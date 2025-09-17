Calendario oficial de actualización a One UI 8: Dispositivos Samsung que recibirán la nueva versión

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Samsung ya ha comenzado el despliegue de la versión estable de One UI 8 para sus dispositivos Galaxy, y ya contamos con los primeros calendarios confirmados para Corea del Sur y Brasil.

Esta nueva capa de personalización basada en Android 15 promete importantes mejoras en rendimiento, diseño e inteligencia artificial.

Inicio del despliegue en los Galaxy S25

A mediados de septiembre, Samsung lanzó oficialmente la versión estable de One UI 8 para la serie Galaxy S25, incluyendo los modelos Galaxy S25, S25+, S25 Edge y S25 Ultra. Esta serie es la primera en beneficiarse de las novedades de One UI 8, marcando el inicio del calendario de actualizaciones global.

En el foro de la comunidad de Samsung Corea, la compañía reveló qué modelos recibirán la actualización a One UI 8 durante los meses de octubre y noviembre. Aunque no se detalló cada dispositivo, se compartió una captura de pantalla con el cronograma correspondiente para ese mercado.

Calendario completo de actualización a One UI 8 en Brasil

Samsung Brasil también ha publicado su calendario oficial para la actualización a One UI 8. A continuación, te mostramos las fechas por categorías de producto:

Galaxy S

Desde el 18 de septiembre: Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra

Desde el 25 de septiembre: Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra

Desde el 2 de octubre: Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra

Desde el 6 de octubre: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Desde el 16 de octubre: Galaxy S21 FE

Galaxy Z (plegables)

Desde el 25 de septiembre: Galaxy Z Fold6, Z Flip6

Desde el 2 de octubre: Galaxy Z Fold5, Z Flip5

Desde el 6 de octubre: Galaxy Z Fold4, Z Flip4

Galaxy A

Desde el 25 de septiembre: Galaxy A56 5G, A36 5G

Desde el 2 de octubre: Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5G

Desde el 6 de octubre: Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G

Desde el 16 de octubre: Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G, A06

Desde el 23 de octubre: Galaxy A33 5G

Galaxy Tab

Desde el 2 de octubre: Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 Lite

Desde el 6 de octubre: Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE

Desde el 16 de octubre: Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Despliegue limitado por regiones

Es importante señalar que este calendario de actualizaciones aplica únicamente a Corea del Sur y Brasil. Las fechas de lanzamiento de One UI 8 en otras regiones, incluyendo Europa, América Latina y EE. UU., pueden variar. Como es habitual, Samsung realiza un despliegue gradual y escalonado para garantizar la estabilidad del sistema en cada dispositivo y región.

One UI 8 está basada en Android 15 e incorpora mejoras en la interfaz, nuevas funciones de privacidad, mayor integración con inteligencia artificial y una experiencia más fluida en la multitarea. Los dispositivos más recientes serán los primeros en recibirla, mientras que los modelos más antiguos deberán esperar algunas semanas más.