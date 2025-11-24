El nuevo Hama Fit Watch 4910 arrasa: salud, deporte y notificaciones por menos de 14,99€

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

El nuevo Hama Fit Watch 4910 llega como una opción accesible y sorprendentemente completa para quienes buscan adoptar un estilo de vida más saludable sin gastar demasiado.

Por solo 14,99€, este smartwatch combina funciones de actividad física, control del descanso y herramientas de bienestar que facilitan crear hábitos positivos sin esfuerzo.

» ⌚ Oferta de Hama Fit Watch 4910 por 14,99€ «

Pantalla táctil clara y notificaciones en tu muñeca

El dispositivo apuesta por una pantalla táctil LCD a color de 1,09 pulgadas que permite consultar datos y moverse por los menús de forma cómoda e intuitiva. Desde la propia muñeca es posible ver notificaciones de WhatsApp, Facebook, SMS, llamadas, correo electrónico y más, lo que lo convierte en un buen aliado para el día a día.

Resistencia al agua para acompañarte en cualquier actividad

El Hama Fit Watch 4910 cuenta con certificación IP68, lo que significa que puede utilizarse bajo la lluvia, en entrenamientos intensos e incluso en actividades acuáticas sin preocuparse por daños. Es una protección clave para quienes buscan un reloj para usar sin limitaciones.

Seguimiento deportivo completo con 15 modos de ejercicio

Para los usuarios más activos, el smartwatch incorpora 15 modos deportivos que permiten registrar actividades específicas con métricas más precisas. Además, detecta de manera automática el inicio de la actividad física y recoge información como pasos, distancia recorrida y calorías consumidas durante todo el día.

Control avanzado de la salud en tiempo real

El reloj monitoriza la frecuencia cardíaca de forma continua y añade mediciones bajo demanda de oxígeno en sangre (SpO₂), ofreciendo una visión más detallada del estado físico. También analiza las distintas fases del sueño —sueño profundo, REM y periodos de vigilia— para ayudar a identificar patrones y mejorar la calidad del descanso.

Funciones extra para un uso más práctico

El Hama Fit Watch 4910 integra utilidades pensadas para facilitar la rutina diaria, como control remoto de la música del móvil, alarmas de movimiento y recordatorios de actividad. Todo está diseñado para mantener la motivación al día y fomentar hábitos saludables.

Autonomía de larga duración para despreocuparse

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es su autonomía de hasta seis días con una sola carga. Esto permite usarlo durante jornadas completas sin tener que preocuparse constantemente por el cargador, algo especialmente útil para quienes quieren un dispositivo práctico y sin complicaciones.

Compatibilidad con la app “Hama FIT move”

El reloj se sincroniza con la aplicación “Hama FIT move”, donde se pueden consultar estadísticas, tendencias y objetivos de salud. La app ha sido verificada bajo procesos de calidad en Alemania, lo que garantiza estabilidad, precisión en los datos y una experiencia fiable a largo plazo.

Una opción económica para quienes quieren cuidarse

Con un precio de solo 14,99€, el Fit Watch 4910 convierte el bienestar en algo accesible. Su combinación de funciones de salud, deporte y comodidad diaria lo posicionan como uno de los relojes más completos dentro de su rango de precio.

Un dispositivo pensado para ayudarte a sentirte mejor

Desde Hama explican que el propósito del Fit Watch 4910 es ofrecer una herramienta real para adoptar hábitos más saludables de forma sencilla. Su enfoque se centra en acompañar al usuario a moverse más, mejorar su descanso y mantenerse conectado sin complicaciones.

