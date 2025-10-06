El Samsung Galaxy S22 recibe su última gran actualización de Android

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

Buenas noticias para los usuarios del Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra: Samsung ha comenzado a desplegar la esperada actualización a One UI 8 basada en Android 16. La compañía cumple así su calendario, ofreciendo la nueva versión del sistema operativo justo a tiempo.

Sin embargo, también hay una mala noticia: esta será la última gran actualización de sistema que recibirán estos dispositivos.

One UI 8 (Android 16) ya disponible para la familia Galaxy S22

El despliegue de Android 16 comenzó a mediados de septiembre, inicialmente para los modelos más recientes, como la serie Galaxy S25, seguida de los Galaxy S24, Galaxy S23 y algunos Galaxy A. Ahora, el turno llega a los Galaxy S22, que se suman al ciclo de actualizaciones de otoño de Samsung.

En algunas regiones, como Turquía, la actualización ha llegado incluso antes de lo previsto, y se espera que en los próximos días comience su expansión a otros mercados, incluidos Estados Unidos y Europa.

Según los primeros reportes, el paquete de actualización de One UI 8 para los Galaxy S22 tiene un tamaño superior a 3 GB, por lo que se recomienda descargarlo mediante conexión Wi-Fi. Una vez instalada, los usuarios disfrutarán de todas las novedades de Android 16, junto con las nuevas funciones de One UI 8, que incluyen una interfaz más fluida, mejoras de privacidad, integración con Galaxy AI y optimización del rendimiento general.

Entre los cambios más destacados, se incluyen mejoras en el modo multitarea, un panel de control rediseñado, nuevas herramientas de personalización del sistema y una gestión energética más eficiente.

La última gran actualización para el Galaxy S22

Aunque recibir Android 16 es una buena noticia, Samsung ha confirmado que esta será la última versión del sistema operativo que llegará oficialmente a la familia Galaxy S22. Esto se debe a la política de soporte de software vigente cuando estos modelos se lanzaron.

El Galaxy S22 debutó con Android 12 y Samsung prometió cuatro años de actualizaciones de sistema operativo. Con Android 16, esa promesa se cumple por completo.

Aunque los Galaxy S22 no recibirán más versiones de Android, seguirán obteniendo actualizaciones de seguridad durante los próximos años. Estas pasarán gradualmente de ser mensuales a bimensuales, trimestrales y, más adelante, anuales.

Esto significa que el teléfono seguirá siendo seguro y funcional, pero no recibirá nuevas características ni cambios visuales importantes. Los parches se centrarán únicamente en la corrección de errores y vulnerabilidades.

Comparativa con los nuevos modelos Galaxy

La situación contrasta con la de los nuevos dispositivos Galaxy S24, S25 y posteriores, que disfrutan de una promesa de soporte de hasta 7 años de actualizaciones de sistema y seguridad, igualando la política de Google con sus Pixel.

Esto pone en perspectiva la evolución del soporte de software en el ecosistema Android: mientras los modelos más antiguos completan su ciclo, los nuevos se preparan para una vida útil mucho más larga.

Cómo actualizar tu Galaxy S22 a One UI 8

Para comprobar si la actualización ya está disponible, basta con ir a Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar. Si aún no aparece, es posible que llegue en los próximos días, ya que el despliegue se realiza de manera escalonada.

Recuerda tener al menos 50% de batería y una conexión Wi-Fi estable antes de comenzar la descarga, ya que el archivo supera los 3 GB.