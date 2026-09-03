Dreame ha llegado a IFA 2026 con una de sus presentaciones más variadas hasta la fecha. La compañía no se ha limitado a renovar sus robots aspiradores, sino que ha mostrado nuevas soluciones para limpiar la casa, cuidar el jardín y grabar contenidos en vídeo.

Entre las novedades destaca el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, el primer robot aspirador de Dreame que combina una mopa de rodillo con vapor generado a una temperatura de hasta 180 °C. A su lado encontramos el cortacésped A4 AWD Pro, equipado con tracción integral y un sistema de corte que promete llegar a 0 cm del borde.

La compañía también entra en una categoría completamente nueva con la LEAPTIC Cube, una pequeña cámara de acción que graba vídeo 8K y cuenta con funciones de inteligencia artificial. La oferta se completa con los cinco aspiradores en seco y húmedo de la familia Dreame T Series.

Dreame amplía su ecosistema inteligente en IFA 2026

Dreame nació en 2017 como una compañía especializada en electrodomésticos inteligentes, pero su catálogo ha crecido considerablemente durante los últimos años. La marca comercializa actualmente robots aspiradores, aspiradores escoba, máquinas de limpieza en seco y húmedo, cortacéspedes, limpiafondos y dispositivos de cuidado personal.

La estrategia mostrada en Berlín consiste en aprovechar tecnologías comunes —como los motores de alta velocidad, la visión artificial, el reconocimiento de objetos y el posicionamiento SLAM— en distintas categorías. El objetivo es crear un ecosistema capaz de automatizar tanto las pequeñas tareas domésticas como el mantenimiento de grandes superficies exteriores.

Esta expansión llega después de un periodo especialmente positivo para la compañía. Según datos de IDC citados por Dreame, la firma se convirtió en 2025 en la primera marca de robots aspiradores de Europa por número de unidades enviadas, una posición que ahora quiere aprovechar para entrar en mercados más variados.

Las novedades de IFA 2026 ejemplifican bien este cambio. Mientras productos como el Aqua20 Pro evolucionan sobre tecnologías que Dreame ya conoce, la LEAPTIC Cube representa una incursión en el competitivo mercado de las cámaras de acción, hasta ahora bastante alejado de la limpieza inteligente.

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete: vapor a 180 °C

El producto más destacado de la presentación es el Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete. La compañía asegura ser la primera marca que integra en un robot aspirador una fuente central capaz de generar vapor a una temperatura de hasta 180 °C, destinada a reblandecer la suciedad seca y las manchas difíciles.

El proceso de limpieza se divide en cuatro fases. El generador convierte rápidamente el agua en vapor, que posteriormente sale a través de cuatro conductos situados en la parte inferior. Tras ablandar la suciedad adherida al suelo, la mopa de rodillo realiza una segunda limpieza empleando agua caliente.

Dreame afirma que este tratamiento permite alcanzar una tasa de eliminación de bacterias del 99,999 %, un resultado que habría sido comprobado por el laboratorio independiente SGS. Como siempre ocurre con este tipo de cifras, el resultado real puede variar en función de la superficie, el tiempo de exposición y las condiciones de uso.

La idea supone una evolución importante respecto al Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete que analizamos en Teknofilo. El nuevo modelo mantiene el concepto de fregado continuo con un rodillo, pero añade vapor, más presión, mayor velocidad de giro y un alcance lateral considerablemente superior.

Un rodillo extensible que se limpia continuamente

El sistema AquaRoll utiliza agua limpia en tiempo real para evitar que el rodillo siga extendiendo por el suelo la suciedad recogida anteriormente. La mopa aplica una presión de 18 N y gira a 300 RPM, buscando combinar la fricción física con el efecto del agua caliente y el vapor.

La nueva generación de MopExtend permite que la mopa de rodillo sobresalga hasta 8 cm del cuerpo del robot. La extensión duplica la ofrecida por el Aqua10 Ultra Roller Complete y permite acercarse mejor a rodapiés, esquinas, patas de sillas, muebles de televisión y armarios.

A este sistema se suma Detangling SideReach, encargado de desplazar el cepillo lateral hacia zonas de difícil acceso. La combinación de ambos mecanismos busca reducir las franjas que suelen quedar sin limpiar cuando la forma circular de un robot aspirador le impide aproximar sus elementos de limpieza a una esquina.

