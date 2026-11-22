El día de más tráfico en la historia de Comcast llegó antes de que Grand Theft Auto VI saliera oficialmente a la venta. El miércoles 18 de noviembre, en vísperas del estreno para PS5 y Xbox Series X|S, el pico de tráfico del operador estadounidense fue un 31 % superior al de un día medio.

La cifra más llamativa del balance de Comcast es cuánto pesó un solo juego en ese volumen: en los momentos de mayor demanda, 24 de cada 100 GB que circulaban por su red correspondían a GTA VI. Es una medición de Comcast durante el pico.

Las consolas ya descargaban el juego antes del estreno

Para jugar el día del lanzamiento, muchos compradores tenían que mover primero unos 210 GB hasta su consola. En una conexión de 100 Mb/s, una descarga de ese tamaño ocuparía la línea durante unas cuatro horas y cuarenta minutos incluso si mantuviera la velocidad máxima de principio a fin. La precarga permite adelantar esa espera, y también adelanta el momento en que el operador tiene que transportar los datos.

La primera señal llegó al abrirse las descargas. Según el análisis de las primeras 48 horas de precarga, bastaron esos dos días para colocar a ambos entre los diez de mayor tráfico registrados hasta entonces por Comcast. Los jugadores todavía no necesitaban estar recorriendo Vice City para dejar huella en la red.

Al ampliar la mirada a todo el periodo del lanzamiento, la cuenta sube a cinco de los diez días con más tráfico de la historia del operador. Ese dato cuenta una parte distinta de la historia: el 24 % describe lo que ocurrió en el pico, mientras que la sucesión de jornadas récord muestra cómo se repartieron las descargas en el tiempo.

El fenómeno también se vio desde otro punto de la infraestructura. Como contamos en Teknófilo, los puntos de intercambio de DE-CIX alcanzaron un máximo conjunto de 33,03 terabits por segundo en torno al estreno. Allí se midió el caudal total entre redes; Comcast, en cambio, pudo estimar qué parte de su propio tráfico correspondía al juego de Rockstar.