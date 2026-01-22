Estas son las nuevas funciones que llegarán a Waze en las próximas semanas

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Los usuarios de Waze están a punto de recibir una actualización importante. La popular aplicación de navegación está preparando la llegada de varias funciones nuevas diseñadas para hacer los desplazamientos más seguros, claros y personalizados.

Según ha confirmado la propia plataforma, estas novedades comenzarán a desplegarse en las próximas semanas y afectarán directamente a la forma en la que los conductores reciben indicaciones y alertas durante sus trayectos diarios.

Un correo filtrado adelanta las próximas novedades

La información procede de un correo electrónico enviado por Waze a algunos usuarios y compartido posteriormente en Reddit. En ese mensaje, la compañía detalla hasta cinco nuevas funciones que llegarán progresivamente a la aplicación.

El objetivo de estas mejoras es reducir distracciones, anticipar situaciones de riesgo y adaptar la navegación a los hábitos reales de cada conductor.

Avisos de badenes, curvas peligrosas y peajes

Una de las novedades más esperadas es la incorporación de alertas específicas para elementos del trazado de la vía. Waze comenzará a avisar con antelación de:

Badenes o resaltos en la calzada

Curvas pronunciadas

Cabinas y zonas de peaje

Este tipo de avisos permitirá ajustar la velocidad con mayor antelación y evitar frenazos bruscos o maniobras inesperadas.

Indicaciones más claras en rotondas

Las rotondas suelen ser uno de los puntos más confusos para muchos conductores, especialmente en ciudades grandes o zonas desconocidas. Con esta actualización, Waze ofrecerá instrucciones más precisas al aproximarse a una rotonda.

La aplicación indicará de forma clara qué carril utilizar y por dónde salir, reduciendo errores de navegación y mejorando la fluidez del tráfico.

Rutas favoritas además de las más rápidas

Hasta ahora, Waze se ha caracterizado por priorizar siempre el trayecto más rápido. Con las nuevas funciones, la app irá un paso más allá aprendiendo cuáles son las rutas que el usuario prefiere habitualmente.

Esto permitirá destacar recorridos familiares o cómodos, incluso cuando no sean estrictamente los más rápidos, adaptando la experiencia de navegación a los hábitos personales del conductor.

Avisos anticipados de cambios en el límite de velocidad

Otra mejora relevante es la llegada de alertas preventivas cuando se aproxima una reducción del límite de velocidad. En lugar de avisar en el último momento, Waze notificará con antelación los cambios, ayudando a cumplir la normativa y evitar sanciones.

Esta función resulta especialmente útil en tramos interurbanos, entradas a poblaciones o zonas con controles frecuentes.

Detección de vehículos de emergencia en ruta

La quinta novedad se centra en la seguridad vial. Waze avisará al conductor si hay vehículos de emergencia circulando por la misma vía, permitiendo reaccionar antes y facilitar su paso.

Esta función, por el momento, solo está disponible para conductores de Estados Unidos, Canadá, México y Francia, aunque no se descarta que se amplíe a más países en el futuro.

Funciones anunciadas hace tiempo que por fin llegan

Aunque el correo ha empezado a llegar ahora a los usuarios, estas funciones no son completamente nuevas. Waze ya las anunció oficialmente en marzo de 2024, asegurando que comenzarían a desplegarse ese mismo mes.

Desde entonces, algunas de estas mejoras han llegado de forma parcial a ciertos usuarios, mientras que otros seguían sin verlas activas en la aplicación. Todo apunta a que este nuevo aviso indica que Waze está lista para completar finalmente el despliegue global.

Una actualización clave para competir en navegación inteligente

Con estas novedades, Waze refuerza su apuesta por una navegación más inteligente, contextual y centrada en la seguridad, en un momento en el que la competencia entre apps de mapas y conducción asistida es cada vez mayor.

La combinación de avisos proactivos, personalización y mayor claridad en las indicaciones podría marcar una diferencia notable en la experiencia diaria de conducción.