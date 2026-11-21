Apple quiere que su inteligencia artificial pueda ponerse a los mandos de un ordenador. La pista está en una oferta para contratar a un responsable de ingeniería: el equipo que dirigiría tiene como objetivo crear un agente capaz de navegar por la web, trabajar con varias aplicaciones y escribir y depurar código por encargo del usuario.

El detalle más revelador de la vacante, localizada por Bloomberg, es quién decide cómo completar el encargo. Según la descripción, sería el propio agente el que elegiría la herramienta adecuada en cada paso. Podría recurrir a una aplicación, ejecutar un comando o consultar un servicio dependiendo de lo que necesitara hacer en ese momento.

Qué podría hacer un agente que sabe usar un ordenador

Imagina que estás preparando una web de fotografías y le pides al ordenador que averigüe por qué una imagen sale cortada en el móvil. Un asistente puede explicarte dónde buscar el fallo. Un agente como el que describe Apple podría, en teoría, abrir la página en el navegador, localizar la regla que fija el tamaño de la foto, editarla y volver a la página para comprobar el resultado.

Lo interesante de esa secuencia no es solo que la IA sepa programar. Para dar el trabajo por terminado tendría que relacionar lo que cambia en el editor con lo que ve después en el navegador. Esa capacidad de pasar de una herramienta a otra sitúa el proyecto en un terreno que también exploran OpenAI con ChatGPT Dots y Anthropic con Claude Code, aunque sus productos no estén pensados para exactamente los mismos encargos.

¿Sería, entonces, una nueva versión de Siri? La oferta describe las capacidades del equipo que Apple quiere construir, pero no identifica a Siri como la vía de acceso. Tampoco permite concluir que vaya a existir una aplicación independiente ni que todos los dispositivos de la marca sean compatibles.

Para el usuario queda otra pregunta: si el agente puede editar un archivo o enviar información a un servicio, ¿en qué momento pedirá permiso? Apple no ha presentado ese funcionamiento ni ha anunciado una fecha de lanzamiento. Por ahora, la vacante permite conocer el objetivo de ingeniería, no qué tareas podremos delegar finalmente ni con qué controles.