Audio-Technica lanza la nueva serie AT33x: precisión japonesa para amantes del vinilo

Audio-Technica ha presentado su esperada serie AT33x, una completa renovación de su prestigiosa línea de cápsulas fonográficas para giradiscos, la primera gran actualización desde 2014. Este lanzamiento marca un nuevo hito en la ingeniería de sonido analógico, con mejoras notables en materiales, diseño y artesanía.

La gama incluye cinco modelos de bobina móvil, tres estéreo (AT33xMLB, AT33xMLD y AT33xEN) y dos monofónicos (AT33xMONO/I y AT33xMONO/II), todos fabricados en Japón y ensamblados a mano por expertos artesanos.

Innovación en materiales: debut del zinc fundido a presión

Uno de los avances más destacados de esta serie es la incorporación del zinc fundido a presión, una primicia en la historia de Audio-Technica. Este material, de gran densidad y rigidez, reduce las vibraciones no deseadas y mejora la claridad del sonido, especialmente en las frecuencias medias y graves.

Además, el cuerpo de las cápsulas adopta una estructura híbrida que combina zinc, aluminio y polímero de alta rigidez, una mezcla que ayuda a dispersar las resonancias y ofrecer un sonido natural y equilibrado.

Nuevo sistema de suspensión y mayor compatibilidad

La serie AT33x introduce un mecanismo de suspensión de nuevo desarrollo, con una conformidad dinámica ligeramente inferior a la de las cápsulas tradicionales. Esto amplía la flexibilidad de configuración y mejora la compatibilidad con una amplia variedad de brazos fonográficos, lo que permite a los audiófilos ajustar su sistema con mayor precisión.

Calidad artesanal japonesa sin concesiones

Cada cápsula AT33x se fabrica íntegramente en Japón bajo estrictos controles de calidad. El proceso combina mecanizado de precisión y ajuste manual, reflejando la filosofía de artesanía japonesa que caracteriza a Audio-Technica. Este enfoque artesanal garantiza una fiabilidad y una consistencia sonora imposibles de replicar mediante procesos totalmente automatizados.

Modelos estéreo: detalle, control y musicalidad

Los tres modelos estéreo de la gama se adaptan a diferentes perfiles de audiófilos:

– AT33xEN: incorpora una aguja elíptica desnuda que ofrece un sonido equilibrado y detallado en todo el espectro.

– AT33xMLD: utiliza una aguja Microlinear para una reproducción expresiva y refinada, ideal para grabaciones complejas.

– AT33xMLB: el modelo insignia, con aguja Microlinear y cantilever de boro sólido, ofrece una respuesta ágil, control preciso y una reproducción excepcionalmente rica.

Modelos mono: autenticidad y textura sonora

Los amantes del vinilo clásico en mono encontrarán dos opciones destacadas:

– AT33xMONO/I: un modelo de alto rendimiento que capta toda la esencia del sonido monoaural.

– AT33xMONO/II: combina un imán de samario-cobalto y un yugo de hierro puro, proporcionando una reproducción cálida, envolvente y con gran riqueza tonal.

Tecnología avanzada para una experiencia sonora pura

La nueva serie AT33x integra características técnicas de vanguardia:

– Doble bobina móvil de alta separación para una excelente localización del sonido.

– Estructura realmente mono, que elimina ruidos verticales y ofrece un sonido limpio.

– Cantilever de duraluminio cónico, que mejora el control en altas frecuencias.

– Hilo PCOCC® libre de grano cristalino, que reduce interferencias y mejora la transmisión de la señal.

– Terminales bañados en oro, con contacto de baja resistencia y mayor pureza sonora.

– Imán de neodimio y yugo de permendur, que generan un campo magnético potente y estable.

– Orificios roscados para montaje directo, facilitando la instalación en una amplia gama de giradiscos.

Compromiso ambiental con embalaje sin plástico

Audio-Technica también ha querido que esta serie destaque por su responsabilidad medioambiental. Las cápsulas AT33x se presentan en un embalaje 100 % libre de plástico, fabricado completamente con materiales de papel reciclables. Este diseño sostenible reduce el impacto ambiental y refuerza el compromiso de la marca con la innovación ecológica.

Precio y disponibilidad

La serie Audio-Technica AT33x llegará al mercado el 23 de octubre de 2025, con precios que parten de 599 € para los modelos estéreo y de 399 € para las versiones monofónicas. Los productos estarán disponibles en los distribuidores oficiales de la marca y en las principales tiendas de alta fidelidad a nivel mundial.