Al volver a su estación, la mopa se lava utilizando agua a 100 °C. Antes de comenzar la siguiente tarea, el sistema comprueba que la superficie de lavado haya descendido hasta una temperatura segura, evitando que el robot salga de la base mientras alguno de sus componentes conserva una temperatura excesiva.

40.000 Pa y capacidad para superar desniveles de 10 cm

El Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete incorpora HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, un sistema con dos cepillos de funciones diferentes. El primero utiliza cerdas para extraer la suciedad de grietas y juntas, mientras que el segundo está fabricado en TPU flexible para recoger partículas de mayor tamaño y trabajar sobre alfombras.

La potencia de succión alcanza los 40.000 Pa, una cifra muy elevada incluso dentro de la gama alta actual. Dreame sostiene que ha conseguido este rendimiento manteniendo un nivel de ruido contenido, aunque habrá que esperar a una prueba independiente para comprobar cómo se comporta cuando trabaja a la máxima potencia.

El sistema ProLeap también ha sido mejorado. El robot puede superar un obstáculo individual de hasta 5 cm o salvar un desnivel compuesto por dos escalones consecutivos que sumen hasta 10 cm. Esta capacidad puede resultar útil en casas con umbrales elevados, alfombras gruesas o transiciones complicadas entre habitaciones.

Cuando detecta una alfombra, AutoSeal Guard cierra la cubierta del rodillo para impedir que la humedad entre en contacto con el tejido. TripleUp eleva además 10 mm el cepillo lateral, 5 mm el cepillo principal y 15 mm la mopa, separando los componentes utilizados para recoger residuos secos de los destinados al fregado.

AstroVision y OmniSight 4.0 aportan una visión más precisa

Dreame combina su sistema de visión AstroVision con la navegación VersaLift y la nueva plataforma OmniSight 4.0. El conjunto puede reconocer más de 320 clases de objetos, detectar obstáculos de solamente 10 mm y reaccionar ante ellos en aproximadamente 0,1 segundos.

Esta rapidez debería ayudar al robot a enfrentarse a cables, juguetes, zapatillas y otros objetos pequeños que aparecen de forma inesperada. La navegación también puede modificar la ruta cuando detecta personas, mascotas u objetos que se están moviendo, en lugar de limitarse a seguir un mapa estático.

La función de aprendizaje adaptativo analiza lo que sucede durante cada limpieza para optimizar las rutas posteriores. Dreame explica que esta capacidad reduce las pausas, los rodeos innecesarios y el consumo energético, especialmente en viviendas con mascotas o con una distribución que cambia con frecuencia.

No todas estas funciones estarán disponibles desde el primer día. El aprendizaje adaptativo llegará durante octubre mediante una actualización OTA, por lo que los primeros compradores deberán actualizar el software del robot para acceder a todas las prestaciones anunciadas.

A4 AWD Pro: un cortacésped para terrenos realmente complicados

El A4 AWD Pro Series toma el relevo de la generación A3 como la propuesta más avanzada de Dreame para el cuidado del jardín. Se comercializará en versiones preparadas para extensiones de hasta 3.500 y 5.000 m², por lo que está pensado para jardines grandes, irregulares y con pendientes pronunciadas.

Su sistema OmniSense 4.0 combina cuatro tecnologías: LiDAR 3D con cobertura de 360 grados, posicionamiento RTK dual mediante satélite y red, visión binocular con inteligencia artificial y dos sensores laterales. El robot puede crear mapas y navegar sin necesidad de instalar un cable físico alrededor del terreno.

La visión binocular reconoce más de 300 clases de obstáculos, mientras que Smart Fill Light ilumina el entorno para conservar la capacidad de detección cuando comienza a oscurecer. Uno de los sensores laterales utiliza infrarrojos para localizar personas, mascotas y animales pequeños cerca del perímetro.

El segundo sensor lateral emplea tecnología ToF para aproximarse al borde, medir distancias y detectar desniveles. Es una evolución del sistema que ya encontramos en el Dreame A3 AWD Pro 5000 que probamos a fondo, donde la combinación de LiDAR, RTK y visión artificial ya ofrecía una navegación muy precisa.

EdgeMaster 4.0 promete cortar a 0 cm del borde

Para solucionar la habitual franja de hierba que queda junto a muros y caminos, Dreame ha desarrollado EdgeMaster 4.0. Se trata de un brazo flexible que desplaza dinámicamente el sistema de corte hacia el exterior cuando el robot se aproxima al límite del jardín.

