Si alternas entre dos móviles, quizá conozcas la escena: sales con el pequeño y la llamada entra en el otro, que se ha quedado en casa. Google trabaja en una función llamada Android Fast Switch que, según las primeras pistas, cambiaría el servicio móvil al teléfono que acabas de desbloquear. Así podrías conservar el mismo número al pasar de un Android al otro.

La función aún no es oficial. Android Authority encontró las referencias al analizar una actualización de SIM Manager, la aplicación de Google que gestiona las tarjetas SIM. Son textos de una función en desarrollo y todavía no hay fecha de lanzamiento.

La línea móvil seguiría al teléfono que desbloquees

Los textos describen un móvil principal y otro vinculado. Para asociarlos, ambos tendrían que usar la misma cuenta de Google y habría que aceptar una solicitud para compartir la línea. La intención parece ser que una misma persona pueda alternar entre dos teléfonos.

Una vez configurado, el servicio pasaría automáticamente de uno a otro al desbloquear el que quieras usar. En lugar de volver a hacer una transferencia manual de la SIM cada vez, la línea te seguiría en segundo plano. Queda por ver cuánto tardaría el cambio y qué ocurriría con una llamada en curso.

El código advierte de que algunas SIM no se podrán compartir. También incluye un aviso para activar primero la SIM en el otro teléfono. Hay indicios de compatibilidad con los Pixel, pero todavía no se sabe qué modelos podrían usarlo ni si llegará a móviles de otras marcas.

La idea se parece a iPhone Handoff, la función de Apple para alternar entre dos iPhone. En Android aún quedan dudas que el código no resuelve, como si se sincronizará el historial de llamadas o qué operadoras admitirán el cambio automático.

En qué se diferencia de una MultiSIM en España

La diferencia está en qué teléfono recibe la llamada. La descripción de Fast Switch plantea que el servicio se mueve al móvil que desbloqueas. Con una MultiSIM, en cambio, la operadora puede mantener varios dispositivos conectados a la misma línea a la vez.

Por ejemplo, con la MultiSIM de Movistar, una llamada entrante puede hacer sonar todos los teléfonos conectados y se atiende en el primero que descuelgue. La operadora aclara que los SMS automáticos de bancos y otros servicios se reciben solo en la SIM principal. Orange, por su parte, indica que el envío y la recepción de SMS y MMS están reservados a la línea principal.

Eso hace que sirvan para necesidades distintas. Si quieres que ambos teléfonos estén localizables a la vez, la MultiSIM es una opción que ya puedes consultar con tu operadora. Si lo que buscas es salir con un móvil distinto según el día y que tu número vaya contigo, el atractivo de Fast Switch sería que el cambio se hiciera solo.

Google no ha confirmado qué operadoras participarían, si habría algún coste ni si estará disponible en España. Por ahora, el código explica la idea, pero no permite saber si funcionará con tu teléfono y tu tarifa.