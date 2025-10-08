Esta función oculta de iOS 26 permite acceder al historial extendido de llamadas con un contacto

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

Apple lanzó iOS 26 hace pocas semanas, llevando el nuevo diseño Liquid Glass y un conjunto de funciones inéditas a millones de iPhones en todo el mundo. Muchos usuarios ya habían probado el sistema desde junio gracias a las versiones beta, lo que les permitió adaptarse con antelación a las novedades.

Sin embargo, cuando parecía que no quedaban sorpresas por descubrir, ha salido a la luz una función oculta en la app Teléfono que puede resultar muy útil: el acceso al historial de llamadas extendido con cualquier contacto.

Un historial más completo de tus llamadas

Por defecto, la app Teléfono del iPhone muestra un listado general de llamadas recientes en orden cronológico inverso, sin posibilidad de filtrar por contacto. Esto puede ser suficiente para la mayoría, pero hay ocasiones en las que resulta muy útil acceder a un registro más detallado con una persona específica.

Este historial ampliado puede ser valioso, por ejemplo, en casos legales donde la fecha y hora exactas de una llamada importan, o simplemente para verificar quién llamó a quién en una conversación pendiente entre amigos o familiares.

Apple amplía el alcance del historial de llamadas

Esta nueva función permite acceder al historial completo de llamadas con un contacto, incluso de varios años atrás. No obstante, no esperes encontrar registros desde tu primer iPhone: en las pruebas realizadas, las llamadas más antiguas datan de principios de 2023, incluso en dispositivos utilizados durante más de 15 años.

La duración del historial parece variar según el usuario, y por el momento Apple no ha explicado los criterios que determinan cuánto tiempo se conserva esta información extendida.

Cómo acceder al historial extendido en iOS 26

Si tu iPhone ya está actualizado a iOS 26, puedes consultar tu historial extendido siguiendo estos pasos:

Abre la app Teléfono. Toca la pestaña Llamadas en la parte inferior y dirígete a la sección Recientes Pulsa sobre el nombre del contacto (si usas la vista Clásica, toca el icono “i” junto al nombre) Se abrirá la ficha del contacto. Allí verás una nueva opción llamada Historial de llamadas.

Al seleccionarla, aparecerá una lista completa con todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas con ese contacto, ordenadas de la más reciente a la más antigua. Además, se muestra información detallada como la fecha, hora y duración de cada conversación.

Curiosamente, esta función solo está disponible desde la app Teléfono, y no puede consultarse directamente desde la app Contactos.

Más novedades en la app Teléfono con iOS 26

Esta no es la única mejora que llega con iOS 26. La app Teléfono también incorpora nuevas funciones inteligentes que hacen las llamadas más cómodas y seguras: