ASUS reconoce que el MacBook Neo de 699 euros ha hecho tambalearse al mercado

La llegada del MacBook Neo está provocando un fuerte terremoto en la industria del portátil. El nuevo equipo de Apple, presentado como su portátil más asequible hasta la fecha, parte de 699 euros en España, una cifra muy agresiva para un producto con el sello Mac. La propia Apple confirmó que el equipo se podía reservar desde la semana pasada y que su disponibilidad arrancaba el 11 de marzo de 2026.

El impacto no es una simple impresión externa. Desde ASUS, uno de los grandes fabricantes del ecosistema Windows, su co-CEO S.Y. Hsu ha reconocido públicamente que este movimiento de Apple supone un auténtico “shock” para el sector del PC.

Según explicó durante una conferencia de resultados, el hecho de que Apple lance un portátil tan económico rompe con su estrategia histórica de precios elevados y obliga a toda la industria a reaccionar.

ASUS admite que el MacBook Neo preocupa a todo el ecosistema

Las declaraciones de Hsu dejan claro que el nerviosismo no afecta solo a los fabricantes de portátiles. El directivo señaló que dentro del ecosistema PC hay conversaciones sobre cómo competir con este producto, y citó de forma implícita a actores clave como Microsoft, Intel y AMD. La amenaza, por tanto, no se limita a una guerra entre marcas de hardware, sino que afecta a toda la cadena de valor del ordenador personal.

No es extraño. Apple ha entrado de lleno en una franja de precio donde tradicionalmente dominan los portátiles Windows de gama de entrada, los Chromebook y otros equipos pensados para estudiantes, uso doméstico o productividad ligera. Reuters ya apuntó que el MacBook Neo es una apuesta directa de Apple para desafiar a esos segmentos del mercado con un producto mucho más accesible de lo habitual dentro de su catálogo.

El gran argumento de Apple: precio bajo sin renunciar al ecosistema Mac

La clave del MacBook Neo no está solo en costar menos. También ofrece acceso al ecosistema de Apple, algo que hasta ahora exigía normalmente una inversión bastante superior.

Apple lo define como su portátil más asequible hasta la fecha y lo acompaña de macOS Tahoe, integración con iPhone, compatibilidad con apps de terceros y funciones ligadas a Apple Intelligence. En educación, además, rebaja todavía más el listón con un precio 599 euros en España.

Ese posicionamiento explica por qué el MacBook Neo puede convertirse en una opción muy atractiva para estudiantes, usuarios domésticos, familias o compradores que hasta ahora veían los Mac como productos demasiado caros. Apple no necesita convencer a los usuarios profesionales con este modelo: le basta con abrir la puerta de entrada a un público masivo.

ASUS cree que el MacBook Neo también tiene límites

Pese a reconocer la amenaza competitiva, ASUS intenta rebajar el alcance real del producto. Hsu cuestionó especialmente su configuración de memoria, al señalar que el MacBook Neo cuenta con 8 GB de memoria unificada y que, como ocurre en los Mac actuales, esta no se puede ampliar posteriormente. Desde su punto de vista, eso limita su recorrido frente a muchos portátiles Windows más versátiles para ciertos usos.

El ejecutivo también lo describió como un dispositivo más orientado al consumo de contenidos, casi en una línea más cercana a la del iPad que a la de un portátil generalista pensado para tareas más exigentes. Según su interpretación, esa filosofía lo distancia del uso tradicional de muchos notebooks con Windows, que suelen venderse como máquinas más abiertas y configurables.

Aun así, ese argumento no elimina el principal problema para la competencia: muchos compradores no buscan una máquina ampliable ni especialmente potente, sino un portátil bonito, rápido, fiable y barato para estudiar, navegar, trabajar con documentos, videollamadas o consumir multimedia. Y ahí el MacBook Neo entra de lleno.

