Caviar lanza los iPhone 18 Pro y iPhone Duo de lujo sin cámaras desde 9.485 €

Cuando pensamos en un iPhone de lujo, lo habitual es imaginar oro, piedras preciosas o una carcasa especialmente llamativa. Caviar ha elegido un camino bastante más curioso para su nueva colección Black Edition: cobrar miles de euros por un iPhone al que ha quitado las cámaras, con una trasera de titanio negro completamente despejada.

La colección reúne seis diseños sobre los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo, aunque solo dos renuncian a la fotografía. Todos comparten una producción de apenas 19 unidades por modelo y una estética dominada por el negro, con precios de partida que sitúan estas personalizaciones claramente en el terreno del coleccionismo.

Un iPhone sin cámaras para lugares donde no se permite fotografiar

La propuesta más peculiar de Black Edition tiene una explicación que va más allá del diseño. Según Caviar, los modelos sin cámaras están pensados para determinados entornos corporativos y gubernamentales en los que no se permite entrar con dispositivos capaces de tomar fotografías, aunque su admisión dependerá de las normas de cada organización.

Para conseguirlo, la firma retira los módulos fotográficos posteriores y ocupa su lugar con un panel de titanio plano y continuo. Además, desactiva las cámaras delanteras a nivel de hardware, de modo que no se trata simplemente de esconder los objetivos bajo una cubierta o impedir el acceso desde una aplicación.

En el caso del Supersonic, disponible sobre los iPhone 18 Pro y Pro Max, la inspiración procede de la aviación furtiva. Su acabado satinado busca reducir los reflejos y dar protagonismo a las líneas de la carcasa, con una superficie negra que elimina el habitual conjunto de cámaras como elemento visual.

El Ultimate utiliza como base el iPhone Duo y apuesta por un titanio negro con cepillado vertical. La luz hace que su aspecto cambie entre un negro profundo y un tono grafito, mientras el logotipo de Apple queda integrado a ras en el metal; el resultado es un plegable de apariencia mucho más uniforme, a cambio de renunciar a sus cámaras.

Cuatro alternativas con cuero, titanio y oro que conservan las cámaras

No toda la colección obliga a despedirse de las fotos y los selfies. Versus, Titanium, Signature y Prestige mantienen el hardware fotográfico de Apple, por lo que su transformación se centra en los materiales y la decoración exterior. Son las opciones para quien busca la exclusividad de Caviar sin perder esa parte del uso cotidiano del teléfono.

El Versus, basado en los iPhone 18 Pro y Pro Max, mezcla cuero de cocodrilo negro con titanio de grado aeroespacial y un recubrimiento PVD también negro. Los tornillos decorativos quedan a la vista y refuerzan su aspecto industrial, introduciendo distintos relieves y texturas dentro de una paleta de color muy contenida.

Para el plegable, Titanium combina el iPhone Duo con cuero de cocodrilo y titanio recubierto mediante PVD. Aquí el logotipo negro de Apple aparece en relieve, una diferencia visible respecto al Ultimate, donde queda integrado en el panel. Ambos diseños comparten el protagonismo del titanio, pero uno conserva las cámaras y el otro las elimina.

El Signature incorpora sobre su trasera de cuero un elemento central en forma de V chapado en oro de pureza 999, mientras que Prestige también recurre a inserciones doradas con esa forma. Caviar ya nos tiene acostumbrados a estas interpretaciones del lujo: en Teknofilo hemos hablado de sus versiones ultracaras del iPhone 15 Pro y de una edición que incluso llevaba fragmentos de meteorito en la carcasa.

Precios de Black Edition: hasta casi nueve veces lo que cuesta un iPhone normal

El acceso más económico a esta colección es el Versus iPhone 18 Pro, desde 10.560 dólares (unos 9.300 €). La versión Supersonic sin cámaras parte de 10.770 dólares (aproximadamente 9.485 €), una cifra que equivale a casi nueve veces los 1.199 dólares (unos 1.056 €) del precio inicial del iPhone 18 Pro de Apple en Estados Unidos.

Las personalizaciones del iPhone Duo dan otro salto: Titanium empieza en 13.410 dólares (unos 11.810 €) y Ultimate parte de 13.990 dólares (aproximadamente 12.321 €). Por tanto, el intervalo anunciado entre estos diseños va de 10.560 dólares (unos 9.300 €) a 13.990 dólares (unos 12.321 €), pero conviene entenderlo como una referencia de entrada y no como el máximo de todas las configuraciones.

De hecho, las fichas de compra permiten escoger modelo y almacenamiento, y muestran importes superiores al aumentar la capacidad. El precio final depende de la configuración elegida; la siguiente tabla recoge los diseños y los precios de partida disponibles, sin atribuir importes individuales a Signature y Prestige que no figuran en la información de lanzamiento facilitada.

Diseño iPhone de base Cámaras Acabado principal Precio de partida indicado Versus iPhone 18 Pro / Pro Max Conservadas Cuero de cocodrilo, titanio con PVD negro y tornillos decorativos 10.560 dólares (unos 9.300 €), en el iPhone 18 Pro Supersonic iPhone 18 Pro / Pro Max Traseras retiradas y delanteras desactivadas Panel continuo de titanio negro con acabado satinado 10.770 dólares (unos 9.485 €), en el iPhone 18 Pro Titanium iPhone Duo Conservadas Cuero de cocodrilo, titanio con PVD y logotipo en relieve 13.410 dólares (unos 11.810 €) Ultimate iPhone Duo Traseras retiradas y delanteras desactivadas Titanio negro cepillado verticalmente y logotipo a ras 13.990 dólares (unos 12.321 €) Signature iPhone 18 Pro / Pro Max Conservadas Cuero y elemento central en V chapado en oro 999 No detallado en la información facilitada Prestige Gama iPhone personalizada de Black Edition Conservadas Inserciones doradas en forma de V No detallado en la información facilitada

Solo 19 unidades por diseño, con el mismo chip, batería y software

El gran cambio de estos teléfonos está en la carcasa y, en Supersonic y Ultimate, en la eliminación de las cámaras. El procesador, la batería y el software siguen siendo los del iPhone original, así que el elevado desembolso no compra un chip más rápido ni una batería de mayor capacidad: paga los materiales, el trabajo de personalización y la escasez de unidades.

Caviar fabricará 19 ejemplares de cada modelo de Black Edition y asignará un número individual a cada teléfono dentro de su serie. Esa numeración es parte del atractivo para los coleccionistas, además de una forma de identificar la posición de cada unidad en una tirada especialmente reducida.

La presentación también forma parte del paquete de lujo. Cada teléfono se entrega en una caja que puede cerrarse con llave y lleva una moneda conmemorativa chapada en oro, detalles que encajan con un producto planteado como pieza exclusiva más que como una compra habitual de tecnología.

La colección ya aparece en la web de Caviar, mientras que el iPhone Duo estándar, el primer plegable de Apple, tiene prevista su salida a la venta el 23 de octubre. Para quienes sigan su llegada al mercado, en Teknofilo también hemos contado cómo el interés por el iPhone Duo ha impulsado las ventas del Galaxy Z Fold8; esta personalización añade una opción bastante más singular para quien quiera el plegable de Apple y tenga un presupuesto a la altura.