La compañía asegura que el mecanismo puede cortar a 0 cm de vallas, paredes y árboles. El brazo sigue tanto líneas rectas como curvas naturales, reduciendo la necesidad de terminar el trabajo posteriormente con un cortabordes independiente.

Las cuchillas están fabricadas en plástico de alta resistencia, una elección que debería reducir el ruido y las vibraciones. Dreame también afirma que su durabilidad permitirá alargar los intervalos entre sustituciones, aunque su resistencia real dependerá de la presencia de piedras, raíces y otros elementos duros.

El sistema principal utiliza dos discos flotantes con un total de 12 cuchillas y ofrece una anchura de corte de 40 cm. Los discos pueden adaptarse a pequeños desniveles para mantener una altura uniforme, cubrir más terreno en cada pasada y evitar que algunas zonas queden más altas que otras.

Tracción integral y pendientes de hasta el 90 %

Cada rueda del A4 AWD Pro cuenta con su propio motor de alto par. Esta configuración proporciona tracción integral y permite distribuir la fuerza de manera independiente, ayudando al robot a conservar la estabilidad sobre barro, grava, hierba húmeda y terrenos con desniveles.

Dreame anuncia que el cortacésped puede afrontar pendientes de hasta el 90 %, equivalentes a unos 42 grados, y superar obstáculos verticales de hasta 7 cm. Son cifras que lo sitúan por encima de muchos robots cortacésped domésticos y que se aproximan a las necesidades de parcelas especialmente difíciles.

La dirección activa AeroTurn permite maniobrar tanto en sentido vertical como lateral sobre una pendiente. También realiza giros más progresivos para evitar que las ruedas arranquen la hierba o dejen marcas visibles, uno de los inconvenientes habituales de los robots pesados con giro sobre su propio eje.

La alimentación corre a cargo de una plataforma eléctrica de 36 V y una batería de 324 Wh. Dreame no ha indicado la autonomía exacta, pero asegura que el sistema está optimizado para mantener un rendimiento prolongado en grandes superficies sin perjudicar la potencia disponible para los cuatro motores.

Vigilancia 4G y gestión avanzada del jardín

El A4 AWD Pro incorpora conexión 4G de serie para ofrecer seguimiento en tiempo real y funciones antirrobo. El propietario puede recibir una alerta si alguien levanta o desplaza el robot, además de consultar su ubicación cuando se encuentra fuera de la base.

La cámara también puede utilizarse para la vigilancia del jardín. El modo patrulla combina monitorización mediante vídeo con detección de personas, convirtiendo el cortacésped en una especie de cámara de seguridad móvil cuando no está ocupado manteniendo el césped.

Desde la aplicación es posible administrar dos mapas, dividir el terreno en varias zonas y asignar configuraciones diferentes a cada una. Los usuarios también pueden personalizar los patrones de corte y adaptar las tareas a las condiciones meteorológicas.

El cuerpo dispone de certificación IPX6, por lo que puede limpiarse con una manguera después de trabajar. La serie A4 AWD Pro llegará a Europa durante el primer trimestre de 2027, aunque Dreame todavía no ha comunicado sus precios para España.

LEAPTIC Cube lleva a Dreame al mercado de las cámaras 8K

La LEAPTIC Cube es probablemente el producto más inesperado del evento. Esta cámara de solo 55,9 gramos quiere competir como dispositivo de acción y creación de contenidos, ofreciendo grabación 8K, fotografías de 50 MP y un objetivo ultra gran angular de 155 grados.

La cámara puede grabar vídeo 8K a 30 fps y 4K a 60 fps con HDR. También cuenta con cámara lenta 4K a 120 fps, profundidad de color de 10 bits, un rango dinámico anunciado de 13,5 pasos y un modo nocturno específico para escenas con poca iluminación.

Su resolución permite realizar recortes y primeros planos durante la edición conservando un buen nivel de detalle. La estabilización GyroSteady AI compensa los movimientos, buscando obtener secuencias más fluidas durante actividades deportivas, paseos o grabaciones realizadas con la cámara en la mano.

La carcasa incorpora un recubrimiento CrystalShield para resistir arañazos, huellas y manchas. También puede sumergirse hasta 10 metros sin una carcasa adicional, una característica importante para viajes, actividades acuáticas y deportes al aire libre.

