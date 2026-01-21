Esta YouTuber ha creado una consola única que une PS5, Xbox Series X y Switch 2

La exclusividad sigue siendo una realidad en el mundo de los videojuegos. Por mucho que avance el juego en la nube o el PC gane terreno, hay títulos que obligan a elegir plataforma.

No es posible jugar a The Last of Us en Xbox ni encontrar Mario Kart en la tienda de PlayStation. Para disfrutar de todo, la única solución sigue siendo tenerlo todo… con el consiguiente lío de cables, entradas HDMI y cambios constantes de consola.

Cansada de esa situación, una creadora de contenido tecnológica china ha decidido llevar la idea del “todo en uno” al extremo, construyendo una consola única que integra el hardware de las tres grandes plataformas actuales en un solo chasis.

Quién está detrás de este proyecto tan ambicioso

La responsable de este invento es 小宁子 XNZ, una YouTuber especializada en tecnología que presentó su creación en un vídeo publicado en noviembre de 2025. Aunque el proyecto llevaba meses online, no ha sido hasta ahora cuando ha empezado a circular con fuerza fuera de Asia, despertando la curiosidad de jugadores y entusiastas del hardware en todo el mundo.

El nombre elegido para la consola no deja lugar a dudas sobre sus intenciones: “Ningtendo PXBOX 5”, una mezcla deliberada de las tres marcas que domina el mercado del videojuego.

Un diseño radical con tres consolas en su interior

A simple vista, el dispositivo llama la atención por su forma triangular y su aspecto claramente artesanal, aunque sorprendentemente limpio. En su interior se esconde el hardware completo de una PlayStation 5, una Xbox Series X y una Nintendo Switch 2, todas ellas integradas en una sola estructura.

Para lograrlo, la YouTuber desmontó cada consola hasta sus componentes esenciales, eliminando elementos redundantes como las fuentes de alimentación individuales y los sistemas de refrigeración originales. Todo el conjunto se apoya en componentes centrales compartidos, pensados para reducir espacio y simplificar el funcionamiento.

Refrigeración y alimentación compartidas

Uno de los mayores retos del proyecto fue la gestión térmica. En lugar de utilizar los sistemas de ventilación originales de cada consola, se optó por un único ventilador situado en la base del dispositivo, encargado de refrigerar simultáneamente las tres plataformas.

En cuanto a la energía, una fuente de alimentación de 250 W resultó suficiente, siempre que solo se ejecute un juego a la vez. Esto significa que, aunque las tres consolas están físicamente presentes, el sistema está diseñado para alternar entre ellas, no para hacerlas funcionar de forma simultánea.

El desafío especial de la Switch 2

La consola de Nintendo presentó un problema adicional. Su naturaleza híbrida, pensada para jugar tanto en modo portátil como en sobremesa, obligó a buscar una solución específica. La creadora diseñó una carcasa personalizada impresa en 3D para la placa base, permitiendo conservar la funcionalidad portátil sin comprometer la integración dentro del conjunto.

Este detalle es uno de los más celebrados del proyecto, ya que demuestra hasta qué punto se ha cuidado la experiencia de uso más allá de la simple unión de componentes.

Un botón para cambiarlo todo en solo tres segundos

El elemento más llamativo del diseño es un botón situado en la parte superior de la consola. Al pulsarlo, el sistema conmuta entre PS5, Xbox Series X y Switch 2 en un proceso que apenas dura tres segundos.

En el vídeo se puede ver cómo pasa, por ejemplo, de un juego de Donkey Kong en Switch 2 a un título de acción en PS5 casi al instante, sin necesidad de tocar cables ni cambiar entradas en el televisor. Una solución tan simple como efectiva para uno de los problemas más habituales en setups con varias consolas.

La gran renuncia: adiós a los discos físicos

No todo podía ser perfecto. Debido a las limitaciones de espacio, tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X funcionan exclusivamente en modo digital. No hay hueco para lectoras de discos en este diseño compacto, por lo que todos los juegos deben ejecutarse desde descargas digitales.

Para su creadora, esto no supone un inconveniente real, ya que su biblioteca es completamente digital. Aun así, es un detalle importante para quienes siguen apostando por el formato físico.

Una demostración de ingenio contra la exclusividad

Este proyecto no pretende ser un producto comercial ni una alternativa real para el gran público. Es, sobre todo, una demostración de ingenio y una crítica implícita a la fragmentación del ecosistema de consolas.

Con solo pulsar un botón, esta consola casera permite acceder a cualquier plataforma y a cualquier exclusivo, dejando claro que, cuando se combina creatividad con conocimientos técnicos, las barreras entre sistemas pueden volverse sorprendentemente difusas.