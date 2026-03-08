Cuidado con estos vídeos virales: la supuesta «Pantalla de Privacidad» del iPhone es falsa

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

La privacidad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de los smartphones actuales. En este contexto, Samsung ha introducido en el Galaxy S26 Ultra una función llamada Privacy Display que busca evitar que otras personas vean lo que aparece en la pantalla cuando el usuario utiliza el teléfono en espacios públicos.

Esta característica ha despertado mucho interés entre los usuarios de otros ecosistemas, especialmente entre quienes utilizan iPhone. Sin embargo, ese entusiasmo también ha dado pie a la aparición de vídeos falsos en redes sociales que aseguran que Apple ya estaría probando una función similar en iOS 26.4. La realidad es muy distinta.

Privacy Display: la nueva función del Galaxy S26 Ultra

Uno de los elementos más llamativos del Samsung Galaxy S26 Ultra es la función Privacy Display, diseñada para mejorar la privacidad del usuario al utilizar el smartphone en lugares públicos.

Esta tecnología modifica la forma en que se muestran los píxeles de la pantalla para que solo el usuario pueda ver claramente el contenido cuando mira el teléfono de frente. Si otra persona intenta mirar la pantalla desde un ángulo lateral, el contenido se vuelve difícil de distinguir o directamente desaparece.

En la práctica, esta función resulta especialmente útil en situaciones cotidianas como:

leer mensajes en transporte público

consultar información personal en espacios concurridos

utilizar aplicaciones bancarias o correos electrónicos en lugares públicos

Gracias a este sistema, se reduce el riesgo de que otras personas puedan ver lo que aparece en la pantalla del dispositivo.

Una función que muchos usuarios de iPhone quieren ver

La función Privacy Display ha despertado un notable interés entre los usuarios del ecosistema Apple.

Apple lleva años posicionándose como una empresa que prioriza la privacidad y la protección de los datos personales, por lo que muchos consideran que este tipo de tecnología encajaría perfectamente en el iPhone.

De hecho, algunos analistas y medios especializados han señalado que este tipo de función sería coherente con el enfoque que Apple mantiene en sus sistemas operativos y dispositivos.

Sin embargo, por ahora ningún iPhone incluye una tecnología similar, ni Apple ha anunciado oficialmente que esté trabajando en algo parecido.

Vídeos virales en redes sociales que aseguran mostrar la función en iOS

En las últimas semanas han comenzado a circular en redes sociales, especialmente en TikTok, Instagram y X, vídeos que supuestamente muestran una nueva función llamada Privacy Display en iOS 26.4 beta.

En estos vídeos se puede ver un iPhone con un menú donde aparece una opción denominada “Privacy Display”. Después, el creador del vídeo inclina el teléfono y la pantalla aparentemente se oscurece cuando se observa desde un ángulo lateral.

El contenido parece convincente y muchos usuarios han asumido que Apple estaba probando la función en una versión beta del sistema operativo.

Algunos de estos vídeos han alcanzado cifras enormes de visualización, superando 10 millones de reproducciones y cientos de miles de “me gusta”.

La realidad: la función no existe en iOS

A pesar de la apariencia convincente de estos vídeos, la realidad es que la función Privacy Display no existe en iOS 26 ni en ninguna beta de iOS 26.4.

Se trata de contenido manipulado creado por algunos creadores de redes sociales con el objetivo de generar visitas, interacción y nuevos seguidores. Hay varios indicios claros que permiten identificar que estos vídeos son falsos.

Por qué los vídeos son falsos

El primer motivo es técnico. Una función como Privacy Display requiere un tipo específico de tecnología de pantalla, no se puede implementar simplemente mediante software.

Esto significa que Apple tendría que integrar un nuevo tipo de panel en sus iPhone para ofrecer esta característica.

El segundo indicio tiene que ver con la propia estrategia de Apple. Si la compañía estuviera desarrollando una función tan llamativa, lo más probable es que la promocionara intensamente durante el lanzamiento de un nuevo dispositivo o sistema operativo.

Por último, hay un detalle bastante revelador: en muchos de los vídeos falsos se utiliza exactamente el mismo nombre que Samsung emplea para su función, Privacy Display.

Apple rara vez adopta el mismo nombre que otra empresa para una característica similar. Lo habitual es que cree una denominación propia, en línea con su estrategia de marketing y su ecosistema.

Apple podría lanzar algo similar en el futuro

Aunque los vídeos virales sean falsos, eso no significa que Apple no pueda desarrollar una tecnología parecida en el futuro.

La compañía ha demostrado en numerosas ocasiones que observa las innovaciones introducidas por otros fabricantes antes de lanzar su propia versión, generalmente con una implementación adaptada a su ecosistema.

Dado el interés creciente por la privacidad visual en los smartphones, no sería sorprendente que Apple terminara explorando soluciones similares en próximos modelos de iPhone.

Si eso ocurre, es muy probable que Apple lo anuncie oficialmente durante una presentación de producto o en una nueva versión de iOS, y no a través de vídeos anónimos en redes sociales.

Por ahora, los usuarios de iPhone tendrán que esperar para ver si Apple decide incorporar esta interesante tecnología que Samsung ya ha estrenado en el Galaxy S26 Ultra.