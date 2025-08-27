Escándalo: Nothing usó imágenes de stock como fotos tomadas por el Phone (3)

Nothing vuelve a estar en el punto de mira: varios indicios muestran que la compañía habría usado fotos de stock como si fueran muestras de cámara del Phone (3) en unidades de demostración.

La polémica surge tras una investigación que habló con los fotógrafos detrás de las imágenes, quienes confirmaron que no se capturaron con el Nothing Phone (3).

💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]

¿Qué ha pasado exactamente?

Todo comienza con una unidad de demostración del Phone (3) expuesta en Nueva Zelanda. En su pantalla se mostraba un carrete con cinco fotografías que, supuestamente, habían sido tomadas con el móvil. El texto de la demo lo dejaba claro: “Here’s what our community has captured with the Phone (3)”.

Los autores de esas fotos contactaron con el medio que destapó el caso y confirmaron que las cinco imágenes están disponibles para licenciar en el marketplace de fotografía Stills. Concretamente, las imágenes eran: una ventana, un cristal, un faro de coche, una escalera y una mujer. Es decir, material de stock, no tomas realizadas con el terminal.

Uno de los fotógrafos implicados, Roman Fox, aseguró que su foto del faro del coche no fue tomada con el Phone (3): la capturó con una Fujifilm X-H2S en París en 2023, mucho antes del lanzamiento del dispositivo, y está publicada en su Instagram. Otros autores corroboraron que cobraron a través de Stills, pero subrayaron que usar esas imágenes como muestras de cámara induce a error.

La respuesta oficial de Nothing

Consultada por el medio, Nothing no negó lo ocurrido. Su declaración fue: “La precisión con la que representamos las capacidades de nuestros productos es importante para nosotros. Las unidades de demo del Phone (3) se están actualizando para mostrar solo imágenes capturadas con el Phone (3).” Una respuesta que muchos consideran insuficiente, porque no explica cómo se llegó a esa situación ni si ha ocurrido antes.

Las muestras de cámara son un elemento clave para evaluar un smartphone. Presentar fotos licenciadas como si fueran propias puede distorsionar la percepción del comprador sobre el rendimiento real de la cámara. Más allá de la legalidad del uso (hubo licencia), la cuestión aquí es la transparencia y la confianza.

Este tipo de prácticas no es exclusivo de Nothing. En el pasado, Samsung fue señalada por sus fotos de la luna, y Nokia tuvo polémica al simular la estabilización del Lumia 920 en materiales promocionales. El consenso es claro: la industria debe dejar de “maquillar” las capacidades de sus productos y mostrar resultados reales.