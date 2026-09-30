El Pixel 11a se filtra: diseño continuista, Tensor G6 y una pantalla más brillante

El próximo Pixel asequible ya tiene una primera carta de presentación, aunque todavía en forma de filtración. Los renders basados en archivos CAD del Google Pixel 11a apuntan a un diseño muy parecido al de sus predecesores, con cámaras casi planas en la trasera y una pantalla que seguiría rodeada por marcos visibles.

Lo más interesante podría estar dentro: Tensor G6, un módem MediaTek y el chip de seguridad Titan M3 marcarían un salto frente al Pixel 10a. La información publicada por Android Headlines el 29 de septiembre, que identifica el dispositivo con el nombre interno «Formosan», mezcla datos filtrados con estimaciones sobre batería, colores, precio y calendario. Google aún no ha presentado el teléfono.

Un diseño conocido con cámaras casi planas y cuatro colores

Las imágenes CAD filtradas apuntan a una trasera con las cámaras enrasadas y un módulo ovalado algo más corto que el de su predecesor. El flash seguiría separado de ese conjunto, una disposición que mantiene la estética de los últimos Pixel asequibles con pequeños retoques.

En el frontal seguirían apareciendo marcos bastante anchos alrededor de la pantalla. El aspecto recuerda a los Pixel 9a y 10a, en línea con la estrategia de mantener un diseño durante unas tres generaciones y hacer ajustes graduales, según explica el medio que publica la filtración.

Las dimensiones estimadas son de 153,46 × 72,35 × 9 mm. Sería ligeramente más corto y estrecho que el Pixel 10a, con un tamaño en mano parecido, pero algo más alto que los Pixel 7a y 8a, que tenían pantallas de 6,1 pulgadas. Esas variaciones y el nuevo módulo podrían impedir aprovechar las fundas del Pixel 10a, aunque la compatibilidad aún no está comprobada.

La información apunta a negro, plata, verde y morado. Los nombres comerciales no están confirmados: se barajan Obsidian, Fog y Olive o Pistachio, mientras que para el morado el propio texto plantea alternativas como Frost u Orchid. Conviene quedarse con los tonos filtrados y esperar a Google para las denominaciones definitivas.

Tensor G6 y módem MediaTek: el salto que no dio el Pixel 10a

La novedad interna más importante sería pasar de Tensor G4 a Tensor G6, el procesador de la familia Pixel 11. El Pixel 10a había mantenido el chip del Pixel 9a pese a que la gama Pixel 10 utilizaba Tensor G5, de modo que el siguiente modelo asequible podría recortar esa distancia con los dispositivos superiores.

Android Headlines relaciona estas especificaciones con una filtración anterior de julio. Si se cumplen, el Pixel 11a compartiría generación de procesador con los Pixel 11, aunque eso no significa que vaya a tener exactamente las mismas prestaciones, cámaras o posibilidades de memoria.

El módem también cambiaría de Samsung a MediaTek. El medio afirma haber observado mejoras de señal y rendimiento en sus pruebas de la serie Pixel 11 y considera que podrían beneficiar al 11a, también en consumo de batería al buscar cobertura; por ahora, ese resultado no puede darse por probado en el teléfono filtrado.

En memoria se esperan 8 GB de RAM, frente a los 12 GB del Pixel 11, y todavía no hay capacidades de almacenamiento confirmadas. Para conocer lo que ofrece la generación actual más allá del procesador, puedes consultar nuestro análisis del Google Pixel 11 Pro; las conclusiones de ese modelo no sustituyen a una prueba del futuro 11a.

Característica Pixel 9a Pixel 10a Pixel 11a (rumor) Pixel 11 Procesador Tensor G4 Tensor G4 Tensor G6 Tensor G6 Módem Samsung Samsung MediaTek MediaTek Seguridad Titan M2 Titan M2 Titan M3 Titan M3 RAM 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB Almacenamiento 128 / 256 GB 128 / 256 GB Sin confirmar 256 / 512 GB Pantalla 6,3 pulgadas, 60–120 Hz 6,3 pulgadas, 60–120 Hz 6,3 pulgadas, 1080p, 60–120 Hz 6,3 pulgadas, 60–120 Hz Brillo máximo 2.700 nits 3.000 nits 3.350 nits 3.000 nits Batería típica / mínima 5.100 / 5.000 mAh 5.100 / 5.000 mAh Típica sin confirmar / 4.870 mAh mínima 4.985 / 4.840 mAh Carga por cable / inalámbrica 23 / 7,5 W 30 / 10 W Sin confirmar 30 / 25 W Cámaras traseras 48 MP + 13 MP ultra gran angular 48 MP + 13 MP ultra gran angular Se esperan 48 MP + 13 MP; sin confirmar 48 MP + 13 MP ultra gran angular + 10,8 MP teleobjetivo 5x Cámara frontal 13 MP 13 MP Nuevo sensor sin confirmar 10,5 MP Dimensiones 154,7 × 73,3 × 8,9 mm 153,9 × 73 × 9 mm Aprox. 153,46 × 72,35 × 9 mm 152,8 × 72 × 8,6 mm Peso 186 g 183 g Sin confirmar 197 g Precio de lanzamiento en EE. UU. 499 dólares 499 dólares, 128 GB; 599 dólares, 256 GB Sin anunciar 899 dólares

Pantalla más brillante y una batería cuya capacidad típica sigue abierta

El Pixel 11a mantendría una pantalla de 6,3 pulgadas con resolución 1080p y refresco de 60 a 120 Hz. Sería el mismo tamaño de los Pixel 9a y 10a, conservando el aumento de superficie que la familia recibió después de los modelos de 6,1 pulgadas.

