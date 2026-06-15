Apple explica por qué la nueva Siri con IA ha tardado tanto en llegar

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Apple ha prometido una Siri mucho más inteligente con iOS 27, pero su llegada no ha sido tan rápida como muchos esperaban. Ahora, uno de los responsables del proyecto ha explicado por qué la compañía decidió frenar, replantear el trabajo y reconstruir el asistente prácticamente desde cero.

Aunque Siri fue uno de los primeros asistentes de voz en llegar de forma masiva al móvil, con el tiempo quedó por detrás de alternativas más flexibles, especialmente tras el auge de la inteligencia artificial generativa.

Con iOS 27, Apple quiere cambiar esa percepción. La nueva Siri apoyada en Apple Intelligence promete ser mucho más capaz, entender mejor el contexto, interactuar con apps y ofrecer una experiencia más coherente en todos los dispositivos de la marca.

Sin embargo, esta renovación no llegó cuando muchos usuarios esperaban. Y, según ha explicado Mike Rockwell, responsable de Siri desde el año pasado, la razón principal es que Apple no quiso limitarse a añadir funciones de IA sobre una base antigua.

La primera versión no convenció a Apple

Rockwell reconoció que Apple ya había desarrollado una primera versión de la nueva Siri. Esa versión añadía capacidades de inteligencia artificial y permitía al asistente ejecutar acciones mediante herramientas, lo que técnicamente ya suponía un avance respecto a la Siri tradicional.

El problema es que, internamente, Apple no consideró que esa solución estuviera a la altura de la experiencia que quería ofrecer. Era una evolución incremental construida sobre la arquitectura anterior de Siri, pero no representaba el salto profundo que la compañía tenía en mente.

En otras palabras, Apple tenía algo que funcionaba, pero no algo que encajara con su visión a largo plazo para el asistente.

Siri fue reconstruida desde cero

La decisión final fue mucho más ambiciosa: desmontar Siri y volver a construirla sobre una base moderna. Rockwell lo describió de forma muy gráfica, asegurando que Apple “derribó” Siri y la reconstruyó desde los cimientos.

Este cambio de rumbo explica por qué el lanzamiento se retrasó más de lo previsto. En lugar de lanzar una Siri con algunas funciones nuevas de IA, Apple optó por rediseñar la infraestructura del asistente para que pudiera responder mejor a las necesidades actuales.

La nueva arquitectura se apoya en los modelos de Apple Intelligence y permite que Siri sea mucho más potente, flexible y preparada para futuras mejoras.

Una Siri multimodal y más integrada en el ecosistema Apple

Uno de los aspectos clave de la nueva Siri es que será nativamente multimodal. Esto significa que no se limitará a interpretar comandos de voz, sino que podrá trabajar con distintos tipos de información y contexto dentro del dispositivo.

Además, Rockwell destacó que la privacidad ha sido integrada desde el principio en esta nueva versión. Este punto es especialmente importante para Apple, que lleva años diferenciándose de otras compañías tecnológicas por su enfoque en el procesamiento privado y la protección de los datos personales.

La nueva Siri también tendrá presencia en todo el ecosistema de Apple. No será una experiencia aislada del iPhone, sino un asistente común para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro, CarPlay y AirPods.

La misma Siri en todos los dispositivos

Apple quiere que Siri funcione de forma coherente sin importar desde qué dispositivo se utilice. Para la compañía, esto es esencial: el usuario debe sentir que habla con el mismo asistente tanto si está usando el iPhone como si está conduciendo con CarPlay o llevando unos AirPods.

Este enfoque puede ser uno de los grandes cambios frente a la Siri actual, cuya experiencia a menudo varía dependiendo del dispositivo y del contexto. Con la nueva versión, Apple busca una experiencia más uniforme, más inteligente y más conectada con las apps y servicios del usuario.

El retraso podría haber sido una decisión necesaria

Aunque el retraso de la nueva Siri generó frustración, la explicación de Rockwell sugiere que Apple prefirió evitar un lanzamiento a medias. La compañía podría haber presentado una Siri con algunas funciones de IA añadidas sobre la tecnología existente, pero eso habría supuesto arrastrar muchas de las limitaciones del asistente clásico.

Al reconstruir Siri desde cero, Apple intenta sentar una base más sólida para competir en una etapa en la que los asistentes personales están cambiando rápidamente. Ya no basta con responder preguntas sencillas o activar temporizadores: los usuarios esperan que la IA entienda contexto, actúe dentro de aplicaciones y resuelva tareas complejas de forma natural.

Apple necesita que esta vez Siri esté a la altura

La presión sobre Apple es evidente. Mientras otras compañías han avanzado rápidamente en asistentes basados en IA, Apple ha preferido moverse con más cautela. Esa estrategia puede tener ventajas si el resultado final es más pulido, privado e integrado, pero también aumenta las expectativas.

La nueva Siri de iOS 27 no solo tiene que ser mejor que la versión anterior. Tiene que demostrar que Apple puede volver a situar su asistente en una posición relevante dentro del ecosistema de inteligencia artificial.

Por ahora, el mensaje de la compañía es claro: el retraso no se debió únicamente a problemas técnicos, sino a una decisión estratégica. Apple no quería parchear Siri. Quería reconstruirla para que estuviera preparada para una nueva generación de funciones impulsadas por IA.