El NexPhone trae devuelta Windows al móvil con una sorprendente aproximación

Durante años, los fans de Windows Phone han vivido de la nostalgia. La interfaz con baldosas dinámicas, la fluidez del sistema y la visión de un único dispositivo para todo parecían ideas enterradas para siempre. Sin embargo, en 2026 esa filosofía regresa de la mano de Nex Computing y su nuevo NexPhone, un smartphone que rompe por completo las reglas del mercado actual.

No estamos ante un móvil convencional. El NexPhone es un dispositivo híbrido capaz de ejecutar Windows, Android y Linux, pensado para convertirse en tu único ordenador personal. Un concepto que muchos soñaron hace más de una década… y que por fin empieza a materializarse.

Un teléfono pensado para ser también tu PC

La idea central del NexPhone es tan ambiciosa como clara: un solo dispositivo para todo. En palabras de su fundador y CEO, Emre Kosmaz, el objetivo siempre fue crear un equipo que pudiera sustituir al portátil, al sobremesa y al móvil.

Por eso, el NexPhone no se define únicamente como un smartphone. Es más acertado describirlo como un ultramobile PC con funciones de telefonía. Al conectarlo a un dock, el sistema se transforma en un entorno de escritorio completo, permitiendo trabajar con teclado, ratón y monitor externo.

Windows 11 en ARM con sabor a Windows Phone

Dado que no existe una versión móvil oficial de Windows 11, el NexPhone ejecuta Windows 11 en arquitectura ARM. Para resolver el problema de la experiencia táctil, Nex ha desarrollado una capa visual propia que recrea fielmente la interfaz clásica de Windows Phone.

El resultado es una pantalla de inicio con tiles transparentes, animaciones fluidas y gestos familiares, como el deslizamiento lateral para acceder a la lista de aplicaciones. Visualmente, el sistema recuerda de inmediato a los mejores años de Windows en movilidad.

Eso sí, hay una limitación importante: las aplicaciones de Windows actuales no están pensadas para pantallas pequeñas. A diferencia de las antiguas apps UWP, muchas no se adaptan bien al formato móvil, lo que hace que el uso de Windows en modo teléfono sea más una experiencia nostálgica que realmente práctica.

Triple sistema operativo: Android, Windows y Linux

Uno de los grandes puntos diferenciales del NexPhone es su capacidad para ejecutar tres sistemas operativos distintos:

Windows 11 en ARM , con interfaz adaptada al estilo Windows Phone.

, con interfaz adaptada al estilo Windows Phone. Android 16 , pensado para el uso diario en formato smartphone.

, pensado para el uso diario en formato smartphone. Debian Linux, que puede lanzarse desde Android cuando el dispositivo está conectado a un dock.

Esto permite elegir el entorno más adecuado según el contexto: Android para el día a día, Windows para tareas de escritorio y Linux para desarrolladores o usuarios avanzados.

Un procesador poco habitual, pero clave

En lugar de optar por un chip de última generación orientado a PCs, Nex ha elegido el Qualcomm QCM6490, una variante modificada del Snapdragon 778G. La razón es sencilla pero decisiva: es el único procesador capaz de soportar Windows, Android y Linux de forma estable en un mismo dispositivo.

No está pensado para mover Windows de escritorio más exigente, pero sí para ofrecer compatibilidad total entre plataformas, algo que hoy ningún otro SoC permite con este nivel de integración.

Especificaciones técnicas completas del NexPhone

El NexPhone apuesta por un hardware sólido, sin llegar a competir con los flagships más caros del mercado:

Pantalla : LCD de 6,58 pulgadas con resolución 1.080 × 2.403 píxeles, 403 ppp y tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz.

: LCD de 6,58 pulgadas con resolución 1.080 × 2.403 píxeles, 403 ppp y tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz. Procesador : Qualcomm QCM6490.

: Qualcomm QCM6490. Memoria RAM : 12 GB.

: 12 GB. Almacenamiento : 256 GB internos con expansión mediante microSD hasta 512 GB.

: 256 GB internos con expansión mediante microSD hasta 512 GB. Cámaras traseras : sensor principal de 64 MP (Sony IMX7) y ultra gran angular de 13 MP (Samsung S5K3L6XX87).

: sensor principal de 64 MP (Sony IMX7) y ultra gran angular de 13 MP (Samsung S5K3L6XX87). Cámara frontal : 10 MP (Samsung S5K3J1SX).

: 10 MP (Samsung S5K3J1SX). Batería : 5.000 mAh de iones de litio.

: 5.000 mAh de iones de litio. Conectividad : 5G y Wi-Fi 6E.

: 5G y Wi-Fi 6E. Dimensiones : 173 × 82,6 × 13,1 mm.

: 173 × 82,6 × 13,1 mm. Peso : 256 g.

: 256 g. Resistencia : certificaciones IP68 e IP69K.

: certificaciones IP68 e IP69K. Materiales : policarbonato con acabado engomado antideslizante.

: policarbonato con acabado engomado antideslizante. Color: gris oscuro.

Precio y fecha de lanzamiento

El NexPhone llegará al mercado en el tercer trimestre de 2026. Su precio oficial será de 549 dólares, una cifra sorprendentemente contenida teniendo en cuenta lo singular del producto.

Las reservas ya están abiertas con un depósito reembolsable de 199 dólares, y los 350 dólares restantes se abonarán en el momento del envío.