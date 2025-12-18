El truco oculto del iPhone que te dice exactamente cuánto tardará en cargarse

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Uno de los pequeños grandes problemas del día a día con el iPhone es no saber cuánto tiempo necesita realmente para cargarse. ¿Me voy ya o espero cinco minutos más?

Con iOS 26, Apple incorporó una función muy práctica que responde exactamente a esa duda y que muchos usuarios aún no conocen.

Una nueva forma de saber cuánto tarda tu iPhone en cargarse

Con la llegada de iOS 26, el iPhone es capaz de mostrar de forma precisa el tiempo estimado que falta para que la batería alcance un determinado nivel de carga. Ya no es necesario calcular a ojo ni confiar en la intuición: el sistema te dice exactamente cuándo llegará al 80 % y al 100 % (o al límite de carga que tengas configurado).

Esta mejora elimina por completo la incertidumbre habitual al conectar el iPhone al cargador, especialmente cuando tienes poco tiempo antes de salir de casa.

Dónde encontrar el tiempo estimado de carga

Acceder a esta información es muy sencillo y no requiere instalar ninguna app adicional. Basta con seguir estos pasos:

Abre la app Ajustes. Entra en el apartado Batería. Consulta las estimaciones de carga que aparecen en pantalla.

Ahí verás el tiempo aproximado en el que el iPhone alcanzará el 80 % y el 100 % de batería, o el porcentaje máximo que tengas definido como límite de carga.

Estimaciones que se actualizan en tiempo real

Uno de los puntos más interesantes de esta función es que los tiempos no son estáticos. iOS 26 actualiza las estimaciones en tiempo real en función de la velocidad de carga, el tipo de cargador utilizado, la temperatura del dispositivo y otros factores que influyen en el proceso.

Si la carga se ralentiza o acelera, el sistema ajusta automáticamente el tiempo restante para que la información sea lo más precisa posible.

Ideal para cuando tienes prisa

Esta función resulta especialmente útil en situaciones en las que vas justo de tiempo. En lugar de desconectar el iPhone antes de lo necesario o dejarlo cargando más de la cuenta, puedes decidir con datos reales si te compensa esperar unos minutos más o salir ya.

Así, es mucho más fácil aprovechar cargas rápidas y asegurarte de que esos minutos enchufado al cargador realmente merecen la pena.

Un pequeño detalle que mejora la experiencia diaria

Aunque pueda parecer una novedad menor, este indicador de tiempo de carga marca una diferencia importante en el uso cotidiano del iPhone. Apple sigue afinando detalles que hacen el sistema más inteligente, práctico y predecible, algo que se agradece especialmente en funciones tan básicas como la batería.

Para muchos usuarios, este truco se convertirá rápidamente en una de esas funciones imprescindibles que consultan a diario sin darse cuenta.