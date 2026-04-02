Apple tiene cuatro lanzamientos listos pero está esperando algo

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Apple está viviendo un año especialmente activo en lanzamientos de producto, pero todo apunta a que todavía hay varias novedades importantes listas para ver la luz… y que siguen esperando en la recámara. ¿El motivo? Los retrasos en la nueva generación de Siri.

Diversos informes recientes indican que al menos cuatro dispositivos de Apple ya están prácticamente listos para lanzarse, pero su debut se ha pospuesto hasta que la compañía tenga preparada la nueva versión de su asistente con capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

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La nueva Siri: el cuello de botella de Apple en 2026

Una de las grandes apuestas de Apple en los últimos años ha sido integrar la inteligencia artificial de forma más profunda en su ecosistema. En ese contexto, la evolución de Siri juega un papel fundamental.

Inicialmente, las nuevas funciones de Siri basadas en IA estaban previstas para marzo de 2025, pero el calendario se ha ido retrasando progresivamente. Posteriormente, se habló de su llegada con iOS 26, concretamente en la versión 26.4, aunque más adelante se apuntó a versiones posteriores como 26.5 o incluso a iOS 27.

El hecho de que la primera beta de iOS 26.5 haya llegado sin novedades relevantes de Siri refuerza la idea de que Apple está preparando un salto mucho mayor de lo esperado inicialmente. De hecho, todo indica que iOS 27 será el verdadero punto de inflexión para el asistente.

Por qué Siri puede retrasar productos completos

Apple tiene una ventaja clara frente a muchos competidores: controla tanto el hardware como el software y los servicios de sus dispositivos. Esto le permite coordinar mejor los lanzamientos.

Sin embargo, esa integración también tiene una contrapartida. Si una pieza clave —como Siri— no está lista, puede bloquear el lanzamiento de múltiples productos a la vez.

Esto no es algo nuevo en la historia de Apple. En la era previa a Apple Silicon, por ejemplo, los Mac dependían del ritmo de desarrollo de Intel. Hoy, aunque todo sea interno, un retraso en software puede tener el mismo efecto dominó.

Los cuatro productos de Apple que están listos… pero esperando

Según el analista Mark Gurman, hay varios dispositivos que Apple ya tiene preparados, pero que no se han lanzado porque dependen directamente de la nueva Siri.

Entre ellos encontramos:

Un nuevo Apple TV 4K

Un HomePod de nueva generación

El HomePod mini 2

Un nuevo dispositivo con pantalla, conocido como “HomePad” o “HomePod Touch”

Estos productos, según los informes, podrían haberse lanzado incluso el año pasado, pero Apple ha decidido esperar para integrarlos con las nuevas capacidades de inteligencia artificial.

El HomePad: el dispositivo más misterioso

Entre todos los productos filtrados, el más interesante es sin duda el llamado “HomePad”. Se trataría de un dispositivo para el hogar con pantalla, orientado a competir con soluciones como los smart displays de otras marcas.

Lo más llamativo es que, según la información disponible, estos dispositivos ya estarían fabricados y almacenados en almacenes, a la espera de que el software esté listo para su lanzamiento.

Esto refuerza la idea de que Apple quiere dar un salto importante en el hogar inteligente, y que Siri será el eje central de esa estrategia.

Apple apuesta fuerte por el hogar inteligente

Todo indica que Apple está preparando una ofensiva importante en el segmento del smart home. Con nuevos HomePod, Apple TV y el posible HomePad, la compañía quiere reforzar su ecosistema doméstico.

La clave de esta estrategia será la nueva Siri, que debería ofrecer:

Mayor contexto y comprensión del usuario

Integración más profunda con apps y servicios

Automatizaciones más inteligentes en el hogar

Si estas mejoras cumplen lo esperado, Apple podría competir de forma mucho más agresiva con plataformas como Alexa o Google Assistant.

iOS 27 marcará un antes y un después

Los últimos indicios apuntan a que iOS 27 será una de las actualizaciones más importantes de Apple en años, al menos en lo que respecta a inteligencia artificial.

No solo traería una nueva generación de Siri, sino que también serviría como base para lanzar toda esta nueva oleada de dispositivos que llevan meses esperando.

Esto convertiría a 2026 o 2027 en un momento clave para el ecosistema de Apple, especialmente en el ámbito del hogar conectado.

Todo depende de Siri

Apple tiene varios productos prácticamente listos para salir al mercado, pero ha decidido esperar. La razón es clara: quiere que todos ellos lleguen con una experiencia coherente basada en la nueva Siri.

Esta decisión puede retrasar lanzamientos, pero también podría marcar la diferencia si la nueva generación del asistente realmente supone un salto significativo.

En definitiva, el futuro inmediato de Apple no depende solo del hardware, sino de algo mucho más importante: su inteligencia artificial.