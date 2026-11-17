Apple atribuye la caída de iCloud, la App Store y Apple Pay del martes 17 de noviembre a una actualización de sus propios sistemas. La compañía descartó que se tratara de un ciberataque y señaló que, cuando comunicó la causa, buena parte de sus sistemas ya volvía a funcionar. Aún trabajaba en recuperar los restantes, según confirmó un portavoz a Reuters.

Apple no ha identificado qué componente actualizó. Para los clientes, el fallo se manifestó de formas distintas: algunos no podían volver a entrar en su cuenta; otros llegaron a una tienda física y se encontraron con que el personal tampoco podía cobrarles.

Sesiones de iCloud cerradas y compras que no se podían completar

Para algunos usuarios, el primer aviso llegó en el propio dispositivo: el iPhone o el Mac cerró la sesión de iCloud de forma inesperada. Al intentar volver a entrar, aparecía un error de verificación. Otros podían seguir usando el teléfono, pero la App Store no cargaba o no les dejaba descargar aplicaciones, según los testimonios recogidos por 9to5Mac.

La incidencia también alcanzó a quienes visitaron una Apple Store. Algunas tiendas no pudieron completar compras mientras sus sistemas estaban fuera de servicio. Por separado, hubo avisos de fallos en Apple Pay; las dos situaciones afectaban al momento de pagar, pero Apple no detalló si falló el mismo componente en ambos casos.

En Estados Unidos, Downdetector registró unos 2.300 avisos por Apple Pay hacia las 18:20, hora peninsular española. En el caso de iCloud, el pico rondó los 1.800 avisos. Son notificaciones enviadas por usuarios en ese país: no equivalen al número de clientes afectados ni permiten estimar el alcance en España.

El episodio llegó pocos días después de la caída de Outlook y Microsoft 365. La coincidencia de fechas no implica que ambas incidencias tuvieran una causa común.

Cómo comprobar si un servicio de Apple sigue fallando

Apple publica la evolución de las incidencias en su página de estado del sistema. Si el problema aparece al introducir la contraseña, conviene consultar la entrada de la cuenta de iCloud y el inicio de sesión. Para una descarga bloqueada, la entrada relevante es la de la App Store.

La recuperación fue gradual. Que un iPhone volviera a descargar aplicaciones no significaba necesariamente que iCloud Mail o el acceso a la cuenta ya funcionaran para todos.

También puede haber un desfase entre los primeros avisos y su reflejo en el panel. Durante esta caída, algunos usuarios ya comunicaban fallos mientras varias entradas de la página de Apple todavía figuraban como disponibles.

Si el error de verificación coincidió con la incidencia, ese mensaje por sí solo no indica que tengas que cambiar la contraseña. Lo más útil es comprobar el estado del servicio correspondiente y volver a intentarlo cuando se recupere.