de Apple Fitness+

Los entrenadores de meditación de Apple Fitness+ comparten sus mejores prácticas para cuidar la mente y encontrar equilibrio emocional en la vida cotidiana.

El poder de comenzar el día con una intención — JoAnna Hardy

JoAnna recomienda iniciar cada jornada con una intención clara. Puede ser tan simple como decidir ser más amable, tener más paciencia o cuidar mejor de uno mismo. Esta práctica funciona como una brújula mental que ayuda a mantener el enfoque y actuar con propósito, incluso cuando las cosas no salen según lo previsto.

Respirar para mantener la calma — Christian Howard

Christian sugiere centrarse en la respiración para reducir el estrés y reconectar con el cuerpo. Colocar una mano sobre el pecho o el abdomen puede ayudar a reforzar esa conexión. Inspirar profundamente y exhalar lentamente, imaginando cómo se libera la tensión, es un ejercicio que puede realizarse en cualquier lugar y momento del día.

Meditar para dormir mejor — Jonelle Lewis

Jonelle aconseja realizar una breve meditación antes de dormir para calmar la mente y facilitar el descanso. Repetir una palabra como “calma” o visualizar un entorno tranquilo puede marcar la diferencia. Bastan unos minutos de respiración profunda en una habitación silenciosa o con luz tenue para preparar al cuerpo y la mente para un sueño reparador.

Un servicio pensado para el bienestar integral

Apple Fitness+ está disponible mediante suscripción mensual por 9,99 €, e integra sus sesiones de meditación, ejercicio y atención plena con el ecosistema de Salud de Apple. Esta sinergia entre hardware, software y contenido convierte al iPhone y al Apple Watch en aliados poderosos para cuidar tanto el cuerpo como la mente.