Los primeros análisis están siendo muy positivos

Aunque en la industria del PC intenten subrayar sus limitaciones, las primeras reviews están siendo bastante favorables. Medios como Wired destacan que el MacBook Neo ofrece una experiencia muy sólida para tareas cotidianas, con un diseño atractivo, buena pantalla y rendimiento convincente para su precio. Reuters también señala que el equipo está impulsado por el chip A18 Pro y que Apple lo ha planteado como una propuesta agresiva frente a portátiles económicos con Windows y ChromeOS.

Además, el interés comercial parece real. Distintas publicaciones recogen que los plazos de envío comenzaron a alargarse tras la apertura de reservas, una señal de que la demanda inicial ha sido fuerte. Incluso en el día de lanzamiento ya se informó de disponibilidad para compra en tienda y recogida inmediata en determinados mercados.

La escasez de memoria complica la respuesta de los fabricantes de PC

El contexto, además, no podría ser más incómodo para la industria del PC con Windows. ASUS ha advertido de que el sector atraviesa un serio cuello de botella por la escasez de memoria vinculada al auge de la IA, una situación que está encareciendo numerosos productos electrónicos. Durante su conferencia de resultados, la compañía aseguró que los precios de la memoria han subido más de un 100% respecto al trimestre anterior, en línea con otras advertencias del sector.

Hsu explicó que, una vez se agoten los suministros actuales de ASUS, la compañía tendrá que revisar sus costes y estudiar posibles ajustes de precios. En otras palabras: mientras Apple presiona con un portátil barato, parte de la competencia podría verse obligada a encarecer sus equipos por culpa de la memoria. El directivo añadió que esta tensión no sería pasajera y que podría prolongarse hasta finales de 2027, cuando entren en funcionamiento nuevas fábricas de memoria.

Apple ha encontrado el momento perfecto para atacar

La jugada de Apple llega en un momento especialmente delicado para sus rivales. Por un lado, el mercado del PC necesita reactivar la demanda. Por otro, los costes suben. Y en medio de ese escenario aparece un Mac a precio de portátil económico, respaldado por una marca muy fuerte y con un ecosistema de software y servicios muy consolidado.

Esa combinación puede cambiar el tablero en varios frentes. Puede arrastrar usuarios de Chromebook, puede captar estudiantes, puede tentar a compradores de portátiles Windows baratos y también puede servir como primer paso para quienes ya usan iPhone, AirPods o iPad y quieren completar el ecosistema.

El verdadero reto para Windows será justificar su valor

ASUS insiste en que el MacBook Neo podría tener un atractivo limitado entre quienes están acostumbrados a Windows, sobre todo por las diferencias de software y por su planteamiento más básico. Pero incluso si esa lectura se cumple solo en parte, el problema sigue ahí: el ecosistema Windows tendrá que explicar muy bien por qué elegir uno de sus modelos frente al nuevo portátil barato de Apple.

Durante años, el principal argumento contra comprar un Mac era el precio. Con el MacBook Neo, esa barrera se reduce de forma muy notable. Si Apple logra combinar buena experiencia de uso, autonomía solvente y rendimiento suficiente para el día a día, muchos consumidores podrían asumir por primera vez que un Mac “barato” ya no es una rareza, sino una alternativa real.

Un lanzamiento que puede redefinir la gama de entrada

Todavía es pronto para medir con exactitud cuánto daño hará el MacBook Neo al mercado del PC, y el propio Hsu admitió que habrá que observar su evolución con el tiempo. Pero lo que ya parece claro es que su simple existencia está obligando a toda la industria a reaccionar.

Apple ha puesto sobre la mesa un portátil con un precio inesperadamente bajo para sus estándares, y lo ha hecho justo cuando los fabricantes rivales lidian con componentes más caros y menos margen de maniobra. Puede que el MacBook Neo no sea el portátil ideal para todos, pero sí tiene potencial para convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de 2026 dentro del mercado informático.