La mejora estaría en el brillo: la información apunta a 2.250 nits en modo de alto brillo y un máximo de 3.350 nits. El Pixel 10a se sitúa en 2.000 y 3.000 nits, respectivamente, de modo que el cambio podría ayudar a la visibilidad en exteriores; el pico máximo no describe un brillo constante en toda situación.

La capacidad mínima filtrada de la batería es de 4.870 mAh, un dato que no debe confundirse con la capacidad típica que aparece en la publicidad. Como referencia, el Pixel 11 anuncia 4.985 mAh típicos y tiene 4.840 mAh mínimos, lo que ilustra la diferencia entre ambos valores.

El texto original estima una capacidad típica cercana a 5.000 mAh en su tabla, pero también plantea que podría mantenerse alrededor de los 5.100 mAh de los Pixel 9a y 10a. Al no existir una cifra confirmada, lo prudente es dejarla abierta. Tampoco se conocen las potencias de carga por cable e inalámbrica, por lo que aún no se puede valorar la autonomía real ni el tiempo de recarga.

Dos cámaras traseras y una posible renovación para los selfis

En fotografía trasera, se espera que Google conserve una cámara principal de 48 MP y una ultra gran angular de 13 MP. Es la combinación de los Pixel 9a y 10a, aunque en el caso del Pixel 11a sigue siendo una previsión y no una ficha oficial.

El dispositivo no incorporaría teleobjetivo según esta información. Ese sería uno de los recortes frente al Pixel 11, cuya cámara adicional ofrece zoom óptico 5x, y frente a los modelos Pro, que también disponen de más memoria.

La cámara frontal sí podría cambiar por primera vez desde el Pixel 7a. El nuevo sensor no se ha identificado, y utilizar la cámara de 10,5 MP del Pixel 11 es una posibilidad planteada por la fuente, no una especificación filtrada de forma concluyente.

Si la configuración trasera se mantiene, el interés del nuevo modelo estaría en comprobar qué aportan el procesador y el software al resultado. Las cifras de megapíxeles, por sí solas, no permiten asegurar mejoras en fotografía: habrá que conocer los sensores definitivos y probar el dispositivo cuando llegue.

Android 17, Titan M3 y siete años de actualizaciones esperados

La información sitúa Android 17 como el sistema de lanzamiento del Pixel 11a. El teléfono compartiría así generación de software con los Pixel 11 más caros, junto con soporte para las funciones más recientes de Gemini Intelligence que resulten compatibles.

Otra de las novedades sería Titan M3, el coprocesador de seguridad que reemplazaría a Titan M2 en la gama asequible. Su función sería ayudar a proteger contraseñas, pagos y datos personales, acompañando la renovación del procesador principal.

Se esperan siete años de actualizaciones, incluyendo nuevas versiones del sistema, Pixel Drops y parches de seguridad. Es una expectativa basada en la política de la familia desde el Pixel 8, pero Google todavía no ha anunciado el compromiso concreto para este modelo.

Si se presenta en primavera de 2027 y recibe ese periodo de soporte, las actualizaciones podrían extenderse hasta primavera de 2034. Puedes repasar en Teknofilo las novedades del Pixel Drop de septiembre para ver ejemplos de las funciones que Google sigue añadiendo a sus móviles, sin asumir que todas llegarán al 11a.

Presentación en 2027 y un precio todavía sin filtrar

Android Headlines sitúa el anuncio en febrero o marzo de 2027, con llegada a las tiendas unas semanas después, durante la primavera. Su apartado de preguntas frecuentes incluso contempla la venta antes de mediados de marzo, pero no hay una fecha oficial que permita dar por cerrado ese calendario.

La serie mantuvo un precio inicial estadounidense de 499 dólares desde el Pixel 7a hasta el Pixel 10a. Este último también se lanzó con una versión de 256 GB a 599 dólares. La evolución del calendario, los tamaños y los precios de entrada queda resumida en la tabla siguiente.

Para el Pixel 11a, la fuente plantea 599 dólares como posibilidad, pero recalca que no se ha filtrado ningún precio. Su razonamiento se apoya en el aumento de los costes de memoria y almacenamiento ligado a la demanda de IA y en la subida de 100 dólares de la gama Pixel 11, cuyo modelo base empieza en 899 dólares. Es una predicción editorial, no una tarifa anunciada.

Los Pixel 11 Pro y Pro XL parten de 1.099 dólares y 1.299 dólares, mientras que el Pixel 11 Pro Fold alcanza 1.899 dólares. El 11a apuntaría a quienes buscan una opción más asequible, incluidos usuarios de Pixel 7a u 8a, estudiantes o familias que compran un primer móvil. Sin precio ni pruebas, aún no se puede asegurar si convendrá esperar frente a opciones como Pixel 10a o Galaxy A57.