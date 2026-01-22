¿Es efectivo el Apple Watch en la detección de fibrilación auricular? Un nuevo estudio lo analiza

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Un nuevo estudio científico revisado por pares sugiere que el Apple Watch podría desempeñar un papel mucho más relevante de lo que se pensaba en la detección precoz de la fibrilación auricular (AFib), una de las arritmias cardíacas más comunes y peligrosas.

La investigación, realizada en condiciones reales y no en un entorno controlado de laboratorio, demuestra que la monitorización continua mediante un smartwatch detecta muchos más casos que los métodos tradicionales, incluso en personas que no presentan síntomas y desconocen completamente que padecen un problema cardíaco.

La apuesta de Apple por la salud comenzó en 2018

Apple incorporó funciones médicas avanzadas en su reloj inteligente en 2018, con el lanzamiento del Apple Watch Series 4. Fue entonces cuando llegaron la app de ECG (electrocardiograma) y las notificaciones de ritmo cardíaco irregular.

Desde ese momento, se han acumulado numerosos testimonios de usuarios cuyo reloj les alertó de problemas cardíacos potencialmente graves, permitiendo una intervención médica temprana. Sin embargo, hasta ahora faltaban estudios amplios en el mundo real que cuantificaran su impacto de forma clara.

Un estudio real con pacientes de alto riesgo

La nueva investigación, llevada a cabo por el Amsterdam UMC, analizó durante seis meses a un total de 437 personas mayores de 65 años, todas ellas con un riesgo elevado de sufrir un ictus.

Los participantes se dividieron en dos grupos:

219 personas utilizaron un Apple Watch durante una media de 12 horas al día.

218 personas recibieron atención médica estándar sin smartwatch.

El objetivo era comparar la eficacia de la monitorización continua frente a los métodos tradicionales de detección de arritmias.

Resultados claros tras seis meses de seguimiento

Los datos obtenidos tras el periodo de estudio son especialmente reveladores:

En el grupo que utilizó Apple Watch, se diagnosticaron 21 casos de fibrilación auricular. El 57% de estas personas no presentaba ningún síntoma.

En el grupo con atención estándar, solo se detectaron 5 casos El 100% de estos pacientes sí tenía síntomas claros.



Estos resultados evidencian que una gran parte de los casos de fibrilación auricular pasan desapercibidos cuando solo se actúa ante la aparición de síntomas.

Por qué la monitorización continua marca la diferencia

La fibrilación auricular suele ser intermitente y, en muchos casos, completamente asintomática. Esto significa que los controles puntuales o de corta duración pueden no coincidir con un episodio de arritmia, dando una falsa sensación de normalidad.

La ventaja del Apple Watch reside en su capacidad de realizar una monitorización constante mediante sensores PPG y ECG, aumentando de forma significativa las probabilidades de detectar episodios irregulares, incluso cuando el usuario se siente perfectamente bien.

Menos ictus y menor coste para el sistema sanitario

El doctor Michiel Winter, cardiólogo del Amsterdam UMC, destaca el impacto potencial de esta tecnología tanto a nivel clínico como económico:

“El uso de smartwatches con funciones de PPG y ECG ayuda a los médicos a diagnosticar arritmias en personas que desconocen que las padecen, acelerando el proceso diagnóstico. Nuestros hallazgos sugieren una posible reducción del riesgo de ictus, lo que beneficiaría tanto a los pacientes como al sistema sanitario al reducir costes. Esta reducción compensaría el coste inicial del dispositivo.”

Detectar antes la fibrilación auricular permite iniciar tratamientos preventivos que reducen de forma significativa el riesgo de ictus, una de las consecuencias más graves y costosas de esta arritmia.

Un futuro prometedor para los wearables médicos

Este estudio refuerza la idea de que los relojes inteligentes no son solo dispositivos de bienestar o fitness, sino auténticas herramientas médicas capaces de salvar vidas.

A medida que la población envejece y aumentan las enfermedades cardiovasculares, la integración de wearables como el Apple Watch en los protocolos de seguimiento podría transformar la prevención y el diagnóstico precoz a gran escala.