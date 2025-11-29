ChatGPT está probando publicidad: Sabe tanto de ti que sería hiper-personalizada

La experiencia dentro de ChatGPT siempre se ha caracterizado por estar libre de anuncios, incluso a pesar de ofrecer planes de pago y modelos avanzados. Sin embargo, esto podría estar a punto de cambiar por completo.

Nuevas referencias descubiertas en una versión beta de la app de ChatGPT para Android apuntan a que OpenAI está probando internamente un sistema de publicidad, un movimiento que podría transformar el funcionamiento de la plataforma y, potencialmente, el futuro de la economía web.

La app de ChatGPT para Android anticipa la llegada de anuncios

Según información compartida por usuarios que analizan versiones de desarrollo, la actualización ChatGPT Android 1.2025.329 beta incluye varias menciones internas a funciones relacionadas con anuncios. Entre los elementos detectados aparecen referencias a “ads feature”, “bazaar content”, “search ad” y un “search ads carousel”, dejando claro que OpenAI está experimentando con algún tipo de formato publicitario.

Por ahora, nada de esto se muestra al usuario, pero la presencia de estas cadenas en el código indica que las pruebas están en marcha y que un lanzamiento podría no estar muy lejos.

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an «ads feature» with «bazaar content», «search ad» and «search ads carousel» pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

Una integración publicitaria que comenzaría en las búsquedas

Todo apunta a que los anuncios aparecerían inicialmente en la experiencia de búsqueda dentro de ChatGPT. Es decir, el usuario podría ver publicidad integrada en los resultados o en carruseles diseñados para mostrar contenidos promocionados. Aunque esta primera etapa estaría limitada al buscador, también existe la posibilidad de que OpenAI amplíe más adelante estos formatos a otras áreas de interacción con el modelo.

Dado el creciente interés de OpenAI por convertir ChatGPT en un portal centralizado de información y respuestas, la publicidad podría convertirse en una vía natural de monetización similar a la que domina actualmente en los buscadores tradicionales.

Publicidad hiperpersonalizada: una posibilidad inquietante

Uno de los aspectos más relevantes de esta futura integración publicitaria es el potencial nivel de personalización. A diferencia de otros servicios, un modelo de IA interactiva como ChatGPT conoce muchos detalles sobre cada usuario debido a la forma en que se mantienen las conversaciones y a la información que los propios usuarios proporcionan en sus consultas.

Esto abre la puerta a que los anuncios puedan adaptarse de forma extremadamente precisa a los intereses y el comportamiento de cada persona, siempre que la función esté activada. Si bien OpenAI ofrecería la opción de deshabilitar esta personalización, la aparición de anuncios avanzados podría reavivar el debate sobre privacidad, transparencia y ética en el uso de datos por parte de modelos de IA generativa.

El impacto que podría tener en la economía digital

La llegada de publicidad a ChatGPT no sería un simple añadido: podría redefinir cómo las empresas invierten en marketing online. Si ChatGPT continúa consolidándose como plataforma de referencia para buscar información, resolver dudas y tomar decisiones de compra, podría competir directamente con los modelos publicitarios actuales basados en buscadores y redes sociales. Para muchos negocios, anunciarse dentro de una IA conversacional capaz de influir en decisiones en tiempo real podría convertirse en una estrategia de alto impacto.

Al mismo tiempo, esta transición también plantea interrogantes importantes: ¿cómo afectará a la neutralidad de las respuestas?, ¿se diferenciarán claramente los contenidos promocionados?, ¿podría alterar la confianza del usuario en la herramienta?