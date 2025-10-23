Audio-Technica ATH-ADX7000: el nuevo rey del sonido abierto HiFi japonés

💸 ¡Ofertas en Pixel! ¡Cupón del 15% de descuento en Google Pixel! [ Saber más ]

Audio-Technica ha dado un gran paso en el mundo del audio de alta fidelidad con la llegada de los ATH-ADX7000 True Open-Air, su nuevo modelo insignia dentro de la prestigiosa serie ADX. Diseñados y fabricados íntegramente en Japón, estos auriculares representan la culminación de más de seis décadas de experiencia en ingeniería acústica.

Su concepto de audio verdaderamente abierto redefine la experiencia auditiva al eliminar las limitaciones de los auriculares cerrados, ofreciendo un sonido natural, amplio y sin fatiga auditiva, incluso tras largas sesiones de escucha.

Un diseño True Open-Air para una escucha natural

La filosofía True Open-Air Audio de Audio-Technica se basa en un principio simple: permitir que el aire fluya libremente a través de la carcasa. Este diseño elimina la presión interna y reduce las resonancias, logrando una escena sonora espaciosa, transparente y sin coloración artificial.

A diferencia de los modelos cerrados o semiabiertos, los ATH-ADX7000 logran reproducir todo el espectro de frecuencias —incluidos los graves profundos— sin sacrificar naturalidad. El resultado es una reproducción realista y envolvente, que acerca al oyente a la fuente original con una claridad excepcional.

Tecnología HXDT: precisión extrema en cada componente

En el corazón de los ATH-ADX7000 se encuentra la tecnología High-Concentricity X (Transfer) Dynamic Transducer (HXDT), desarrollada exclusivamente por Audio-Technica. Este sistema emplea un método de fabricación y alineación de altísima precisión que garantiza la perfecta concentricidad de todos los componentes: diafragma, imán, bobina móvil y placa deflectora.

Las tolerancias se ajustan con una precisión de ±0,02 mm, lo que multiplica por diez la exactitud de los diseños tradicionales. Gracias a esta ingeniería, el diafragma se mueve de forma uniforme, permitiendo una respuesta ultrarrápida, una dinámica ampliada y una reproducción limpia y detallada.

Rendimiento superior con una bobina móvil de 490 ohmios

Los nuevos transductores incorporan una bobina móvil de alta impedancia (490 ohmios), que mejora la fuerza mecánica sin aumentar el peso. Esto se traduce en bajos más definidos, una claridad superior y una gama dinámica ampliada.

La transferencia de energía desde el imán hasta el diafragma se optimiza para alcanzar una fidelidad excepcional, destacando por su respuesta rápida y natural. Este equilibrio entre potencia, precisión y ligereza es la base de la identidad sonora de los ATH-ADX7000.

Diseño ligero y materiales de alta gama

El diseño de los ATH-ADX7000 combina resistencia, ligereza y confort. Con un peso de solo 275 g, los auriculares utilizan una carcasa de aluminio con patrón tipo panal y un chasis de magnesio fundido a presión, capaz de absorber vibraciones y eliminar coloraciones no deseadas.

El conjunto ofrece una pureza sonora impresionante, acompañada de una construcción sólida y ergonómica que se adapta perfectamente a largas sesiones de escucha.

Comodidad y personalización con dos tipos de almohadillas

Audio-Technica incluye dos juegos de almohadillas intercambiables para adaptarse a las preferencias de cada usuario:

– De terciopelo de alta densidad, con propiedades de filtrado acústico que potencian la naturalidad del sonido.

– De Alcántara, una opción más duradera y lujosa, ideal para quienes buscan la máxima comodidad sin comprometer la fidelidad.

Componentes y accesorios premium

Los ATH-ADX7000 llegan acompañados de un conjunto de accesorios de primera calidad. En la caja se incluyen:

– Cable XLR balanceado recubierto de nylon.

– Cable no balanceado con conector estéreo chapado en oro de 6,3 mm (1/4″).

Ambos cables están fabricados con conectores Neutrik y conectores A2DC con punta dorada, garantizando una transmisión estable y sin pérdidas. También se incluye un estuche de transporte compacto, diseñado para proteger los auriculares durante su traslado.

Tecnologías clave del ATH-ADX7000

Transductor dinámico HXDT con alineación precisa.

con alineación precisa. Diseño totalmente abierto , sin presión interna.

, sin presión interna. Tecnología Core Mount , que equilibra las cavidades delantera y trasera.

, que equilibra las cavidades delantera y trasera. Chasis de magnesio fundido a presión con alta absorción de vibraciones.

con alta absorción de vibraciones. Peso ultraligero de 275 g .

. Fabricación artesanal japonesa con control de calidad total.

Disponibilidad y precios

Los Audio-Technica ATH-ADX7000 estarán disponibles en todo el mundo a partir del 23 de octubre de 2025, con un precio recomendado de 3.499 €. Además, el estuche de almacenamiento AT-HPC3, compatible con otros modelos HiFi, se venderá por 85 €.