Control por voz y hasta 210 minutos de autonomía

La inteligencia artificial desempeña un papel importante en la experiencia de uso de la LEAPTIC Cube. El asistente «Hi, Moko» permite controlar por voz algunas funciones, facilitando la grabación cuando la cámara está colocada fuera del alcance de las manos.

La cámara incluye reconocimiento automático de escenas, seguimiento de sujetos, modos de audio asistidos por IA y mejora de retratos. Estas funciones buscan simplificar tareas que normalmente exigirían configurar manualmente el enfoque, el encuadre o el procesamiento posterior.

La autonomía alcanza los 110 minutos con la batería integrada y puede ampliarse hasta 210 minutos mediante el accesorio Magnetic Battery Cube. La carga rápida permite recuperar aproximadamente el 80 % de la batería en 19 minutos.

Dreame ofrecerá versiones con 64 y 128 GB de almacenamiento interno, además de conectividad Wi-Fi 6 y USB 3.1 para transferir los archivos. La LEAPTIC Cube llegará a mediados de octubre de 2026 con un precio de partida de 429 €.

Dreame T Series: cinco aspiradores para limpiar en seco y húmedo

La nueva T Series está formada por los modelos T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat y T16 Pro Steam. Toda la familia puede aspirar residuos secos y limpiar suciedad húmeda, pero las versiones superiores añaden agua caliente, vapor, mayor potencia y sistemas avanzados para alcanzar los bordes.

Los cinco modelos comparten un diseño capaz de quedar completamente horizontal, formando un ángulo de 180 grados para introducirse bajo camas, sofás y muebles bajos. También incorporan mecanismos de autolimpieza que reducen el trabajo necesario para lavar manualmente el rodillo después de cada uso.

El T16 Pro Heat utiliza agua a 90 °C, alcanza 30 kPa de succión y cuenta con el brazo robótico WhaleSweep para apurar esquinas y rodapiés. Su sistema Dual-Scraper con TangleCut 2.0 combate los enredos, mientras que la batería extraíble ofrece hasta 70 minutos de autonomía y puede intercambiarse por otra.

El T16 Pro Steam ocupa el escalón superior gracias a SaunaClean, una tecnología que combina vapor a 200 °C con agua caliente a 90 °C. Esta propuesta está pensada para reblandecer manchas difíciles y realizar una limpieza más profunda sin depender únicamente de detergentes.

Precios y diferencias de la familia T Series

El T15 Pro Heat conserva la limpieza con agua caliente y añade cobertura por tres bordes. El T14 Pro se centra en la detección adaptativa de suciedad, ajustando automáticamente su comportamiento según lo que encuentra en cada zona.

El T12 Pro funciona como modelo de acceso a la gama. Ofrece 25 kPa de succión, limpieza por tres bordes y las funciones esenciales de aspirado y fregado, prescindiendo de algunas de las tecnologías térmicas de las versiones más caras.

El T12 Pro tiene un precio oficial de 319 €, aunque se ofrecerá inicialmente por 259 €. El T14 Pro bajará de 399 a 349 €, mientras que el T15 Pro Heat pasará temporalmente de 499 a 449 €.

En la parte superior, el T16 Pro Heat tendrá un precio oficial de 629 € y costará 549 € durante la promoción. El T16 Pro Steam bajará de 649 a 599 €. Los descuentos estarán vigentes entre el 15 y el 28 de septiembre de 2026.

Disponibilidad y precios de todas las novedades

El Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete saldrá a la venta el 21 de septiembre por 1.499 €. Durante las dos primeras semanas contará con un descuento de lanzamiento de 300 €, por lo que podrá adquirirse por 1.199 €.

Inicialmente estará disponible en la tienda de Dreame para España y en Amazon, y más adelante llegará a Worten. La LEAPTIC Cube se comercializará desde mediados de octubre por un precio que partirá de 429 €, dependiendo de la configuración elegida.

Los cinco integrantes de la T Series estarán disponibles en Europa desde el 15 de septiembre. El Pano 10 llegará a España durante el cuarto trimestre de 2026 y el A4 AWD Pro hará lo propio en Europa durante el primer trimestre de 2027.

Dreame distribuirá los productos a través de su web oficial, Amazon y comercios seleccionados. Con este despliegue, la compañía deja claro que quiere ir mucho más allá de los robots aspiradores, compitiendo en prácticamente todas las áreas del hogar inteligente y explorando incluso el mercado de la creación audiovisual.