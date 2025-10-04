De juguete a consola: la LEGO Game Boy ahora funciona de verdad

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

LEGO ha sorprendido este año con un set inspirado en la mítica Game Boy. Sin embargo, se trata únicamente de un modelo decorativo: un kit de construcción sin componentes electrónicos ni capacidad para ejecutar juegos. Es un tributo nostálgico, sí, pero que deja a muchos soñando con una versión realmente jugable.

Pues bien, ese sueño acaba de hacerse realidad gracias a una ingeniosa creadora conocida como Natalie The Nerd, que ha transformado el set original en una Game Boy de Lego completamente funcional.

El inicio de un proyecto que une Lego y electrónica

El proyecto nació el 24 de julio, cuando Natalie publicó en X su intención de diseñar una placa PCB compatible con el set de Lego Game Boy. Lo curioso es que empezó a trabajar antes de tener el kit físico, utilizando únicamente las imágenes oficiales de prensa para planificar la distribución de componentes.

En su blog Natalie the Nerd, explicó el proceso con detalle, revelando que su experiencia previa diseñando placas base para consolas Game Boy le permitió avanzar rápidamente. Según cuenta, la clave fue mantener un diseño compacto y funcional sin sacrificar la esencia de la consola original.

Un diseño técnico basado en la Game Boy Pocket

Para el corazón de la máquina, Natalie optó por el procesador MGB (Pocket) en lugar del clásico DMG, y lo hizo por razones prácticas. En sus palabras:

Ambos son muy similares en arquitectura.

El MGB es más fácil y barato de conseguir.

Tiene VRAM interna, a diferencia del DMG, que requiere memoria externa, algo que resultaba inviable en un espacio tan limitado.

Esta elección no solo simplificó el montaje, sino que además permitió que más personas puedan replicar el proyecto sin depender de componentes difíciles de obtener.

Integración del hardware real dentro del set de Lego

Una vez tuvo el set de Lego en sus manos, Natalie comenzó a integrar los componentes reales del hardware de Game Boy dentro del chasis de piezas Lego. El resultado es impresionante: la consola funciona igual que una Game Boy original, incluyendo los característicos botones “clicky-clacky” que los fans consideran imprescindibles en cualquier dispositivo portátil.

Aunque aún está ajustando algunos detalles técnicos de la placa, Natalie ha confirmado que publicará toda la información necesaria para que otros puedan recrear su versión. Su intención es que cualquier aficionado con un mínimo de conocimientos en electrónica y un poco de paciencia pueda fabricar su propio modelo funcional.

Este enfoque colaborativo refleja el espíritu maker que une a la comunidad de fans de Lego y entusiastas de la electrónica, dos mundos que cada vez se entrelazan más en proyectos creativos como este.

Creatividad, nostalgia y tecnología en una misma consola

Este proyecto no solo demuestra lo que se puede lograr al combinar creatividad y tecnología, sino que también rinde homenaje al legado de Nintendo y al poder de la comunidad. La unión entre el diseño de Lego y la ingeniería electrónica da como resultado una pieza única: una consola que despierta la nostalgia de toda una generación.