Cómo funciona Consumo Adaptativo, la nueva función de iOS 26 para el iPhone

La última actualización de Apple, iOS 26, llega cargada de mejoras centradas en el rendimiento y la eficiencia energética.

Una de las funciones más destacadas es Consumo Adaptativo, un modo diseñado para conservar la batería del iPhone en momentos de uso intenso o cuando se necesita alargar la autonomía hasta la próxima carga.

Qué es Consumo Adaptativo y cómo funciona

Consumo Adaptativo aprovecha el aprendizaje automático en el propio dispositivo para analizar los patrones de uso y hábitos de carga del usuario. A partir de esa información, ajusta de manera inteligente el rendimiento y reduce ciertas funciones en segundo plano.

Entre las acciones que realiza este modo se encuentran:

Ajustar el rendimiento del procesador para reducir el consumo.

Limitar la actividad en segundo plano de apps.

Reducir el brillo de la pantalla en un 3% .

. Activar automáticamente el modo de bajo consumo cuando la batería alcanza el 20%.

Todo esto sucede de forma silenciosa, sin que el usuario tenga que intervenir, aunque es posible gestionar la función desde Ajustes > Batería > Modo de consumo.

Compatibilidad de Consumo Adaptativo en iPhone

Apple ha confirmado que la función Consumo Adaptativo es compatible con varios modelos recientes de iPhone:

Activada por defecto : iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.

: iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max. Desactivada por defecto: iPhone 16 Pro/Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 15 Pro/Pro Max.

Aunque en algunos modelos está deshabilitada de serie, el usuario puede activarla manualmente desde los ajustes.

Notificaciones y control de Consumo Adaptativo

Los usuarios pueden activar notificaciones para saber cuándo Consumo Adaptativo entra en acción. Sin embargo, incluso si se desactivan, la función seguirá trabajando en segundo plano para optimizar la autonomía.

Es importante señalar que el sistema no limita el rendimiento en situaciones donde el iPhone requiere toda su potencia, como ocurre al utilizar la cámara o ejecutar juegos en el Modo Juego.

Tiempo de aprendizaje y requisitos

Para que Consumo Adaptativo funcione correctamente, necesita recopilar datos de uso y carga durante al menos siete días. Una vez completado ese periodo de aprendizaje, empezará a realizar los ajustes de forma automática.

Novedades en carga rápida con iPhone 17

Junto con esta función, Apple ha mejorado los tiempos de carga en los iPhone 17, que ahora pueden alcanzar el 50% de batería en solo 20 minutos gracias al nuevo adaptador de 40W. Una evolución significativa que complementa el ahorro de energía que ofrece Consumo Adaptativo.