¿Cuándo se lanzará el Samsung Galaxy S26?

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 se perfila como uno de los grandes eventos tecnológicos de comienzos de 2026.

Aunque la compañía surcoreana aún no ha confirmado la fecha exacta, los patrones de años anteriores permiten anticipar con bastante precisión cuándo podríamos ver su presentación oficial y su llegada a las tiendas.

Cuándo será el lanzamiento del Galaxy S26

Siguiendo el calendario de lanzamientos de Samsung en los últimos años, el Galaxy S26 debería presentarse a finales de enero de 2026.

En 2024, el Galaxy S24 se lanzó el 17 de enero.

En 2025, el Galaxy S25 llegó el 22 de enero, en un evento celebrado en San José (California).

Teniendo esto en cuenta, todo apunta a que el evento Galaxy Unpacked 2026 se celebrará en torno al 21 de enero de 2026, probablemente un miércoles, como ha sido habitual. No obstante, la fecha exacta, el horario y la localización aún no han sido confirmados oficialmente.

Samsung suele anunciar los detalles del evento durante la primera semana de enero, generando expectación con sus campañas de reserva anticipada.

Fecha estimada de lanzamiento del Galaxy S26

Tras su presentación, el Galaxy S26 debería llegar al mercado pocas semanas después. Si seguimos el patrón del modelo anterior, el Galaxy S25, que salió a la venta el 7 de febrero de 2025, es razonable prever que el Galaxy S26 se lanzará alrededor del 6 de febrero de 2026.

Este margen de tiempo permite a los usuarios realizar reservas y precompras antes del lanzamiento, al mismo tiempo que Samsung recopila datos sobre la demanda de cada modelo para ajustar su producción.

Reservas y precompras del Galaxy S26

Como es habitual, Samsung abrirá un período de reservas previo al evento Galaxy Unpacked. Durante esta fase, los interesados podrán registrarse gratuitamente para asegurar un acceso prioritario a las ofertas de lanzamiento.

Reservar el dispositivo no implica compromiso de compra, pero quienes lo hagan suelen obtener ventajas exclusivas, como descuentos directos o créditos promocionales aplicables a la compra del teléfono o sus accesorios.

Tras la presentación oficial, se espera que la compañía y sus distribuidores —incluyendo operadoras y grandes cadenas de tecnología— ofrezcan promociones especiales de preventa, como:

Ampliaciones gratuitas de almacenamiento , por ejemplo, pasar de 256 GB a 512 GB sin coste adicional.

, por ejemplo, pasar de 256 GB a 512 GB sin coste adicional. Packs con accesorios incluidos , como cargadores, fundas o Galaxy Buds.

, como cargadores, fundas o Galaxy Buds. Descuentos por entregar un dispositivo antiguo o por activar nuevas líneas de servicio.

Qué esperar del evento Galaxy Unpacked 2026

El Galaxy Unpacked 2026 será el escenario donde Samsung muestre su nueva generación de dispositivos estrella, con el Galaxy S26 Ultra como principal protagonista. Se espera que la compañía también presente otros modelos de la familia, como el Galaxy S26+ y el Galaxy S26 estándar, así como posibles complementos del ecosistema Galaxy, entre ellos el Galaxy Ring, filtrado en los últimos meses.

Además, se prevé que Samsung refuerce su apuesta por la inteligencia artificial integrada en One UI 8.5, la fotografía computacional y la eficiencia energética con los nuevos chips Snapdragon 8 Elite Gen 5 o Exynos 2500 según la región.

Un lanzamiento muy esperado para abrir 2026

Con la competencia cada vez más fuerte entre Apple, Google y Xiaomi, el Galaxy S26 se presenta como una pieza clave para mantener el liderazgo de Samsung en el segmento premium. Todo apunta a que ofrecerá mejoras en cámara, rendimiento y autonomía, junto con un diseño más refinado y funciones de IA avanzada que marcarán la tendencia en los smartphones de 2026.

Los próximos meses serán decisivos para confirmar las fechas exactas y descubrir qué sorpresas prepara la marca surcoreana para su primer gran lanzamiento del año.