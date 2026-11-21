Hacer un itinerario con ChatGPT es fácil. Lo tedioso viene después, cuando la aerolínea cambia la hora del vuelo y hay que corregir el documento que ya habías compartido. Esa es la tarea que resuelve ChatGPT Space: puedes indicar qué parte de una página debe revisar, dónde buscar los cambios y con qué frecuencia hacerlo.

OpenAI empezó el 20 de noviembre el despliegue mundial de Space para suscriptores de Plus de 18 años o más, según sus notas de la versión. La llegada es gradual. Cuando tu cuenta tenga acceso, encontrarás Space en la barra lateral.

Cómo preparar una página que se actualice sola

Para empezar, puedes usar una plantilla, abrir una página en blanco o convertir una conversación que ya tengas en un documento. Si llevas varios días preparando un viaje en el chat, esta última opción te ahorra reconstruir el itinerario desde cero.

Imagen: OpenAI.

El siguiente paso es conectar la aplicación donde está la información. Para el itinerario podría ser Gmail; para un resumen de las decisiones de un equipo, Slack. La actualización automática se configura: crear la página por sí solo no hace que ChatGPT revise tu correo.

Una petición útil sería: «Cada viernes, revisa en Gmail las confirmaciones del viaje a Lisboa. Actualiza únicamente los horarios de transporte y deja pendientes de confirmar las reservas que no tengan fecha». Así quedan definidos la fuente, el horario y los límites de la tarea. Si la aerolínea escribe un sábado, esa revisión semanal no sustituye sus avisos de última hora.

Imagen: OpenAI.

El resultado permanece en la misma página. Puedes corregir un dato a mano o mencionar a ChatGPT en un comentario para pedir un cambio puntual, sin tener que generar de nuevo todo el documento.

PowerPoint sigue siendo una opción si el destinatario no usa Space

Space también permite trabajar con presentaciones. Puedes pedir cambios en una diapositiva concreta y mantener actualizados los datos de una exposición periódica, como el balance de ventas que tu equipo revisa cada mes.

Imagen: OpenAI.

Una ventaja práctica de exportar a PowerPoint es que los gráficos editables conservan sus datos. Si hay que corregir la cifra de octubre, puedes modificar el valor en Excel en lugar de rehacer el gráfico como si fuera una imagen.

La distinción entre compartir y exportar importa. Para abrir una página o presentación compartida dentro de Space, el destinatario necesita permiso y una cuenta con acceso a la función: Plus, Pro, Business o Enterprise. Según OpenAI, las cuentas gratuitas no pueden abrir esos documentos y no hay enlaces públicos.

Si todos los participantes tienen acceso, trabajar sobre la página compartida permite que consulten la misma versión. Si lo que necesitas es enviar la presentación a un cliente sin Space, el archivo de PowerPoint resuelve la entrega; para los cambios posteriores, tendrás que enviarle la versión actualizada.