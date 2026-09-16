BOOX Note Air6 C, Note Mini C y Palma 3: novedades y precios en España

BOOX renueva su catálogo con los Note Air6 C, Note Mini C y Palma 3, tres dispositivos de tinta electrónica que cubren necesidades bastante distintas. Hay un cuaderno a color de gran formato, una nueva alternativa más compacta y un lector de bolsillo con aspecto de smartphone, con precios que parten de 339,99 euros.

Los tres comparten Android 16, luz frontal integrada, un procesador de ocho núcleos y la tecnología BOOX Super Refresh. La marca los plantea como herramientas para leer, escribir y organizar ideas con calma, combinando la tinta electrónica con la flexibilidad de las aplicaciones Android.

La apuesta por una experiencia más cómoda para la lectura y con menos distracciones sirve como hilo conductor, pero cada modelo la aborda a su manera. Las diferencias están en el tamaño, el uso del color, los accesorios compatibles y las herramientas que acompañan a cada dispositivo.

BOOX Note Air6 C: más velocidad y nuevas herramientas para tomar notas

El BOOX Note Air6 C es la propuesta de mayor tamaño de este lanzamiento. Su pantalla de tinta electrónica a color de 10,3 pulgadas está pensada para combinar lectura de libros y documentos con navegación web, anotaciones, esbozos y dibujos en un mismo equipo.

La renovación pone el acento en el rendimiento sin abandonar la sensación de escritura similar al papel que caracteriza a esta serie. BOOX incorpora un procesador de 4 nanómetros más avanzado y asegura que, junto con su tecnología Super Refresh, permite reducir un 40% el tiempo de actualización de la pantalla respecto al modelo anterior.

Ese porcentaje es una cifra facilitada por el fabricante y se refiere al refresco de la pantalla, no a una mejora del 40% en todas las tareas. La promesa es que el dispositivo responda con mayor agilidad al interactuar con su interfaz, algo especialmente interesante en un cuaderno digital que también permite navegar y utilizar aplicaciones.

En conectividad, el Note Air6 C estrena Bluetooth 6.0. BOOX destaca una latencia muy baja y la posibilidad de emparejar simultáneamente accesorios como un ratón inalámbrico y unos auriculares; además, unos conectores traseros permiten acoplar una funda con teclado para ampliar sus posibilidades de trabajo.

El software también recibe atención con herramientas de Esquema, Etiquetas y Búsqueda en la aplicación nativa de Notas, incorporadas en el firmware más reciente. A ellas se suma Notas Duales, que permite abrir dos documentos a la vez con una disposición horizontal o vertical, una opción útil para consultar información mientras se trabaja sobre otro documento.

BOOX Note Mini C: tinta electrónica a color en un formato de 8,52 pulgadas

El Note Mini C es la incorporación completamente nueva de esta tanda. BOOX traslada las funciones de la serie Note a una pantalla de 8,52 pulgadas, buscando un equilibrio entre espacio para trabajar y comodidad para sostener y transportar el dispositivo con una mano.

Su panel de tinta electrónica a color permite abordar contenidos que van más allá de una novela convencional, como libros ilustrados o documentos PDF con gráficos y tablas. La superficie también busca ofrecer un tacto similar al papel para que las anotaciones formen parte natural de la experiencia de uso.

El formato compacto no impide que incorpore 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Para quienes necesiten más espacio para su biblioteca o sus documentos, dispone de una ranura microSD compatible con tarjetas de hasta 2 TB, de modo que la capacidad interna no es el único espacio disponible.

La escritura se apoya en la compatibilidad con el renovado lápiz magnético InkSight. Por planteamiento, este modelo puede resultar interesante para quien quiera un cuaderno a color más fácil de llevar que uno de 10,3 pulgadas, aunque el anuncio no detalla su peso ni permite cuantificar aquí esa diferencia de portabilidad.

BOOX Palma 3: un lector de bolsillo renovado con Android 16

El BOOX Palma 3 continúa con el formato de tamaño smartphone de la familia, pero llega con un diseño completamente renovado. La idea es ofrecer un dispositivo que acompañe al usuario durante el día y dé prioridad a la lectura, con una experiencia visual menos estimulante que la de una pantalla convencional.

En este caso, BOOX apuesta por un panel eInk monocromo que, según la marca, ofrece más nitidez, negros más profundos y mayor contraste. El acabado mate antirreflejos completa la propuesta; el anuncio, eso sí, no concreta la diagonal ni la resolución de esta nueva pantalla.

Con Android 16, el Palma 3 permite instalar aplicaciones de lectura, audiolibros, mensajería y música, entre otras categorías. Esa versatilidad amplía sus usos más allá del libro electrónico, aunque el hecho de admitir aplicaciones también significa que la experiencia de desconexión dependerá de cuáles decida utilizar cada persona.

El almacenamiento interno asciende a 128 GB y se añade compatibilidad con el lápiz InkSense Plus. Quien quiera conocer mejor el planteamiento de esta familia puede consultar nuestro análisis del BOOX Palma 2 Pro, teniendo presente que aquel modelo utiliza una pantalla a color y este Palma 3 apuesta por un panel monocromo.

Precios y disponibilidad de los nuevos BOOX en España

La novedad en precios es que Note Air6 C y Note Mini C cuestan lo mismo: 579,99 euros. Por tanto, elegir el formato más pequeño no supone un ahorro según las cifras anunciadas: la decisión tendrá más que ver con la superficie de trabajo y el tamaño que prefiera cada usuario.

Según la comunicación de BOOX fechada el 16 de septiembre de 2026, el Note Air6 C ya está disponible en su tienda oficial. El Note Mini C llegará próximamente, sin que la marca concrete una fecha de venta en la información facilitada.

El Palma 3 tendrá un precio de 339,99 euros y también figura como un lanzamiento próximo. Es la opción más económica de los tres, aunque su formato de bolsillo y su panel monocromo responden a una propuesta diferente a la de los dos cuadernos a color.

Para situar estas novedades dentro del catálogo, en Teknofilo también hemos probado el BOOX Go 6 de segunda generación y el pasador de páginas BOOX Tappy. De momento, los precios y las características anunciados para los tres nuevos dispositivos quedan resumidos en la siguiente tabla.

Modelo Pantalla Características destacadas Precio Disponibilidad anunciada BOOX Note Air6 C eInk a color de 10,3 pulgadas Procesador de 4 nm, Bluetooth 6.0, Notas Duales y conectores para funda con teclado 579,99 € Ya disponible BOOX Note Mini C eInk a color de 8,52 pulgadas 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, microSD de hasta 2 TB y compatibilidad con InkSight 579,99 € Próximamente BOOX Palma 3 eInk monocroma con acabado mate antirreflejos Formato de bolsillo, 128 GB de almacenamiento y compatibilidad con InkSense Plus 339,99 € Próximamente