Este inodoro inteligente va hasta el usuario y se vacía solo

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La tecnología aplicada al cuidado de personas mayores y con movilidad reducida acaba de dar un paso bastante llamativo. Durante una reciente feria celebrada en Shanghái centrada en atención a mayores, dispositivos de asistencia y medicina de rehabilitación, la compañía china Yueban ha presentado Xiaoban, un inodoro inteligente autónomo capaz de desplazarse por sí solo hasta el usuario.

La idea puede sonar extraña al principio, pero tiene una lógica clara: facilitar la vida a personas con problemas de movilidad derivados de la edad, lesiones o discapacidades. En lugar de obligar al usuario a trasladarse hasta el baño, es el propio inodoro el que acude cuando se le llama.

Según IT Home, el Xiaoban saldrá a la venta en China por 28.999 yuanes, lo que equivale aproximadamente a unos 3.700 euros al cambio actual. Por ahora, no se ha confirmado si este peculiar dispositivo llegará a otros mercados fuera de China.

Un inodoro autónomo con tecnología de robot aspirador

El Xiaoban utiliza una tecnología muy similar a la que encontramos en los robots aspiradores más avanzados. Para moverse por una vivienda o una residencia, incorpora sensores LiDAR y ultrasónicos que le permiten analizar el entorno, planificar rutas seguras y evitar obstáculos.

El usuario puede llamarlo mediante un mando a distancia o comandos de voz, y el inodoro se desplaza de forma autónoma hasta su posición. Durante el trayecto, el sistema es capaz de esquivar muebles, detectar obstáculos y evitar zonas peligrosas como escaleras.

Eso sí, el dispositivo no elimina por completo la necesidad de asistencia. En muchos casos, la persona seguirá necesitando ayuda para sentarse en el inodoro o levantarse de él. Sin embargo, sí reduce una de las partes más complicadas del proceso: el desplazamiento hasta el baño.

Limpieza con bidé, aire caliente y luz ultravioleta

El Xiaoban no se limita a moverse por la casa. También incorpora varias funciones pensadas para reducir la intervención del cuidador después de su uso.

En lugar de depender del papel higiénico, cuenta con un sistema de bidé integrado y secado mediante aire caliente. De esta forma, el propio inodoro se encarga de la limpieza del usuario una vez finalizado el proceso.

Además, el dispositivo incluye un sistema de autolimpieza de la taza y un receptáculo cerrado donde se almacenan los residuos. Este diseño ayuda a minimizar los olores y hace que el uso del inodoro fuera del baño resulte menos incómodo o estigmatizante.

Para reforzar la higiene, también utiliza luces ultravioleta destinadas a eliminar bacterias. Es una característica especialmente importante en entornos de cuidado, residencias o viviendas donde la limpieza constante del dispositivo puede marcar la diferencia.

Puede vaciar los residuos en un váter convencional

Una de las funciones más sorprendentes del Xiaoban llega después de su uso. El inodoro puede dirigirse automáticamente a una de dos ubicaciones, dependiendo de cómo esté configurada la vivienda o el centro de cuidados.

Si su base de carga está conectada a la fontanería y al desagüe, el Xiaoban vuelve allí para recargarse, rellenar sus depósitos y vaciar los residuos recogidos. Antes de expulsarlos, el sistema los tritura para evitar posibles atascos.

Si la base de carga no tiene conexión de desagüe, el inodoro se dirige primero al baño. Allí utiliza un brazo robótico extensible para bombear los residuos al interior de un inodoro convencional, donde pueden ser eliminados mediante una descarga normal.

Esta función es clave porque permite utilizar el dispositivo incluso en lugares donde no se haya instalado una infraestructura específica para él. También facilita su integración en viviendas ya existentes, sin necesidad de grandes reformas.

No sustituye a los cuidadores, pero puede facilitar mucho su trabajo

El Xiaoban no pretende reemplazar por completo a los cuidadores. En muchos casos, la asistencia humana seguirá siendo necesaria para ayudar al usuario a sentarse, levantarse o moverse con seguridad.

Sin embargo, sí puede reducir de forma importante la carga física y logística asociada al cuidado diario. Evitar traslados constantes al baño, gestionar parte de la limpieza y automatizar el vaciado de residuos son tareas que pueden consumir mucho tiempo y esfuerzo en personas con movilidad reducida.

También puede aportar más privacidad y autonomía al usuario. Para muchas personas mayores o con discapacidad, depender de otra persona para ir al baño es una de las situaciones más delicadas del día a día. Un dispositivo de este tipo podría ayudar a conservar parte de esa independencia.

Un producto extraño, pero con mucho sentido

A primera vista, un inodoro autónomo que circula por la casa puede parecer una idea extravagante. Sin embargo, encaja en una tendencia cada vez más clara: usar robótica, sensores e inteligencia artificial para mejorar la asistencia en el hogar y en centros de cuidado.

El envejecimiento de la población está aumentando la demanda de soluciones que ayuden a cuidar a personas dependientes con menos esfuerzo físico y más seguridad. En ese contexto, productos como el Xiaoban pueden parecer raros hoy, pero quizá no lo sean tanto dentro de unos años.

Queda por ver si este tipo de inodoros inteligentes tendrán aceptación fuera de China y si su precio bajará con el tiempo. Por ahora, Xiaoban es una muestra llamativa de hasta dónde puede llegar la robótica aplicada a la accesibilidad: no solo aspiradores que limpian la casa, sino también dispositivos que se desplazan hasta el usuario para cubrir necesidades mucho más personales.